Lekcja wolności i niepodległości z Ritą Cosby 0 by EM 23 listopada 2018

Artykuł sponsorowany

W sobotę 1 grudnia w Copernicus Center w Chicago odbędzie się niezwykłe wydarzenie zatytułowane ,,Lekcja wolności i niepodległości” zorganizowane przez firmę Lowell Foods. Wydarzenie poprowadzi znana amerykańska dziennikarka Rita Cosby.

Wydarzenie stworzone zostało z myślą o polonijnej młodzieży i ma na celu edukację oraz pogłębienie zrozumienia takich wartości jak wolność i niepodległość przez uczniów polskich szkół z Chicago.

,,Od lat firma Lowell Foods wspiera różnego rodzaju inicjatywy i happeningi polonijne, zwłaszcza te związane ze szkołami i edukacją młodej Polonii. W roku, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego dla uczniów z Chicago. Mam nadzieję, że ,,Lekcja wolności i niepodległości” posłuży im jako inspiracja i sprawi, że jeszcze bardziej zrozumieją wyjątkowość 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.” – powiedział Konrad Lowell – właściciel firmy Lowell Foods i organizator wydarzenia.

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich, partner wydarzenia, zorganizuje tego dnia specjalną grupę kilkuset uczniów, którzy w ramach lekcji będą mogli uczestniczyć w wyjątkowym programie, jaki odbędzie się w Copernicus Center.

Lekcję wolności i niepodległości poprowadzi znana amerykańska dziennikarka Rita Cosby, która jest trzykrotną laureatką nagrody Emmy, byłą korespondentką Białego Domu oraz wieloletnią dziennikarką największych amerykańskich stacji telewizyjnych i radiowych FOX, NBC oraz WABC. Rita Cosby jest też autorką bestsellerów, w tym książki pod tytułem ,,Cichy Bohater”, która opowiada o losach jej ojca Ryszarda ,,Rysia” Kossobudzkiego – powstańca warszawskiego. Lekcja wolności i niepodległości będzie jej pierwszym spotkaniem z chicagowską Polonią.

Podczas wykładu uczniowie będą mogli wysłuchać historii ,,Cichego Bohatera” i dowiedzieć się więcej o bohaterstwie i poświęceniu Polaków podczas Powstania Warszawskiego. Kolejnym punktem programu będą rozmowy z weteranami II wojny światowej, podczas których młodzież będzie miała szansę zadawać pytania bohaterom i wysłuchać ich opowieści, a tym samym pogłębić swoją wiedzę na temat tego trudnego okresu naszej historii.

W programie przewidziane są też wystąpienia weteranów z Iraku i Afganistanu, którzy mówić będą o tym, jak ważne w dzisiejszych czasach jest dbanie o wolność i niepodległość oraz o braterstwie broni pomiędzy Polską a Ameryką.

Ostatnim punktem sobotniego programu będzie wystawienie spektaklu ,,Pamiętnik Legionisty“, która opowiada o czasach Legionów Piłsudskiego i bezpośrednio odnosi się do roku 1918, w którym Polska odzyskała niepodległość i której stulecie świętujemy w tym roku. Sztuka wystawiona będzie przez teatr z Łodzi, którego pobyt w Chicago zorganizowała fundacja Trzeci Wymiar Kultury.

W ponad trzygodzinnym programie uczniowie polonijnych szkół sobotnich będą mieli szansę dowiedzieć się, jak wywalczona została Polska wolność, ile poświęcenia i walki wymagało, by ją utrzymać i co należy robić, by o nią dbać i unikać powtórek z historii. Dodatkowo firma Lowell Foods zakupiła i przekazała polskim szkołom 2000 książek pt. ,,Cichy Bohater”.

,,Chcieliśmy, aby nasi uczniowie nie zapomnieli tej lekcji i dalej już na własną rękę odkrywali piękne karty naszej historii. Dlatego też postanowiliśmy podarować im 2000 książek o Powstaniu Warszawskim, które miejmy nadzieję posłużą im jako dobra motywacja do dalszej nauki. Jest to taki wczesny prezent świąteczny od Lowell Foods dla polskich szkół” – powiedziała Pani Iwona Lowell, organizatorka wydarzenia.

Na sobotnie wydarzenie zaproszeni zostali też przedstawiciele władz miasta i stanu oraz weterani i aktywiści z największych amerykańskich organizacji weteranów Wounded Warrior Project oraz USO. Obecni będą też przedstawiciele organizacji polonijnych.

Wydarzenie stworzone jest z myślą o młodzieży, ale jest otwarte dla każdego, kto chciałby w nim uczestniczyć. Wstęp jest darmowy po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Fundacji Kopernikowskiej, która jest też głównym partnerem wydarzenia, lub poprzez inne organizacje partnerskie. Więcej informacji na stronie: www.copernicuscenter.org