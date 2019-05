Jeszcze tylko dziś możliwa rejestracja do wyborów do Parlamentu Europejskiego w USA 0 23 maja 2019

Czwartek to ostatni dzień, w którym można zarejestrować się do wyborów do Parlamentu Europejskiego w stanach Illinois, Missouri i Michigan. Wybory odbędą się w sobotę 25 maja br. Wicekonsul Piotr Semeniuk przypomina, że rejestracja wyborców w Illinois i Missouri możliwa jest do godziny 5 pm, a w Michigan do 6 pm.

Rejestrować się można do czwartku 23 maja 2019 r. w witrynie: https://ewybory.msz.gov.pl

UWAGA: Komisje w USA są uszeregowane alfabetycznie. Przy rejestracji elektronicznej należy wybrać właściwą dla siebie komisję wyborczą.

Spis komisji wyborczych w Illinois, Michigan i Missouri:

1) Obwód głosowania nr 141, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, Konsulat Generalny RP

1530 N Lake Shore Drive

Chicago, IL 60610;

2) Obwód głosowania nr 142, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, Dom Podhalan ZPPA

4808 S Archer Avenue

Chicago, IL 60632

3) Obwód głosowania nr 143, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, Parafia Św. Ferdynanda

3131 N Mason Avenue

Chicago, IL 60634

4) Obwód głosowania nr 144, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, Parafia Św. Konstancji

5856 W Ainslie Street

Chicago, IL 60630

5) Obwód głosowania nr 145, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Lombard, Polska Katolicka Misja pw. Miłosierdzia Bożego

21W377 Sunset Avenue

Lombard, IL 60148

6) Obwód głosowania nr 146, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Saint Louis, St. Agatha Church

Polish Roman Catholic Parish

3239 S 9th Street

St. Louis, MO 63118

7) Obwód głosowania nr 147, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Orchard Lake, Orchard Lake Schools

Adam Cardinal Maida Alumni Library

3535 Indian Trail

Orchard Lake, MI 48324

Dane konieczne do zgłoszenia:

1. Nazwisko

2. Imię (imiona)

3. Imię ojca

4. Data urodzenia

5. Numer ewidencyjny PESEL

6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą

7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.

Polski dowód osobisty nie uprawnia do głosowania w USA.

8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskie

Dodatkowe informacje na stronach:

https://chicago.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/glosowanie_za_granica_w_wyborach_do_parlamentu_europejskiego_w_2019_r_;jsessionid=A8457745A34052101A218BD13FAD5AB5.cmsap2p

https://pkw.gov.pl/

Można też kontaktować się z Wydziałem Prawnym i Opieki Konsularnej w KG RP w Chicago za pośrednictwem e-mail: chicago.legal@msz.gov.pl lub telefonując: 1 312 337 8166 wew. 237 i faksując: 1 312 337 7841.

(źródło: KG RP, Chicago)

