Inauguracja uroczystości trzeciomajowych w Konsulacie RP 0 4 maja 2019

2 maja, w Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Dzień Polonii i Polaków za Granicą, w Konsulacie RP w Chicago uroczyście zainaugurowano uroczystości towarzyszące Świętu Narodowemu Trzeciego Maja. Głównym punktem inauguracji było podniesienie polskiej flagi przed budynkiem konsulatu.

2 maja w Konsulacie RP w Chicago odbyła się uroczysta inauguracja obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja. Na okolicznościowe spotkanie do konsulatu przybyli przedstawiciele organizacji polonijnych, Komitetu Parady Trzeciego Maja, Marszałkowie Parady i Królowa Parady oraz dziennikarze. Gośćmi specjalnymi byli lokalni politycy – skarbniczka powiatu Cook Maria Pappas i radny Ariel Reboyras. Z Polski, specjalnie na chicagowskie uroczystości trzeciomajowe, przylecieli posłanka Joanna Fabisiak, członkini Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Leszek Leszkiewicz.

Gości przywitał konsul generalny RP w Chicago Piotr Janicki, a po nim głos zabrał prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć. „Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej to kawałek polskiej ziemi tu – na ziemi Waszyngtona. Tym bardziej cieszę się, że możemy spotkać się w tym miejscu, by rozpocząć naszą chicagowską majówkę i obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja” – powiedział prezes Kopeć.

Następnie odbyło się uroczyste mianowanie Marszałków Parady: Wielkiego Marszałka, prezesa Związku Podhalan w Północnej Ameryce Józefa Cikowskiego i Wicemarszałka – profesora Dominika Pacygi. Honorowy tytuł Przyjaciela Polonii o trzymała skarbniczka powiatu Cook, Maria Pappas. Biało-czerwone szarfy wręczyła im Królowa Parady Żaneta Marcinik.

Z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej poseł Joanna Fabisiak wręczyła konsulowi Janickiemu i prezesowi Kopciowi przywiezione z Polski flagi RP, a w swoim krótkim wystąpieniu przypomniała słowa prezydenta Przeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego, który powiedział: „Moją powinnością jest dbanie, aby polska flaga zawsze wisiała na równi z innymi flagami”.

Chicagowski radny Ariel Reboyras podziękował Polonii za poparcie, które przyniosło mu zwycięstwo w niedawnych wyborach i podkreślił, że „przez następne cztery dni będzie Polakiem”. Maria Pappas, skarbnik powiatu Cook, w swoim wystąpieniu przypomniała historię Dnia Flagi RP oraz symbolikę polskich barw narodowych i rodzaje polskich flag. Następnie głos zabrała Iwona Bocheńska, przedstawicielka stanu Illinois oraz Komitetu Miast Siostrzanych Warszawa-Chicago, która przeczytała skierowany do Polonii chicagowskiej list Honorowego Marszałka Parady Kornela Morawieckiego. Przyjazd Marszałka Honorowego do Chicago pokrzyżowała choroba. „Duchem jestem tu, w centrum Chicago, pełen dumy z tradycji i dokonań naszego narodu i jego najlepszych synów, którzy złotymi zgłoskami zapisali się na polskiej ziemi i na obczyźnie. Tu szczególnym blaskiem świecą dwa nazwiska – Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego. Wraz z nimi są rzesze bezimiennych często bohaterów. W tę uroczystą paradę, im wszystkim, tak jak twórcom wiekopomnej Konstytucji oddajemy hołd” – napisał Kornel Morawiecki.

Po uroczystym błogosławieństwie, którego zebranym udzielił biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Leszek Leszkiewicz, przyszedł czas na główny punkt programu, czyli podniesienie polskiej flagi przed budynkiem konsulatu. W asyście warty honorowej ułanów ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. gen. Tadeusza Kościuszki, flagę Rzeczpospolitej Polskiej na maszt wciągnęli wspólnie: konsul generalny RP w Chicago Piotr Janicki, Wielki Marszałek Parady Trzeciego Maja Józef Cikowski, Wicemarszałek Parady Dominik Pacyga i prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć. Uroczystej chwili dopełniło wspólne odśpiewanie Hymnu RP.

Uroczystości trzeciomajowe potrwają do poniedziałku 6 maja, a ich kulminacyjnym punktem będzie Parada Trzeciego Maja, która w sobotę 4 maja przejdzie po Columbus Drive, w śródmieściu Chicago.

Niech się święci Trzeci Maja!

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Dziedzic