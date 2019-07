Gorący weekend z “Dziennikiem Związkowym” 0 12 lipca 2019

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania weekendowego „Dziennika Związkowego”. A w nim m.in.:

– o tym, jak rozmawialiśmy z przebywającym w Londynie Polakiem, którego rok temu ICE deportowało z Chicago do Polski. Pan Krzysztof opowiedział nam o wszystkim ze szczegółami. I niestety jego historia może się stać udziałem wielu mieszkańców Wietrznego Miasta w ten weekend,

– o Chicago i kilku innych miastach w Stanach, które szykują się na zapowiadane masowe deportacje – mają rozpocząć się w najbliższą niedzielę. Czy ICE deportuje milion ludzi?

– o historycznej polskiej mszy w kościele św. Wojciecha, którą odprawiono w niedzielę, 7 lipca i która być może była ostatnią polską mszą w tej świątyni w Pilsen,

– o drastycznej podwyżce podatków od nieruchomości w powiecie Cook który obejmuje miasto Chicago,

– o tym, kto boi się multimilionera Jeffreya Epsteina i kto jest zamieszany razem z nim w aferę pedofilską wśród amerykańskich elit,

– o pojawieniu się w kranówce w Chicago ołowiu i co z tego wynika oraz co z tym dalej zrobić, żeby nie pić skażonej wody.

Wspominamy także Milosa Stehlika – wielkiego przyjaciela polskiego kina i legendę kina w Chicago.

W ubiegły weekend byliśmy także na śląskim festynie w Chicago, gdzie królował krupniok. Piszemy także o krowach, które wróciły do domu. Jeśli byliście w Chicago w 1999 roku, to zapewne pamiętacie kolorowo pomalowane krowy, które można było spotkać w mieście i na przedmieściach. Dwadzieścia lat minęło od tamtej wystawy i dwadzieścia z rzeźb powróciło na miesiąc do Wietrznego Miasta. Gdzie można je oglądać – dowiesz się z weekendowego wydania „Dziennika Związkowego”.

Mamy także zaproszenie oo. karmelitów na doroczny odpust ku czci Matki Bożej z Góry Karmel w Munster w stanie Indiana.

Piszemy także o tym, co w ostatnich dniach wydarzyło się w Chicago i Illinois.

Do tego dokładamy jak co tydzień dwie części z ogłoszeniami i część czwartą – pełną porad, przepisów, sportu – w tym tego polonijnego. Znajdziesz w niej także zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i polonijnych oraz konkurs, w którym wygrać można tablet Amazon Kindle Fire.

Na deser zostawiamy was drodzy Czytelnicy z Magazynem Weekendowym "Kalejdoskop", w którym jak co tydzień sporo jest do czytania.

