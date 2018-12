Kolejny rekordowy rok Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

Spotkanie opłatkowe Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej odbyło się 8 grudnia z udziałem 350 osób w sali bankietowej Lone Tree Manor w Niles. O najnowszych osiągnięciach tej prężnie rozwijającej się polonijnej instytucji finansowej mówili jej gospodarze – dyrektor wykonawczy Bogdan Chmielewski oraz przewodniczący Rady Dyrektorów Krzysztof Matyszczyk.

Kończący się rok będzie rekordowym pod względem osiągniętego zysku, który powinien wynieść 15 mln dolarów. W tym czasie szeregi członkowskie unii wzbogaciły się o 9 tys. nowych członków. Zanotowano wzrost depozytów bankowych o 90 mln dol. oraz zwiększenie kwoty udzielonych pożyczek o 50 mln dol. Bardzo ważnym ogniwem firmy są jej chicagowskie oddziały. Polacy z terenu chicagowskiej metropolii zdeponowali do tej pory ponad 230 mln dol. zaciągając kredyty na kwotę 265 mln dol. Do pięciu oddziałów działających w chicagowskiej aglomeracji należy ponad 22 tysiące naszych rodaków. Systematyczny rozwój firmy w tym rejonie Stanów Zjednoczonych zaowocował kolejną decyzją o rozbudowie infrastruktury.

– Zapowiedziałem dzisiaj uruchomienie szóstego oddziału P-SFUK w rejonie Chicago. Będzie on otwarty w połowie przyszłego roku na terenie miejscowości Orland Park na południowych przedmieściach chicagowskiej metropolii i z pewnością nie będzie to ostatnia placówka – zadeklarował dyrektor Bogdan Chmielewski.

Ekspansję unii w naszym rejonie potwierdził przewodniczący rady dyrektorów Krzysztof Matyszczyk, który podkreślił rosnący udział chicagowskiego rynku w globalnym produkcie finansowym firmy. – Rośniemy! Nie chcę przesadzać, bo w bankowości nie wolno tego robić, ale szczególnie rośniemy właśnie w rejonie chicagowskiej metropolii. Bardzo nas to cieszy. Mamy w Chicago ponad 22 tysiące członków. Nie mniej jednak możliwości są dużo, dużo większe i chcemy to wykorzystać dla dobra firmy, jej członków oraz całej społeczności polonijnej, do której pod różnymi postaciami trafia rocznie kilka milionów dolarów z uzyskiwanych dochodów. Chcieliśmy podziękować całej Polonii w Chicago, wszystkim organizacjom, które z nami współpracują, szkołom, mediom i życzyć naszym członkom dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i szczęśliwych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku – powiedział.

Opłatki, którymi dzielili się uczestnicy spotkania konsekrował dyrektor chicagowskiego oddziału Radia Maryja o. Zbigniew Pienkoś w asyście polonijnych duszpasterzy. Do wspólnego kolędowania zaprosiła zgromadzonych Agnieszka Iwańska z zespołem złożonym z popularnych polonijnych muzyków.

Przedstawiciele Fundacji You Can Be My Angel przekazali włodarzom unii okolicznościową paterę z podziękowaniami za uzyskane wsparcie w prowadzonej przez fundację charytatywnej działalności na rzecz chorych dzieci z Polski. Gratulacje i życzenia szefom unii oraz jej członkom w imieniu konsula generalnego RP Piotra Janickiego złożyła obecna na spotkaniu szefowa Referatu ds. Współpracy z Polonią, konsul Małgorzata Bąk-Guzik w asyście wicekonsula Piotra Semeniuka.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP

Na zdjęciu głownym:

Życzenia świąteczne członkom i całej chicagowskiej Polonii przekazali szefowie P-SFUK – dyrektor wykonawczy Bogdan Chmielewski oraz przewodniczący Rady Dyrektorów Krzysztof Matyszczyk, prawej w otoczeniu kierowników chicagowskich oddziałów. Od lewej: Anna Czarnecka-Hebal, Jolanta Wiśnicka, Anna Mścisz, Katarzyna Kwaterkiewicz i Bożena Bielecka