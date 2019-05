Kraków i Warszawa bohaterami spektaklu Kingi Modjeskiej 0 20 maja 2019

„Bajka polska. Dwie stolice” to najnowsza premiera Teatru Scena Polonia oraz Studia Teatralnego Modjeska. Zespół pod kierunkiem Kingi Modjeskiej przyjemnie zaskoczył widzów wyjątkowym multimedialnym spektaklem, łączącym w sobie m.in. teatr lalkowy z teatrem dramatycznym.

W niedzielę 12 maja publiczność zebrana w auli Christian Heritage Academy w Northfield (koło Chicago) gorącymi oklaskami wyraziła swoje uznanie dla świetnego spektaklu z dodatkowymi atrakcjami – loterią z nagrodami i pokazem mody dziecięcej.

Teatralny kostiumolog i scenograf Joanna Kapuścińska stworzyła specjalnie na to przedstawienie przepiękne kukły, w skali jeden do jeden. Pojawiały się one na scenie jako dodatek do żywego planu, który tworzyli aktorzy, piosenka, taniec i śpiew. Całość, z krakowskim animuszem, umilały dzieci ze Studia Teatralnego Modjeska. Doskonały scenariusz też przyczynił się do sukcesu – w przedstawieniu wykorzystano zabawne teksty Wandy Chotomskiej, uzupełnione przez Anię Radzikowską, nie po raz pierwszy współpracującą z teatrem.

To piękne przedstawienie zestawiło dwie polskie legendy. Część pierwszą poświęcono byłej stolicy Polski, Krakowowi i legendzie o Smoku Wawelskim. Druga połowę wypełniła bardziej wyciszona i kameralna opowieść o powstaniu Warszawy. Przy dźwiękach szumu wzburzonej królowej polskich rzek – Wisły oraz piorunów bijących z jasnego nieba na scenie teatru rodziła się legenda o Warsie i Sawie.

Multimedialny spektakl okazał się kolejnym wielkim sukcesem Studia Teatralnego Modjeska. Nie sposób jednak oddać piórem atmosferę, jaka panowała podczas przedstawienia. Aby zachłysnąć się aurą otaczająca wydarzenie, trzeba było zasiąść w wygodnych teatralnych fotelach i zgodnie z mottem przedstawienia: „Są w tym polskim kraju, jak brat i siostra, dużo starszy Kraków, i Warszawa – młodsza… ” – podążać za historią dwóch stolic.

Podczas zakulisowych rozmów odtwórca roli króla i narrator, Tomasz Maternowski, na gorąco tak wspomina niedzielny występ: – Było świetnie, czułem adrenalinę i bawiłem się dobrze.

Natomiast odtwórca roli Warsa, Bartosz Kasza, chwilę po przedstawieniu tak wspominał okres prób i przygotowań: – Przez miesiąc przygotowywałem się do roli, były zwroty i zmiany w scenariuszu. Ale parę dni przed premierą ogarnąłem to wszystko i byłem gotowy.

W pozostałe postacie wcielili się: Katrzyna Ciesielska, Maya Dudziński, Paweł Heliński, Marcin Kowalik, Małgorzata Kwaśniewicz, Tomasz Maternowski oraz Veronica Run.

Oprócz spektaklu i loterii z nagrodami, wprowadzano nowy element – pokaz mody dziecięcej. Teatralny kostiumolog Anna Gardulski po raz pierwszy zaprezentowała swoje kolekcję interesującej odzieży dla najmłodszych. Tuż po spektaklu dzieci ze Studia Teatralnego Modjeska w przepięknych strojach i kostiumach zaprezentowali się na wybiegu, prezentując nietuzinkową, a zarazem miłą dla oka dziecięcą modę.

Po spektaklu zadowolona z sukcesu animatorka i reżyserka całego przedsięwzięcia Kinga Modejska, która również brała udział w przedstawieniu, podzieliła się na gorąco swoimi wrażeniami: – Do samego końca walczyliśmy, by bajka była przepiękna, abyśmy się podobali publiczności. Nagrodzono nas gromkimi oklaskami, a to znaczy, że przekaz był właściwy i nasza ciężka praca została nagrodzona. To jest duża satysfakcja – podkreśliła.

Teatr Scena Polonia nie spoczywa na laurach. Już teraz zapowiada następną premierę, tym razem dla widowni nieco dojrzalszej. Będą to „Dziady” część II Adama Mickiewicza z doborową obsadą. Czasu nie zostało wiele, bo datę premiery wyznaczono na 22 czerwca. Wszystkich zainteresowanych pani Kinga zaprasza do śledzenia najświeższych informacji na mediach społecznościowych, a także na stronie teatru: www.scenapolonia.com.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka