Karczewski: napiszę list do Polonii ws. noweli ustawy o IPN 0 by MAB 3 lutego 2018

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że w poniedziałek napisze list do wszystkich środowisk polonijnych poświęcony sytuacji wokół nowelizacji ustawy o IPN i temu jaka była intencja tej noweli. Będzie to też prośba, by byli naszymi ambasadorami – dodał.

„Na pewno w poniedziałek, (…), napiszę list do wszystkich środowisk polonijnych. Do wszystkich tych, do których mamy adresy” – powiedział Karczewski w radiu RMF FM. Dodał, że list będzie miał formę otwartą i ukaże się także w internecie.

List – jak mówił – ma wyjaśnić obecną sytuację związaną z nowelizacją i „jaka była intencja tej ustawy” i „w jakim jesteśmy miejscu dyskusji, debaty. Co chcemy osiągnąć, jaka jest prawda”.

„(Będzie to) prośba do wszystkich środowisk polonijnych, do wszystkich tych, którzy czują korzenie polskie, do tych, którzy czują się Polakami, prośba o to, by byli naszymi ambasadorami – powiedział Karczewski

Pokreślił, że list ma służyć także jako „zakamuflowany” apel do opozycji. „W (ubiegłą) niedzielę oglądałem programy polityczne w różnych (…) telewizjach. Opozycja mówiła podobnie jak politycy Prawa i Sprawiedliwości. Później ta debata w Senacie pokazała, że jest moment gdzie można +dokopać+ (…) gdzie znowu (mamy) totalną opozycję” – stwierdził Karczewski.

Zapytany, czy taki list nie powinien być skierowany także do międzynarodowych środowisk, amerykańskich, żydowskich czy ukraińskich, Karczewski odpowiedział: „pomyślimy”.

Podkreślił, że Senat sprawuje opiekę nad Polonią. „Mamy bardzo dużo kontaktów z Polonią, więc liczę na bardzo dużą aktywność Polonii” – dodał marszałek Senatu. (PAP)