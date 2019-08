Konkurs na projekt koszulki Biegu Niepodległości – Alina Gonciarz laureatką 0 11 sierpnia 2019

Konkurs na projekt koszulki Biegu Niepodległości rozstrzygnięty. Wygrała Alina Gonciarz, Senior Graphic Designer w WeatherTech, mama dwóch sześcioletnich bliźniaczek, lubiąca kino, słodycze i lody oraz czas spędzony przy ognisku w towarzystwie rodziny, przyjaciół i dobrej muzyki. W nagrodę otrzymała premię w postaci 500 dolarów oraz cztery darmowe zaproszenia do wzięcia udziału w biegu, który odbędzie się 10 listopada przy Montrose Harbor w Chicago.

Do finałowej rozgrywki zostało zakwalifikowanych dziesięć projektów. Oceniający w osobach dyrektora stacji WPNA Jacka Niemczyka, prowadzącej poranny program radia 103.1 FM Magdaleny Marczewskiej i dyrektora ds. marketingu i promocji 103.1 FM i WPNA Kasi Takamiya, zaprezentowali finałową dziesiątkę w ubiegły piątek. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie zwycięzcy nastąpiło w poniedziałek.

– Jestem grafikiem, ale po raz pierwszy zdecydowałam się wziąć udział w konkursie na projekt, a właściwie dać się namówić, do tego, by wystartować. Jest to zasługa mojej siostry, która usłyszała, że taki konkurs jest organizowany. Nie dałam się długo przekonywać. Postanowiłam wystartować i jak się później okazało, decyzja była słuszna. Wygrałam. Bardzo się z tego cieszę, nie tylko dlatego, że mój projekt został najwyżej oceniony. Przekonałam się, że wiara w sukces może zdziałać cuda, że nie należy się nigdy poddawać. Dziękuję znajomym, przyjaciołom, słuchaczom radia, a przede wszystkim rodzinie za ogromne wsparcie. Są oni cząstką mojego sukcesu-powiedziała Alina Gonciarz.

– Wszystkie zaprezentowane projekty były fantastyczne. Miały w sobie coś szczególnego i oryginalnego, ale czułam, że mam szansę. Nie wiem, co zadecydowało o tym, że wygrałam. Każdy z trójki oceniających miał swój punkt widzenia, inne spojrzenie, różne odczucia i wizję tego, co chciał zobaczyć. Tym większa satysfakcja, że to, co udało mi się stworzyć, zostało najwyżej ocenione-dodała.

Od początku wiedziała, co projekt ma zawierać, z jakich elementów ma się składać i jak ma zostać zaprezentowany, by wzbudzić emocje i przekonać do siebie.

– Podstawą mojego projektu były dwa symbole. Chicago, w którym mieszkam i Polska, gdzie się urodziłam. Przez tydzień wokół nich budowałam szczegóły. Starałam się koncentrować na doborze czcionki i kolorów, niczego nie zmieniając z pierwotnej wizji. Istotne było również przedstawienie projektu. Jasne włosy modelki, warkocze, tło, To się kojarzy z kimś, z czymś, co jest w pamięci i co dla wielu jest bliskie-przekonuje autorka zwycięskiego projektu.

Sport nie odgrywał w jej życiu znaczącej roli, tak samo, jak biegi, w których nigdy nie startowała. Jednak jak twierdzi, zwycięstwo zobowiązuje i już teraz postanowiła, że weźmie udział w biegu, który odbędzie się 10 listopada.

– Cztery zaproszenia do startu w Biegu Niepodległości na pewno zostaną wykorzystane. Przeze mnie, męża, siostrę i kogoś z grona moich przyjaciół. Nie może nas tam tego dnia zabraknąć, jak i wszystkich, którzy mają polską duszę. Można poprawić sylwetkę, zrzucić trochę zbędnych kilogramów, zasmakować atmosfery rywalizacji, sprawdzić samego siebie i zobaczyć biegaczy, mających na sobie koszulki, które zaprojektowałam. Nie mogę się już tego doczekać-kończy Alina Gonciarz.

Dariusz Cisowski