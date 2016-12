Jakość i zaufanie. Fox Ford Lincoln – nowy salon samochodowy z misją służenia klientowi 0 by EM 23 December 2016

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Fox Ford Lincoln to nowy wyjątkowy salon samochodowy zlokalizowany na ulicy North Elston Avenue w Chicago. W odróżnieniu od innych tego typu placówek ta założyła sobie misję specjalną: proces zakupu auta ma być przyjemnością samą w sobie. Dlatego salon wysoko podnosi poprzeczkę zarówno w kwestii oferty, jak i jakości obsługi. Sprzedawcy najpierw starają się dokładnie zapoznać z potrzebami klientów, dopiero potem przedstawiają konkretne oferty.

Polscy sprzedawcy

Spośród piętnastu sprzedawców misję absolutnie usatysfakcjonowanego klienta realizuje dwóch Polaków: Dawid Niebrzydowski i Wojciech Bardzik. Wojtek trafił do salonu w momencie, gdy chciał zmienić pracę na taką, która będzie dawała mu satysfakcję. Udało się.

– Przeprowadzam z klientem krótką, kilkunastominutową rozmowę i wsłuchuję się w to, czego ten klient tak naprawdę szuka. Mając bardzo duży wybór samochodów, mogę zaproponować bardzo różne samochody, ale nie znaczy to, że to będzie ten odpowiedni. Dlatego słucham klienta, dowiaduję się, do czego samochodu będzie używał i czego tak naprawdę w nim potrzebuje. Jeżeli klient decyduje się na coś, przeprowadzam z nim jazdę próbną i daję mu najlepszą możliwą cenę. Zadowolony klient to ogromna satysfakcja dla mnie – mówi Wojtek.

Wojtek Bardzik przyjechał z Polski kilkanaście lat temu. Jest szczęśliwym mężem Jolanty, a także ojcem dwunastoletniej córki Wiktorii. Wolny czas chętnie spędza ze swoją rodziną. Oprócz motoryzacji jego pasją są podróże.

– Zawsze lubiłem samochody, znałem dużo marek, ogólnie pociągała mnie motoryzacja. Dlatego poszedłem w tę stronę. Oprócz tego interesuję się podróżami. Mam wspaniałą żonę i córkę, z którymi często wyjeżdżam. Razem jeździmy na rowerach, spędzamy czas w parkach, żeby móc po pracy odpocząć – opowiada.

Aby dostać posadę w Fox Ford Lincoln, sprzedawcy muszą bardzo długo się przygotowywać. Wymogiem otrzymania certyfikatu jest zdanie około stu różnych testów. To jednak sprawia, że klienci mają zagwarantowaną fachową informację. Wojtek Bardzik mówi, że oprócz tego salon zapewnia także miłą i przyjazną atmosferę.

– Staramy się taką właśnie atmosferę budować. Może to zabrzmi nieskromnie, ale nie mamy niezadowolonych klientów. Wszyscy u nas czują się świetnie. Zawsze gra dobra muzyka i czuć zapach pieczonych przez nas ciasteczek. Mamy też najlepszą maszynę do parzenia kawy i ponad trzydzieści różnych jej rodzajów.

Nowy salon samochodowy

Firma Fox Ford Lincoln pojawiła się na rynku chicagowskim w 2012 roku. Jej właściciel prowadzi czterdzieści jeden salonów w całych Stanach Zjednoczonych. Sprzedają one różne marki samochodów, a także motocykle. Różnorodność marek w ofercie sprzedaży jest tylko jedną z zalet firmy. Najważniejsza jest misja służenia klientowi.

– Staramy się pomóc klientowi znaleźć najlepszy dla niego samochód, a jeżeli tak się już stanie, gwarantujemy mu najlepszą możliwą ofertę. To jest nasza największa tajemnica sukcesu – mówi Wojtek.

Stacja napraw i doradztwa

Salon Fox Ford Lincoln posiada też nową stację serwisowo- badawczą. Na miejscu można więc dokonać darmowej inspekcji zakupionego samochodu

– Każdy samochód, który był u nas kupiony, dostaje dożywotnio darmową inspekcję. Przyjeżdżamy na stację, mówimy, co jest nie tak z samochodem i serwisant nas obsługuje. Auto przechodzi przegląd, a my wymieniamy, co trzeba. To daje zadowolenie naszym klientom. Dowodem na to jest fakt, że często już po zakupie samochodu klienci wracają do nas i polecają nas innym – twierdzi Wojtek.

Fox Ford Lincoln mieści się przy 2501 North Elston Ave. w Chicago. Szczegółowe informacje na temat oferty sprzedaży samochodów można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu Wojtka Bardzika – (630) 440 2142.