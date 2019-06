Letni piknik zespołu Wiyrchy 0 3 czerwca 2019

Tradycyjnie na powitanie sezonu letniego zespół góralski Wiyrchy, zorganizował charytatywny piknik, aby zgromadzić fundusze na swoją działalność artystyczną.

Zespół, prowadzony przez Andrzeja Nędzę – wraz z instruktorkami Zofią Cichorz i Danutą Żeglin – działa przy kole numer 81 Bustryk, zrzeszonym w Związku Podhalan w Ameryce Północnej. Tegoroczna impreza odbyła się 26 maja, przy parafii św. Fabiana w podchicagowskim Bridgeview.

O sukcesie trzeciego z kolei dorocznego pikniku, również finansowym, gwarantującym dla zespołu większe możliwości na przyszłość, z satysfakcją opowiadał Andrzej Nędza. Mówił też o rozwoju młodego, bo działającego od 26 października 2016 r., prawie 50-osobowego zespołu i o jego potrzebach. – Cieszę się bardzo, że dzieci dopisują, a przede wszystkim, że rodzice ich wożą i pomagają, za co trzeba bardzo podziękować. My instruktorzy nie bierzemy pieniędzy, sponsorujemy się sami. To, co zarobimy na pikniku idzie na utrzymanie i wydatki zespołu, opłatę muzyki, jak również wakacyjny wyjazd dla młodych tancerzy – podkreślił kierownik i instruktor zespołu.

Górale wielkie piknikowanie tradycyjnie rozpoczęli mszą świętą, którą odprawił proboszcz parafii, ksiądz Grzegorz Warmuz. Przy ołtarzu stanęły poczty: Bustryku, Wydziału Podhalanek, Białego Dunajca Skrzypnego, Czerwienne i Ducha Knapczyka. Dzieci i młodzież z zespołu Wiyrchy czynnie uczestniczyły w liturgii.

Po mszy większość jej uczestników udała się na piknik na terenie przy kościele, gdzie rozstawione zostały stoły, stoiska handlowe, zorganizowane atrakcje dla dzieci i gdzie kuchnia polowa rozpoczęła wydawanie góralskich specjałów i zimnych napojów.

Główną i oczekiwaną atrakcją pikniku był trwający ponad półgodzinny występ zespołu Wiyrchy. Podczas koncertu tancerze pod czujnym okiem instruktorów zaprezentowali przyśpiewki i tańce góralskie – solowe, w parach i grupach. Publiczności bardzo podobał się zbójnicki z ciupagami.

Doskonale przygotowany technicznie i artystycznie zespół Wiyrchy ma już na swoim koncie wiele sukcesów. Jesienią 2017 r., aż pięć z ośmiu startujących par stanęło na zwycięskim podium w konkursie par tanecznych, w 2018 roku tancerze zdobyli uznanie po występach w New Jersey i Michigan. Również w 2018 r. wtedy, jedenastoletni Maciej Jarosz otrzymał zaszczytny tytuł honielnika.

Młodych tancerzy poparło swoją obecnością wielu gości. Na piknik do Bridgeviewu przybyli: Stanisław Sarna wiceprezes do spraw gospodarczych Zarządu Głównego Związku Podhalan w Ameryce Północnej i prezes Koła Dębno, Wojciech Dorula korespondent ZPPA, byli prezesi ZPPA: Andrzej Pitoń, Stanisław Zagata, Andrzej Gędłek – obecnie prowadzący audycję radiową ,,Na góralską nutę”, a także dyrektor wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej, Bolesław Pałka – prezes Koła Czerwienne oraz dyrektor Ośrodka PNA w Yorkville, prezesi kół działających przy ZPPA: Maria Gocal z Wydziału Podhalanek, Helena Kamińska z Bańskiej Niżnej, Katarzyna Kalata z Szaflar, Janina Urbaś z Zakopanego, Maria Komorowska z Czarnego Dunajca, Janusz Nowak z Kościeliska, Anna Zalińska z Bustryka, honorowy wiceprezes ZPPA, Andrzej Bobak oraz Aniela i Franciszek Bobak byli właściciele Bobak Sausage, a także członkowie grup motocyklowych Highlander Riders, Zbóje z Gór.

Ostatnim punktem programu była loteria fantowa z cennymi nagrodami. Piknik zespołu Wiyrchy był miłą propozycją spędzenia czasu na świeżym powietrzu w rodzinnej atmosferze.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka