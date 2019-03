Hofbräuhaus Chicago – Octoberfest przez okrągły rok 0 1 marca 2019

Długie dębowe ławy, pyszne piwo w litrowych kuflach, kelnerki w tradycyjnych bawarskich strojach, jodłowanie, a na specjalne życzenie klaps drewnianą deseczką – to tylko niektóre atrakcje piwiarni i restauracji Hofbräuhaus, w podchicagowskim Rosemont. Jeśli lubisz ludyczny nastrój, warzone na miejscu piwo i dobre jedzenie – Hofbräuhaus to miejsce w sam raz na spędzenie sobotniego wieczoru.

Do piwiarni i restauracji Hofbräuhaus wybraliśmy się w wyjątkowo nieprzyjemny i deszczowy wieczór. Któż chciałby się ruszać z domu w taką pogodę? Okazało się, że mogąca pomieścić kilkuset gości restauracja jest niemal pełna, a wewnątrz w najlepsze trwa festyn, który z miejsca przeniósł nas w klimat bawarskiego święta piwa – Octoberfest. Kto na Octoberfest był, ten wie, że jest to festiwal niepowtarzalny. Okazuje się jednak, że ludyczną atmosferę piwnego święta z powodzeniem przenieść można z Monachium do innych części świata. Królewska piwiarnia Hofbräuhaus, będąca jedną z największych atrakcji turystycznych Monachium ma swoje filie nie tylko w wielu innych niemieckich miastach, ale również w Szwecji, we Włoszech, w Australii i Brazylii. W Stanach Zjednoczonych istnieje kilka oddziałów piwiarni, m.in. w Las Vegas, Nowym Jorku i Pittsburghu. Hofbräuhaus Chicago to restauracja położona w dystrykcie handlowo-rozrywkowym w Rosemont, niedaleko od lotniska O’Hare, z bardzo dogodnym dojazdem. Obok restauracji znajduje się piętrowy parking, na którym goście piwiarni mogą zaparkować bez ponoszenia opłaty.

W drzwiach powitał nas John, menadżer restauracji, który od razu stwierdził, że w Hofbräuhaus Polacy to jedna z najliczniejszych grup. Nic dziwnego – miejsce jest głośne, wesołe, pełne muzyki i wznoszonych toastów – wprost wymarzone na spędzenie szalonego wieczoru w gronie przyjaciół, świętowanie urodzin lub firmową imprezę integracyjną. Jeśli jednak szukasz restauracji na romantyczną kolację przy świecach – Hofbräuhaus nie jest najlepszym wyborem. John oprowadził nas po zakamarkach piwiarni i z dumą zaprezentował restauracyjny browar. W Hofbräuhaus piwo warzone jest na miejscu – tylko z naturalnych produktów, w sterylnie czystych warunkach i przy użyciu najnowszej technologii. Niemiecka organizacja i poczucie porządku jest widoczne także w restauracyjnej kuchni, która działa jak kombinat, co chwilę wypuszczając kolejne półmiski pełne precli, kiełbas, sznycli i golonek. Usiedliśmy przy długim drewnianym stole, gdzie siedziało już kilka osób, ale ani przez moment nie czuliśmy się skrępowani ich obecnością. Na scenie grał kilkuosobowy bawarski zespół w składzie: akordeon, gitara i wokal, z udziałem rogu alpejskiego – 4-metrowego instrumentu pasterskiego, używanego tradycyjnie do zwoływania zgromadzeń i uczt. W Hofbräuhaus melodię graną na alpejskim rogu można zamówić do stołu, a po jej odegraniu w dobrym tonie jest wrzucenie do tuby kilku dolarów napiwku. Zespół gra polki i bawarskie przyśpiewki, przy których nie sposób stać w miejscu – po kilku kuflach na boki bujają się wszyscy, a gdzieniegdzie widać tańczących na ławach gości, co jest mile widzianym zwyczajem. Ale uwaga – tańczenie na stołach uważane jest za przekroczenie granic dobrego smaku.

Ludyczność restauracji podkreślają tradycyjne bawarskie stroje kelnerek, czyli dirndl – składające się z wydekoltowanej sukienki, białej bluzki i fartuszka, oraz kelnerów, ubranych w skórzane krótkie spodnie z haftowanymi szelkami – lederhosen. Obsługa nie rozstaje się z deseczkami służącymi do podawania kieliszków z mocniejszymi trunkami i… wymierzania klapsów gościom. Zwyczaj dawania klapsów jest w Hofbräuhaus bardzo popularny. Wystarczy wypić kieliszek, oprzeć się o stół i wypiąć dolną część pleców. Resztą zajmą się kelnerki, a umiejętnie wymierzony klaps podnosi ponoć ciśnienie, poprawia samopoczucie i, co najważniejsze – potrafi świetnie rozbawić towarzystwo.

Hofbräuhaus to mini-browar i tradycyjna piwiarnia w monachijskim stylu. Tutaj najważniejsze jest piwo! Dostępne w kilku rodzajach, w tym ciemne oraz pszeniczne, na życzenie gości serwowane w słynnych Die Mass – litrowych kuflach. Jedzenie jest pyszne, a porcje – gigantyczne. Jeśli wybieracie się na piwo z przyjaciółmi, polecamy przystawki – świetne kiełbaski i gigantyczne precle z dodatkami oraz bawarską specjalność – panierowane kulki z sera i kiszonej kapusty. Jeśli jednak planujecie zjeść obiad, przekąskami warto podzielić się z innymi biesiadnikami. My zamówiliśmy sznycel z sałatką ziemniaczaną i zraz wołowy na kluseczkach z zasmażaną kiszoną kapustą z kminkiem. Palce lizać, ale obfitość porcji nie pozwoliła nam na zamówienie deseru. A szkoda, bo jabłkowy strudel wyglądał i pachniał nieziemsko dobrze.

Podsumowując, Hofbräuhaus Chicago w Rosemont to miejsce wyjątkowe na chicagowskiej mapie kulinarnej. Dobra kuchnia, świetne piwo i doskonała atmosfera – czego można chcieć więcej? Gorąco polecamy!

Magda Marczewska i Grzegorz Dziedzic

5500 Park Pl

Rosemont, IL 60018

www.hofbrauhauschicago.com

fot.Materiały Promocyjne