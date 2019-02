Kto pyta nie błądzi 0 10 lutego 2019

Artykuł sponsorowany

Seria „Kto pyta nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z klientami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na nie odpowiedzi.

Cykl pojawia się co dwa tygodnie na łamach ,,Dziennika Związkowego”

Krystyna:

Czy w każdym planie ubezpieczeniowym network jest taki sam?

Robert:

Nie tylko każda firma ubezpieczeniowa, ale również każdy plan w firmie ubezpieczeniowej może mieć inny network, czyli grupę lekarzy, z która współpracuje plan na preferencyjnych warunkach. W związku z tym, nie tylko kiedy zmieniamy firmę ubezpieczeniowa, ale również jeśli przechodzimy z planu na plan w tej samej firmie ubezpieczeniowej powinniśmy sprawdzić, czy lekarze, z których usług korzystamy należą do danego networku obsługiwanego przez nowy plan.

Jolanta:

Czy Medicare plan A i plan B należy odnawiać corocznie? Jeśli tak to w jakim przedziale czasowym?

Robert:

Tak długo jak posiadamy Medicare, które otrzymaliśmy po wejściu w 65 rok życia i płacimy stawki ustalane przez CMS za część A i B, to nie musimy martwić się o odnawianie części A i B Medicare.

Janusz:

Czy wszystkie plany typu Medicare Advantage mają wbudowane plany na lekarstwa (Part D)

Robert:

Tylko niektóre plany typu Medicare Advantage zawierają zniżkowe plany na leki na receptę (Part D).

Dlatego należy bardzo uważać, czy kupujemy plan typu MA (Medicare Advantage only), czy plan MAPD (Medicare Advantage + Part D)

Każdy licencjonowany agent specjalizujący się w Medicare przy prezentacji planu powinien wyjaśnić, czy plan który nam prezentuje jest planem MA czy MAPD. Jeśli chcemy się upewnić jakiego rodzaju plan posiadamy możemy zajrzeć do dokumentu, który otrzymujemy od firmy ubezpieczeniowej nazywającego się Summary of Benefits (tam wszystkie szczegóły odnośnie planu i jego benefitów będą opisane i wyjaśnione).

Grażyna:

Co wpływa na cenę suplementów do Medicare?

Robert:

Do podstawowych elementów wpływających na cenę suplementów do Medicare są:

rodzaj suplementu który wybieramy

wiek ubezpieczonego

miejsce zamieszkania

stosunek do palenia papierosów

stan zdrowia

Andrzej:

Co może się zmienić w planie zniżkowym na leki na receptę Medicare?

Robert:

Co roku w Planie zniżkowym na leki na receptę – PDP (Prescription Drug Plan) mogą się zmieniać następujące elementy:

Stawka miesięczna za plan

Formulary (lista leków pokrywanych przez dany plan)

Preferred Pharmacies (preferowane apteki, w których wynegocjowane ceny za leki są najniższe)

Deductible (coroczna odpowiedzialność własna)

Co-pays ( stałe, ustalone ceny za dane leki na receptę)

Drug co–insurance (procentowa współodpowiedzialność za leki na receptę danej kategorii)

Co roku zmieniają się również przedziały dotyczące początkowej odpowiedzialności (initial coverage), dziury w pokryciu (donut hole) i pokrycia katastroficznego (catastrophic coverage).

Dlatego tak ważną jest coroczna weryfikacja Planu zniżkowego na leki na receptę by sprawdzić, czy będzie on nadal odpowiadał naszym oczekiwaniom na rok następny.

Grzegorz:

Czy w momencie, w którym zakwalifikowałem się na Extra Help (Low Income Subsidy) nadal zobowiązany jestem płacić karę za za późne zapisanie się na plan zniżkowy na leki na receptę (PDP)?

Robert:

Program Low Income Subsidy jako jedna z niewielu opcji, daje możliwości tymczasowego zniesienia dożywotniej kary za nie posiadanie planu zniżkowego na leki (PDP) na czas. Osoby, które zakwalifikują się na ten program, nie tylko otrzymają tymczasowe zawieszenie kary, ale również mają szansę na redukcję miesięcznych kosztów planu zniżkowego na lekarstwa (PDP), obniżenie lub zniesienie odpowiedzialności własnej (deductible) oraz zredukowanie kosztów leków na receptę.

Kazimierz:

Czy w momencie otrzymania Low Income Subsidy mogę zmienić swój plan zniżkowy na leki na receptę?

Robert:

Otrzymanie Low Income Subsidy pozwala na jednorazową zmianę planu zniżkowego na leki na receptę poza corocznym okresem zapisów. Nota bene utrata Low Income Subsidy pozwala również na jednorazowa zmianę takowego planu, tak by dostosować się do nowej sytuacji.

Marzena:

Co ukrywa się pod tajemniczym skrótem OTC?

Robert:

Pod skrótem OTC – (Over the Counter) ukrywa się jeden z benefitów oferowanych przez niektóre plany typu Medicare Advantage. Najczęściej oferuje on pewną pulę pieniędzy, do wykorzystania w ustalonym w polisie okresie czasu, na różnego rodzaju lekarstwa, suplementy, środki higieny własnej, itp. nie wymagające recepty.

Robert Sobczak-Słomczewski, MBA

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.

Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.

Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

