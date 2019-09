Kandydaci w wyborach na spotkaniu wydziału stanowego KPA 0 3 września 2019

W zbliżających się wyborach w Polsce i Stanach Zjednoczonych, Polonii zostało powierzone ważne zadanie, polegające na możliwości poparcia sprawdzonych, cieszących się zaufaniem kandydatów, którzy chcą być głosem Polonii – uważa prezes wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Mirosław Niedziński.

Comiesięczne zebranie wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej odbyło się w poniedziałek, 26 sierpnia w Centrum Hayesa w kościele Matki Bożej Matki Kościoła w Chicago (Our Lady Mother of the Church). Ważną częścią programu sierpniowego zebrania Wydziału stanowego KPA były wystąpienia kandydatów w wyborach: prof. Marka Rudnickiego, Casey Chlebka i Chrisa Pfannkuche.

Prof. Marek Rudnicki ogłosił swoją kandydaturę do mandatu senatora RP ds. Polonii na Świecie w nadchodzących wyborach do parlamentu z okręgu warszawskiego, numer 44. Mówił o potrzebie faktycznego przedstawiciela Polonii oraz roli Polonii amerykańskiej jako lidera Polonii świata i konieczności rozwiązania wielu różnych problemów związanych z emigracją, np. emerytur. Podkreślił, że we wszelkich działaniach zależy mu na konstruktywnym dialogu i wymianie opinii, w myśli prezentowanego podczas kampanii hasła: ,,My Polacy – dziedzictwo i przyszłość”.

Casey (Kazimierz) Chlebek przypomniał, że plany ubiegania się o urząd senatora USA ze stanu Illinois ogłosił już 18 sierpnia, podczas letniego rejsu Izby Handlowej (Polish American Chamber of Commerce). Wyraził nadzieję, że dzięki poparciu Polonii będzie mógł spełnić wszystkie wymogi dotyczące kandydatury, m.in. te związane z uzyskaniem odpowiedniej liczby podpisów osób upoważnionych do głosowania i będzie mógł dzięki temu zostać kandydatem w wyborach do Kongresu USA, które odbędą się w listopadzie 2020.

Chris Pfannkuche kandydujący na prokuratora stanowego powiatu Cook (Cook County States Attorney) zapewnił o posiadaniu wysokich kwalifikacji zawodowych i wieloletniego doświadczenia. Przedstawiając program o wymownej nazwie CRIME odniósł się do pilnej potrzeby naprawy systemu prawnego, konieczności zapobiegania i zwalczania przestępczości, korupcji czy zmierzenia się z problemem uzależnień od opioidów.

Zdaniem prezesa wydziału stanowego KPA Mirosława Niedzińskiego w zbliżających się wyborach Polonii zostało powierzone ważne zadanie, polegające na możliwości poparcia sprawdzonych, cieszących się zaufaniem kandydatów, którzy chcą być głosem Polonii.

– Ważne jest, aby poprzeć kandydatów polskiego pochodzenia. Mamy kandydatów na różne urzędy. To są osoby sprawdzone, które Polonia zna i szanuje. Prof. Marek Rudnicki, Casey Chlebek i Chris Pfannkuche są członkami KPA i starajmy się stanąć za nimi w stu procentach – powiedział Niedziński.

Na zebraniu omawiano też nawiązanie przez wydział stanowy KPA współpracy z Katedrą Studiów Słowiańskich i Polskich na Uniwersytecie Northwestern. Jak podkreślono, jeśli Polonia wesprze poprzez np. stypendia próbny program – gdzie 60 studentów studiuje język polski, historię, literaturę polską – to być może zostanie on przedłużony o kolejne 3 lata. Wydział stanowy KPA prowadził na ten temat rozmowy z dyrektorką programu, dr Kingą Kosmalą. Jak ustalono, pierwsze stypendia ufundowane przez Polish American Foundation zostaną wręczone podczas Bankietu Dziedzictwa, a kolejne w marcu z okazji Dnia Pułaskiego.

Prezes Niedziński odniósł się też do starań o to, aby stacja kolejki CTA w rejonie skrzyżowania ulic Division, Ashland i Milwaukee nosiła nazwę Trójkąta Polonijnego. Jak podkreślił, do nadania nazwy konieczna jest kooperacja i zgoda: CTA, burmistrza miasta i radnego miejskiego.

Wśród przemawiających byli m.in.: Joanna Szmurło, Helena Sołtys, Jolanta Grocholska, Mark Kupiec i Andrzej Mikołajczyk.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka