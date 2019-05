Karczewski do Polonii: będziemy was wspierać i dbać o polskie dziedzictwo 0 3 maja 2019

Będziemy was wspierać i zawsze dbać o polskie dziedzictwo poza granicami kraju – zapewnił marszałek Senatu Stanisław Karczewski 2 maja w wystąpieniu z okazji dnia Polonii i Polaków poza Granicami.

„Obchodzimy dziś Dzień Polonii i Polaków za Granicą – święto całej, polskiej rodziny. Polacy w kraju oraz za granicą są wspólnotą. Łączy nas pamięć o pokoleniach naszych przodków, którzy na polskiej ziemi tworzyli polską historię. Tę wielką historię kraju i te miliony prywatnych historii polskich rodzin” – powiedział Karczewski w wystąpieniu wyemitowanym w TVP Polonia.

Marszałek Senatu zauważył, że każdy ma wspomnienia łączące go z krajem dzieciństwa i jego „kawałkiem ojczyzny”. „Dziś łączy nas duma z kraju oraz serdecznych więzi rodzinnych i przyjacielskich z rodakami. Łączą nas aspiracje, byśmy jako kraj i jako Polacy odnieśli sukces wśród innych narodów oraz byśmy zostawili własny ślad i wnieśli własne wartości w życie społeczności miejsc zamieszkania” – powiedział.

„Polska, o was drodzy rodacy, zawsze pamięta, jesteście szczególną częścią naszej narodowej wspólnoty. Dziś, w waszym dniu, chcemy to jeszcze raz dobitnie podkreślić. Poczucie tej wspólnoty buduje konkret codziennego działania. Bo – parafrazując tekst Mariana Hemara – ‚Polska to nie tylko okolica na mapach, to ludzie, to piosenka, to ta mowa, to ten zapach’. Zapach chleba” – dodał Karczewski.

Podkreślił jednocześnie, że Senat pamięta o Beacie Bruggeman-Sękowskiej z Holandii, która „zadbała o to, by jej córki uczyły się w holenderskiej szkole prawdy o historii Polski”, o Apolonii Pietuchowej i parafianach z Powiewiórki na Wileńszczyźnie, którzy „oparli się skutecznie próbom usunięcia pamiątek po marszałku Piłsudskim z tamtejszego kościoła św. Kazimierza, w którym Piłsudski był ochrzczony” oraz o Alojzym Kosobuckim – paulinie z Podola, który „od wielu lat ofiarnie odbudowuje podominikański kościół w Kamieńcu Podolskim i wiernie służy duchową posługą tamtejszym katolikom”.

„Nie sposób wymienić tu wszystkich działań Polaków i polskich wspólnot rozsianych po całym świecie, z których Polska jest dumna. A Senat Rzeczypospolitej Polskiej ma szczególną misję pielęgnowania więzi między krajem, a Polonią i Polakami za granicą. Będziemy Was zawsze wspierać i zawsze dbać o polskie dziedzictwo poza granicami kraju” – powiedział marszałek Senatu.

Przypomniał, że 4 czerwca Polska obchodzi trzydziestą rocznicę wolnych wyborów do Senatu. „Przez te trzy dziesięciolecia osiągnęliśmy wiele. Zbudowaliśmy żywą demokrację. Odnieśliśmy gospodarczy sukces. Staliśmy się nieodłączną częścią wolnego świata. Budujemy Polskę wrażliwą na potrzeby i aspiracje zwykłych ludzi. Polskę, w której każdy Polak zawsze znajdzie swój dom. Możemy wspólnie być z niej dumni i wspólnie świętować jej sukces – my w kraju wraz z wami – Polonią i Polakami za granicą” – mówił Karczewski.

„Drodzy rodacy, w dniu waszego święta życzę byście realizowali swoje marzenia, budowali swoją pozycję zawodową i społeczną, gdziekolwiek przyszło Wam żyć” – dodał.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony 2 maja został ustanowiony przez Sejm w 2002 r. (PAP)

fot.DAREK DELMANOWICZ/EPA-EFE/REX/Shutterstock