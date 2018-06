Kids–4–Kids – zabawa i szlachetny cel

Zabawa na świeżym powietrzu, dwumilowy spacer i rodzinny piknik – wszystko po to, aby wspólnie pomóc chorym dzieciom. Już po raz drugi Związek Narodowy Polski zaprosił dzieci i rodziców na charytatywną imprezę rodzinną – Kids–4–Kids.

Celem zorganizowanego wydarzenia było wzbudzanie w dzieciach wrażliwości na potrzeby innych i wykształcanie w nich umiejętności bezinteresownego dzielenia się z rówieśnikami.

– To dobry uczynek czyniony przez dzieci. Powinniśmy się cieszyć, że mamy zdrowe dzieci i robimy to dla tych, które zdrowe nie są – tak pokrótce zdefiniowała ideę rodzinnego spaceru Kids–4–Kids Maria Środoń, koordynator programów działalności braterskiej Związku Narodowego Polskiego (Fraternal Activities Coordinator Polish National Alliance).

O atrakcyjności przedsięwzięcia może świadczyć fakt, że w tegorocznym spacerze wzięło udział dwukrotnie więcej dzieci niż w roku ubiegłym, a najmłodszy z uczestników miał zaledwie cztery miesiące.

Ponad setka dzieciaków pod opieką rodziców, wspólnie z aniołami z fundacji You Can Be My Angel, wyruszyła z ogrodów Związku Narodowego Polskiego na oznakowaną, dwumilową trasę prowadzącą przez malowniczą okolicę chicagowskiej dzielnicy Sauganash.

Wędrując zielonymi ścieżkami uczestnicy podziwiali piękno rozkwitającej natury i ciekawe akcenty architektoniczne.

Na dochód z tegorocznej imprezy złożyły się donacje sponsorów, spośród których głównym był organizator wydarzenia – Związek Narodowy Polski, pieniądze pochodzące z opłaty rejestracyjnej, ale dotyczącej wyłącznie dzieci, jak również datki wrzucane podczas imprezy do wystawionych puszek. Pozyskane w ten sposób pieniądze zostały przekazane na konto fundacji You Can Be My Angel.

Przypomnijmy, że fundacja od pięciu lat pomaga dzieciom cierpiącym na neuroblastomę – odmianę raka atakującą kilkuletnie dzieci, jak również o tym, że dochód z pierwszej edycji Kids–4–Kids został także przeznaczony na potrzeby pomagającej dzieciom chicagowskiej sieci szpitali Shriners.

Po spacerze w ogrodach Związku Narodowego Polskiego rozpoczął się wielki, rodzinny piknik. Na wszystkich uczestników witanych przez Myszkę Miki czekały nieodpłatnie pizza, schłodzone napoje i lody. Oprócz tego, moc atrakcji dla dzieci: gry i zabawy, nadmuchiwane miasteczko, punkt malowania twarzy czy możliwość obejrzenia policyjnego radiowozu.

Na małych sportowców w piłkarskiej bramce czekał redaktor Jacek Zieliński, któremu za symbolicznego dolara można było próbować strzelić gola.

To nie wszystko, każde dziecko otrzymało koszulkę z logo Kids–4–Kids, plecaczek, torbę z łakociami, a jubilaci dodatkowo słodki upominek.

Rodzice odpoczywając w ogrodach Związku Narodowego Polskiego przy muzyce radia WPNA 103.1 FM “Polish American Mix” WPNA FM, po smacznym, darmowym lunchu z pakietem prasowym u boku, wyposażeni w długopis do rozwiązywania krzyżówek i sudoku w weekendowym wydaniu “Dziennika Związkowego” mieli szanse na rozmowę z prezesem ZNP, Frankiem Spulą, działaczami związku, dziennikarzami ulubionych audycji radiowych czy publikacji prasowych.

Zadowolenienia z przebiegu wydarzenia nie kryła prezes fundacji You Can Be My Angel, Katarzyna Romanowska: – Cieszę się, że organizacje, które współpracują od początku swego istnienia, mogą spędzić fajną niedzielę razem. Słońce, uśmiech, rodzina, przyjaciele to jest to, co anioły lubią najbardziej, a jak jeszcze można przy tym pomóc, to jest już komplet.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka