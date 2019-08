Kolejny wspaniały sezon kolonii letnich w Yorkville zakończony 0 18 sierpnia 2019

Obozy młodzieżowe i kolonie prowadzone na terenie ośrodka w Yorkville, należącym do Okręgów XII i XIII PNA mają długą historię. W tym pięknym 225-akrowym obiekcie nieprzerwanie od roku 1937 organizowane są letnie turnusy dla dzieci i młodzieży. W sobotę 10 sierpnia zakończył się sezon 2019. Jest to też miejsce wypoczynku chicagowskiej Polonii i nie tylko.

Ośrodek w Yorkville znany jest całej Polonii, gdyż przez całe lato można przyjechać tam na wypoczynek. Prawie w każdy weekend na pięknym terenie odbywają się ciekawe imprezy, w tym pikniki, mecze piłkarskie, zjazdy motocyklowe czy inscenizacje historyczne. Śliczna drewniana kaplica służy nie tylko związkowym uroczystością, ale jest także bardzo chętnie wynajmowana na śluby, a przyjęcia weselne na terenie kompleksu cieszą się popularnością nie tylko wśród Polonii.

Sukces i popularność związkowa placówka zawdzięcza swoim oddanym pracownikom. Czuwający nad całością dyrektor Edward Mika dba o najmniejsze szczegóły. – Przede wszystkim dbamy o czystość i porządek. Nasz ośrodek jest znany w okolicy z wzorowego prowadzenia. Nigdy nie mamy problemów z rutynowymi inspekcjami – zaznaczył.

Nie dziwi więc fakt, że od lat turnusy kolonijne zostają wykupione na długo przed ich rozpoczęciem. Korzystając z doświadczenia lat poprzednich, prowadzący kolonie doskonalą program tak, by połączyć przyjemne z pożytecznym; czyli zabawę z zdobywaniem wiedzy, jaka przyda się w dorosłym życiu.

Tegoroczny sezon rozpoczął się na początku lipca, a zakończył w sobotę 10 sierpnia. Dwujęzyczna kadra świetnie poprowadziła programy kolonijne, składające się z gier, zabaw i zajęć sportowych. Był także czas na ognisko z kiełbaskami, dyskotekę, popisy karaoke i odwiedziny w parku wodnym. Robert Śliżewski, instruktor Studia Tańca „Dance Zone” w Suwałkach, zorganizował kurs tańca nowoczesnego i lekcje śpiewu. Miłą niespodzianką dla kolonistów była wizyta w stadnie konnej. Dzieci mogły pobrać lekcje hippiki i zaznajomić się z pielęgnacją koni.

W piątek przed zakończeniem ostatniego piątego turnusu tego lata odbyła się olimpiada kolonijna. Dzieci rywalizowały w kilku konkurencjach: strzelaniu z wiatrówek, rzucie piłką lekarską, skoku w dal, biegach, pływaniu i w piłce nożnej. Zwycięzcy każdej konkurencji zostali uhonorowani medalami. Podczas tych zawodów zabłysnął Alex Sutowski, zdobywca trzech złotych olimpijskich krążków. Nie we wszystkich konkurencjach dominowali jednak chłopcy. W strzelaniu z łuku dwa pierwsze miejsca zajęły dziewczynki: Kasia Koepke i Zosia Wielgo. W biegach Natalia Sarat, zdobywczyni dwóch złotych medali, była szybsza nawet od kilka lat starszych kolegów. Opiekunowie turnusu nagrodzili najlepiej utrzymany pokój. Wygrały dziewczynki, które za utrzymywanie wzorowego porządku dostały w sobotę potężnych rozmiarów pizzę.

Jednym z ciekawszych wyzwań, a obowiązującym od kilku lat, był zakaz używania telefonów komórkowych na terenie ośrodka. Okazało się, że można wytrzymać bez smartfona i mediów społecznościowych, poświęcając przez to więcej czasu na osobisty rozwój i realizację kolonijnych obowiązków.

Kulminacją zakończenia kolonii, na którą wszyscy czekali z utęsknieniem i domieszką emocji, był wybór króla i królowej turnusu. Chłopcy głosowali na dziewczynki, a dziewczynki na chłopców. Królem został wybrany Konrad Cebula, a królową Kris Kaliński.

Obecna w sobotę sekretarz krajowy ZNP Alicja Kuklińska przywiozła aplikacje członkowskie do ZNP. Sporo rodziców skorzystało z możliwości zapisania dzieci do organizacji. Jedna z wielu korzyści dla najmłodszych, wypływających z członkostwa, to zniżki na przyszłoroczne kolonie, jak też możliwość uzyskania szkolnych stypendiów.

Popularność letnich kolonii i obozów w Yorkville rośnie z roku na roku. Po raz kolejny z rzędu wszystkie turnusy były wyprzedane. Rodzice już pytali o możliwość zapisania swoich pociech na kolonie w przyszłym roku.

Prowadząca uroczyste zakończenie sezonu kolonijnego dyrektorka Agata Mścisz w kilku słowach podsumowała tegoroczny sezon. – Na pięciu turnusach gościliśmy przeszło pięćset dzieci. Były tańce, jazda konna, zabawy i zawody sportowe. Jeździliśmy także do parku wodnego. Wiele dzieci wraca do nas co roku. Już teraz zapraszamy na turnusy w roku przyszłym.

Podziękowania należą się Związkowi Narodowemu Polskiemu za pielęgnację polskiej tradycji kolonijnego wypoczynku młodzieży oraz kadrze obozowej za poświęcenie, opracowanie doskonałych programów i znakomitą opiekę nad młodzieżą. Duże słowa uznania należą się także dzieciom za wspaniałą postawę, samodzielność i otwarcie na nawiązywanie nowych znajomości. Łzy rozłąki, szczere deklaracje i obietnice spotkania w następnym roku świadczą dobitnie, że tygodniowe kolonijne turnusy w ośrodku PNA spełniają swoją wychowawczą rolę.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka