Justice jednym z najbezpieczniejszych miast w Illinois 0 by EM 4 marca 2018

Z podhalańską wręcz gospodarnością miasteczkiem Justice na południowych przedmieściach chicagowskiej aglomeracji zarządza Krzysztof Wąsowicz. O tym, jakim miniony rok był dla tej miejscowości, burmistrz mówił na dorocznym spotkaniu z wyborcami i przyjaciółmi, które odbyło z okazji jego 66. urodzin w restauracji „Szarotka” i poświęcone też było zbiórce funduszy kampanijnych.

– Wykonaliśmy ponad dwie mile nowej nawierzchni na naszych ulicach. Finalizowana jest pierwsza faza projektu rampy wjazdowej na autostradę I-294. Coraz więcej nowych firm przychodzi do naszej miejscowości. Staram się stwarzać jak najlepszy klimat do rozwoju biznesu. Mój dyrektor ekonomiczny Mike Zarębczan bardzo dobrze współpracuje z nowymi przedsiębiorcami. Wspieramy ich i pomagamy jak tylko możemy. Nasze prace publiczne pod dyrekcją pana Józefa Czekusa, również górala, są prowadzone bardzo skutecznie i dobrze. Ostatnio, kiedy nawiedziły nas śnieżyce, oni całe noce spędzali na posterunku, aby na rano zagwarantować czyste ulice, żeby każdy bezpiecznie mógł dotrzeć do pracy, a dzieci do szkoły. Szefowie policji robią fantastyczną pracę. Zbudowali profesjonalny departament. Teraz my szkolimy policjantów z innych miejscowości. Osoby pracujące w moim biurze w większości przypadków mówią po polsku i są bardzo przyjaźnie nastawione do mieszkańców – podkreślił burmistrz.

W planach inwestycyjnych jest projekt budowy centrum handlowego. Zostanie ono zlokalizowane naprzeciw domu pogrzebowego „Damar”. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Czynione są starania o prywatnych inwestorów budowlanych. W okolicy budowanego węzła komunikacyjnego powstanie hotel. Planowany budżet miasteczka na 2018 rok wynosi 7,5 miliona dolarów. Burmistrz liczy, że na koniec roku nie zostanie przekroczony, a założenia planu finansowego zostaną wykonane w całości.

Jedną z inicjatyw społecznych lokalnych władz była akcja pomocy starszym mieszkańcom przy odśnieżaniu. Zainteresowani mogli zgłosić takie zapotrzebowanie do biura i ekipy odśnieżające po zakończeniu porządkowania ulic bezpłatnie pomagały w odśnieżaniu posesji. Z tej pomocy korzysta około 90 osób. Starsi rezydenci mają swój klub, gdzie raz w miesiącu się spotykają na lunch. Raz do roku miasteczko organizuje obiad dla weteranów. Działa „spiżarka” oferująca potrzebującym produkty żywnościowe. W okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy osoby, które zgłoszą trudną sytuację mogą liczyć na koszyki z zapasem żywności na kilkanaście dni. Rocznie wydawanych jest ich około 100. W ramach pomocy dla osób starszych planowana jest budowa kompleksu oferującego limitowaną opiekę. Gotowy jest projekt i wybrany wykonawca.

W roku ubiegłym miejscowość Justice znajdowała się na 17. miejscu w rankingu najbezpieczniejszych miast powyżej pięciu tysięcy mieszkańców w stanie Illinois. – Mamy spotkania z mieszkańcami i wszyscy twierdzą, że miasteczko jest bezpieczne. Jest rzeczą wiadomą, że w lecie, kiedy dzieci wracają ze szkoły i młodzież nie ma za bardzo co robić, to zdarza się, że któreś z nich wybije szybę, czy porysuje auto, ale to są drobiazgi. Poważniejszych występków na szczęście nie odnotowujemy – podkreślił burmistrz.

Celebrujący 66. urodziny Krzysztof Wąsowicz otrzymał liczne gratulacje i życzenia. W gronie gości obecni byli burmistrzowie okolicznych miejscowości oraz prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Franciszek Spula. – Bardzo się cieszymy, że możemy wspierać burmistrza Wąsowicza z Justice. Dla nas Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych bardzo ważnym jest, żeby jak najwięcej osób polskiego pochodzenia było na stanowiskach, żeby nas wspierali w ważnych sprawach. Ale my też jako wyborcy powinniśmy wspierać ich finansowo, bo każdy kandydat musi opłacić reklamy, wysyłki materiałów i pokrywać inne koszty kampanijne. Jednak najważniejszą rzeczą jest, żeby iść do wyborów i głosować – powiedział prezes Spula.

Wśród gości był również Max Kennedy, brat Chrisa Kennedy’ego, ubiegającego się o demokratyczną nominację na urząd gubernatora Illinois, który apelował o poparcie kandydatury swojego brata.

Krzysztof Wąsowicz zarządza Justice od 2007 roku. Po wydobyciu miasteczka z zapaści finansowej skutecznie realizuje plan rozwoju. W roku ubiegłym został wybrany na czwartą czteroletnią kadencję. Skład etniczny mieszkańców jest zróżnicowany. Około 70 procent populacji Justice stanowią mieszkańcy rasy białej, z czego 30 proc. stanowią Polacy. Afroamerykanie stanowią 1/5 populacji, a pozostałe 10 procent to Latynosi.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak