Lekarze uhonorują Wici podczas dorocznego balu

68. Bal Związku Lekarzy Polskich w Chicago odbędzie się już 16 lutego w pięknych wnętrzach hotelu Ritz-Carlton. O prestiżowym „balu nad bale” i roli, jaką będzie pełnić w nim w tym roku Teatr Pieśni i Tańca Wici, rozmawiamy z prezesem ZLP doktorem Markiem Rudnickim.

Joanna Marszałek: Bal lekarzy organizowany przez Związek Lekarzy Polskich w Chicago wpisał się już na stałe w kalendarz chicagowskich imprez karnawałowych zarówno w środowisku polonijnym, jak i amerykańskim. W tym roku podczas tego balu jedna zaprzyjaźniona organizacja polonijna zostanie wyróżniona w sposób szczególny.

Dr Marek Rudnicki: Zgadza się. Tradycyjnie nasz bal jest uważany za jeden z najbardziej eleganckich bali w Chicago. Taką opinią cieszy się od lat w kręgach towarzyskich i w środowisku amerykańskim. Jest to bardzo tradycyjny bal od strony formalnej, ponadto jest charytatywny, a dochód z niego przeznaczony jest na dwa cele – nasz program stypendialny dla studentów medycyny i innych kierunków medycznych oraz wsparcie wybranej organizacji polonijnej.

W tym roku jest to zaprzyjaźniona organizacja działająca pod parasolem Związku Narodowego Polskiego.

– Tak, w tym roku wesprzemy jednorazowym grantem Teatr Pieśni i Tańca Wici, z którym współpracujemy już od lat. Wici co roku wzbogacają nasz bal swoim występem – tym razem zatańczą i zaśpiewają dla nas już po raz dwudziesty. Pomyśleliśmy, że to piękna okazja do podkreślenia naszej wieloletniej współpracy. Co roku nagrodę tę przyznajemy wybranej organizacji w Chicago. W poprzednich latach otrzymały ją m.in. Paderewski Symphony Orchestra (PaSO), organizacje harcerskie, Muzeum Polskie w Ameryce, Fundacja Kościuszkowska itd.

Na jakie stypendia od lekarzy może liczyć polonijna młodzież?

– Nasz fundusz edukacyjny przeznaczony jest dla studentów polskiego pochodzenia, studiujących kierunki związane z medycyną, będących obywatelami USA lub stałymi rezydentami, mających średnią ocen 3.0 i zaangażowanych na rzecz Polonii. W ubiegłym roku przyznaliśmy stypendia na sumę blisko 30 tys. dolarów. W ciągu ostatnich lat przyznaliśmy prawie 200 stypendiów o łącznej sumie blisko 300 tys. dolarów. Chcemy w ten sposób choć częściowo wesprzeć młodych ludzi, którzy wybrali niełatwą i bardzo kosztowną drogę w kierunku medycyny.

Jakie będą inne atrakcje tegorocznego balu?

– Największą atrakcją będzie występ polskiego muzyka i finalisty konkursu Eurowizji z 2016 roku Michała Szpaka. Po raz pierwszy na balu do tańca zagra kilkunastoosobowa amerykańska orkiestra Vibe Music Live. Do koktajlów, którymi rozpoczniemy imprezę o 6 pm tradycyjnie będzie przygrywać lekarski zespół Second Opinion. Jak zawsze program upiększy zespół wspomnianych Wici. Tradycją balu jest również cicha aukcja i loteria z ciekawymi nagrodami, z której dochód jest również przeznaczony na stypendia.

Będzie też wielu zacnych gości, wśród nich gość honorowy dr Piotr Chomczynski – polski biochemik, przedsiębiorca i przy okazji znany mecenas sztuki. W tym roku wprowadzamy też to naszego związku sześciu nowych członków honorowych. Swoją obecnością uświetnią bal: prof. Łukasz Szumowski, prof. Wojciech Maksymowicz, prof. Zbigniew Wszołek, dr Pienkowski, prof. Piotr Czauderna oraz dr Piotr Konopka.

Bilety na bal lekarzy są dość kosztowne. Kto może je kupić i gdzie?

– Zdajemy sobie sprawę, że ponieważ jest to bal jest charytatywny, ceny biletów są wysokie. Jednak proszę wziąć pod uwagę, że bilety na podobne bale organizowane w Nowym Jorku czy Miami kosztują prawie 500 dol. od osoby. W porównaniu z tym bilety na nasz bal są stosunkowo tanie, choć na pewno 350 dol. od osoby nie jest małą sumą. Są to jednak pieniądze dobrze wydane, gdyż ich gro idzie na wsparcie wspomnianych organizacji. Bilety można kupić poprzez stroną internetową Związku Lekarzy Polskich, dzwoniąc pod numer (773) 296-3838 lub wysyłając e-mail na adres pams@zlpchicago.org. Impreza jest otwarta dla wszystkich. Bal jest nie tylko doskonałą okazją, aby spotkać wybitnych na całym świecie naukowców i lekarzy, lecz również dołożyć cegiełkę finansową na drogą naukę dla polonijnej młodzieży. I oczywiście przy okazji świetnie się bawić.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Joanna Marszałek

j.marszalek@zwaizkowy.com

Zdjęcie Wici: Peter Serocki