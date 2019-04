Kwiecień, weekend i “Dziennik Związkowy”!

W ten powyborczy weekend w Chicago zapraszamy Was Drodzy Czytelnicy do lektury „Dziennika Związkowego”. Piszemy oczywiści o historycznych wyborach w Wietrznym Mieście. Tym bardziej że burmistrz-elekt Lori Lightfoot wzięła się już ostro do pracy. Kompendium tego, co się wydarzyło we wtorek 2 kwietnia; co dzieje się po wyborach i co będzie się działo przygotowała dla was red. naczelna Alicja Otap.

Z aktualnych tematów mamy dla was także dwa teksty red. Jolanty Telegi o groźbie zamknięcia południowej granicy z Meksykiem oraz o tym, co czeka ludzi posługujących się w Stanach fałszywymi numerami Social Security.

O najnowszych doniesieniach naukowo-badawczych w tym tygodniu napisał red. Grzegorz Dziedzic w tekście „Czy generał Pułaski był kobietą?”. I nie jest to bynajmniej spóźniony żart prima aprilisowy!

W tym numerze red. Anna Rosa pisze o Thomasie Kokoraleisie, mordercy kobiet – w tym Polki – który po 35 latach odsiadki wyszedł na wolność i zamieszkał w Aurorze, na przedmieściach Chicago. Sprawa wzbudza wielkie emocje i to nie tylko wśród miejscowej społeczności.

Jeśli już mowa o Aurorze, to pojawia się ona w tym tygodniu w naszych tekstach dwukrotnie. Red. Joanna Marszałek napisała o tajemniczej sprawie zaginięcia 6-letniego Timmothy’ego Pitzen’a. Rodzina poszukuje chłopca od 2011 roku. W środę w Newport w stanie Kentucky błąkał się młody mężczyzna, który twierdził, że jest Timmothym… Kim tak na prawdę jest i co dalej z poszukiwaniem chłopca dowiecie się z numeru weekendowego „Dziennika Związkowego”.

W tym wydaniu pamiętamy także o tym, że 2 kwietnia minęła 14. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Mamy dla was też sprawozdanie z przekazania w kościele św. Błażeja relikwii polskich franciszkanów, błogosławionych misjonarzy męczenników, zamordowanych w Peru.

W tym numerze także wywiad z Dariuszem Piotrem Bonisławskim, prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska; relacja z Matury 2019 w Polskiej Szkole Katolickiej im. św. Ferdynanda w Chicago oraz z obchodów Dnia Wielokulturowości w British International School of Chicago, gdzie promowano m.in. Polskę.

Do tego dokładamy dwie części z ogłoszeniami, część IV pełną praktycznych porad; z konkursem, w którym możecie wygrać tablet Amazon Kindle Fire, ze smacznymi przepisami i dużą ilością wiadomości sportowych – także z polonijnych boisk!

Na deser zostawiamy wam Magazyn Weekendowy „Kalejdoskop”. Teraz już nie pozostaje nic innego, jak #NiePrzegapić i #CzytaćZNami!

fot.Ewa Malcher