Koncert organowy Jeremy’ego Kiolbassy w kościele św. Stanisława Kostki 0 21 stycznia 2019

Kościół św. Stanisława Kostki w Chicago szczyci się pięknymi zabytkowymi organami, zbudowanymi w 1881 roku, które zostały powiększone i przebudowane pod koniec lat dwudziestych XX wieku. Obecnie ten wspaniały instrument potrzebuje kolejnego remontu i kilku innowacji. Parafia próbuje zebrać fundusze na naprawy i jednym ze sposobów było zorganizowanie charytatywnego koncertu w niedzielę, 13 stycznia.

W organach znajdujących się w kościele św. Stanisława Kostki Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Chicago wiele piszczałek jest uszkodzonych i źle brzmi, a niektórych w ogóle nie można używać. Również instalacja elektryczna jest zepsuta, co bardzo utrudnia pracę organistom, gdyż muszą ręcznie ustawiać organy.

Zebranych gości w imieniu parafii powitał organista Josh Lucas, który z własnej perspektywy i doświadczenia opowiedział o historii i obecnej kondycji kościelnych organów. Zapowiedział też występ Jeremy’ego Kiolbassy i przedstawił sylwetkę tego młodego muzyka, kompozytora, organisty, a zarazem dyrektora muzycznego w parafii św. Benedykta w Chicago.

Następnie głos zabrał sam bohater wieczoru, 30-letni Jeremy Kiolbassa. W krótki, ale dowcipny sposób opowiedział on historię swojej rodziny, która jak samo nazwisko wskazuje, ma głębokie polskie korzenie. Przodkowie przybyli do Stanów Zjednoczonych na początku XIX wieku i osiedlili się w miejscowości Panna Maria w Teksasie. Obok śmiesznych anegdotek, dotyczących właśnie jego nazwiska Kiolbassa, zaskoczył wszystkich zgromadzonych faktem, że jego przodek Piotr Kiołbassa był mocno związany z Chicago, do którego przybył po zakończeniu wojny secesyjnej. Został nawet skarbnikiem miasta. Mocno zaangażował się w działalność na rzecz polskich imigrantów katolików. Okazało się, że w Chicago w tym czasie nie było żadnego księdza mówiącego w ich ojczystym języku. Sprowadził więc pierwszego kapłana znającego polski oraz pomógł w założeniu pierwszej polskiej parafii w Chicago, którą jest właśnie kościół św. Stanisława Kostki. Sam został w nim pierwszym organistą. Zainspirowany tak ciekawym dziedzictwem swojej rodziny, Jeremy poszedł w ślady kuzyna i zainteresował się polską muzyką organową.

Niedzielne spotkanie prowadzone było w dwóch językach, co było miło przyjęte przez językowo zróżnicowaną publiczność. Oba przemówienia i zapowiedzi były tłumaczone na polski przez Andrzeja Karwowskiego.

Podczas koncertu Jeremy Kiolbassa zaprezentował utwory mało znanych polskich kompozytorów organowych. Rozpoczął od zabytków repertuarowych z epoki renesansu – tabulatury organowej Jana z Lublina, pochodzącej z ok. 1538-1548 roku. Następnie goście usłyszeli cztery kompozycje księdza Franciszka Walczyńskiego, znanego organisty, pianisty, dyrygenta oraz krytyka muzycznego z przełomu XIX i XX wieku, głównie wykorzystywane podczas mszy żałobnych. W kolejnej części przedstawiono muzyczny przekrój kompozytorów z XVIII, XIX i XX wieku, w tym Antoniego Sokulskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Gustawa Roguskiego i Józefa Surzyńskiego. Na zakończeniu koncertu Jeremy Kiolbassa zaprezentował swoje kompozycje – trzyczęściową fantazję, zainspirowaną życiem patrona chicagowskiej parafii oraz patrona Polski i młodzieży, świętego Stanisława Kostki.

Piękny występ został nagrodzony gromkimi brawami. Po koncercie Jeremy spotkał się z gośćmi podczas małego poczęstunku w przedsionku kościoła i chętnie odpowiadał na liczne pytania. Był bardzo mile zaskoczony prośbami o składanie swoich autografów na programach koncertu. Można też było obejrzeć zabytkowe organy. Publiczność entuzjastycznie podeszła również do problemu renowacji starego instrumentu, składając donacje na jego naprawę. Parafia ma w planie zorganizowanie jeszcze wielu innych akcji charytatywnych na ten cel, gdyż przewidywany koszt całego remontu może wynieść około 800 tys. dolarów.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka