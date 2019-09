Lajkonik – śladami starożytnych Greków w drodze na światowy festiwal 0 6 września 2019

W lipcu do Rzeszowa zjechało tysiące młodych ludzi. Przywiódł ich tam XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych z okazji 50. rocznicy tego wydarzenia. Lajkonik, reprezentujący Związek Narodowy Polski (Polish National Alliance) i Trójcowo był na festiwalu po raz ósmy i wystąpił wśród trzech innych zespołów reprezentujących Chicago i 30 z całego świata.

Zespoły pokazały prawdziwie olimpijski poziom, a festiwal obfitował w jubileuszowe wydarzenia i wzruszenia. Był okazją do integracji młodzieży, która mimo dzielących jej oceanów, porozumiewała się językiem tańca i śpiewu, wykorzystując tę okazję do maksimum.

Tuż przed festiwalem, szlakiem solnym przez Słowację na Węgry, później Serbię i Macedonię z uśmiechającymi się polami słoneczników, udaliśmy się do Grecji, gdzie trasę wyznaczały kwitnące oleandry. Grecja to kolebka cywilizacji zachodniej, miejsce narodzin demokracji, filozofii, igrzysk olimpijskich, a także teatru. Odwiedziliśmy: Akropol ateński wraz z Partenonem – świątynią zbudowaną w połowie V w. p.n.e. oraz Erechtejonem –świątynią poświęconą Posejdonowi i Atenie. W niesamowitym Muzeum Akropolu w Atenach z przeszklonym widokiem na Akropol podziwialiśmy pięć oryginalnych kariatyd. Obcowanie z oryginalnymi rzeźbami jest przeżyciem nie do zapomnienia. W teatrze w Epidauros z 330 r. p.n.e., mieszczącym ponad 12 tysięcy widzów, szept na scenie słychać nawet w najbardziej oddalonym rzędzie. Serca skradł nam obejrzany w Atenach przy świetle księżyca spektakl Greek Dance ”Dora Stratou”. W Kalambaka podziwialiśmy panoramę Meteorów, z 24 prawosławnymi klasztorami monastyrami – zwiedziliśmy jeden, założony w 1350 r., przez pustelnika Warłama. W cieniu gajów oliwnych, które ciągną się kilometrami, odpoczywał św. Paweł, który ok. 50 r., przybył do Kavali i zakładał pierwsze gminy Chrześcijańskie. Bema Apostoła z mozaikami scen z Dziejów Apostolskich jest w antycznym miasteczku Veria. Bezcenna zawartość grobów monarchów macedońskich The Royal Tombs w Aigai porusza; freski, broń, biżuteria (niezapomniana złota korona z żołędzi). Termopile, gdzie garstka Spartan pod wodzą Króla Leonidasa, stanęła do walki z milionową armią Persów. W przepięknym miasteczku Nafplio, otuleni girlandami kwiatów w kolorze fuksji, w dawnym meczecie, który obecnie jest parafią Św. Trójcy i posługują w niej chrystusowcy, młodzież z Ameryki, śpiewająca po polsku, posługiwała do Mszy, którą odprawiał ksiądz z pochodzenia Węgier. Świat jest nieprzewidywalny…i tyle jeszcze do odkrycia. Żegnając Grecję wiemy, że jeszcze tam wrócimy.

Halina Misterka

Lajkonik zaprasza

ZPiT Lajkonik, działający przy parafii św. Trójcy, pod patronatem Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance) – rozpoczyna 29. rok swej działalności artystycznej.

Regularne zajęcia taneczne rozpoczynamy:

14 września,w sobotę o godz. 1:15 pm., najmłodsze dzieci (w sali pod kościołem)

16 września – w poniedziałek o 6:30 pm., grupy młodzieżowa (w sali pod kościołem) i Reprezentacja (w sali gimnastycznej szkoły)

18 września – w środę od 6:30 pm., Mały Lajkonik (w sali gimnastycznej szkoły)

wszystkich członków zespołu obowiązuje nowa rejestracja.

Zapisy:

w sobotę, 7 września (w budynku i w godzinach szkoły polskiej na Trójcowie)

w sobotę 14 września od 10 rano (w budynku i w godzinach szkoły polskiej na Trójcowie) oraz

podczas regularnych zajęć zespołu (w sali pod kościołem),

informacje/zapisy przyjmuje kierownik administracyjny p. Maria Grzebień tel: 847 8097628

www.lajkonikchicago.us

Zatańczcie z nami – zapraszamy!