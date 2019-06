Galeria Krawczyńskich już w Muzeum Polskim 0 17 czerwca 2019

Pasjonaci sztuki i historii mogą podziwiać wyjątkowe prace polskich artystów z prywatnej kolekcji Elżbiety i Krzysztofa Krawczyńskich. Wystawa została otwarta 8 czerwca w chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce.

Otwarcie wystawy poprzedziła godzina koktajlowa oraz spotkanie gości połączone z oprowadzaniem i przedstawieniem zebranych artefaktów w pokoju Ignacego Paderewskiego. Część oficjalna wieczoru odbyła się w Sali Głównej im. Sabiny P. Logisz, a otworzyła ją dyrektor zarządzająca Muzeum Polskiego Małgorzata Kot. Powitała gości, przybyłych z różnych zakątków Stanów Zjednoczonych, przedstawicielkę konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, konsul Małgorzatę Bąk-Guzik, członków Związku Lekarzy Polskich w Ameryce, przedstawicieli środowisk polonijnych oraz wielu innych gości, którzy przybyli tego wieczoru.

Prezes Ryszard Owsiany wyraził swoje wielkie zadowolenie z inicjatyw podejmowanych w tym roku przez MPA, prezentujących kulturę i tradycję polską. Podkreślił, że czuje się wyróżniony mogąc gościć w muzeum córkę Elżbiety i Krzysztofa, Annę Krawczyńską-Paré, która podarowała prezentowane prace na rzecz MPA. Przemawiali też dr Ewa Radwańska i Witold Rużyłło, skupiając się przede wszystkim na prywatnych wspomnieniach związanych z Krawczyńskimi, ich wizytami w Chicago, a w szczególności ich podejściem do sztuki polskiej, ich mecenatem muzycznym i posiadaniem bogatej kolekcji prywatnej.

Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie Anny Krawczyńskiej-Paré, która mówiła o przekazaniu daru polonijnej placówce muzealnej oraz podziękowała za jego ciepłe i profesjonalne przyjęcie. Szczególną wdzięczność za zaangażowanie i pracę przekazała kurator ekspozycji Julicie Siegiel. W części artystycznej wystąpiła z krótkim recitalem fortepianowym młoda, wschodząca gwiazda Eliza Folkert. Po jej koncercie zaproszono przybyłych do oficjalnego przecięcia wstęgi otwierającej wystawę stałą prac, umieszczonych w skrzydle wschodnim muzeum.

Dr Elżbieta Gürtler-Krawczyńska i dr Krzysztof Krawczyński przybyli do Stanów Zjednoczonych w 1983 roku i osiedlili się w Atlancie, w Georgii. Przez lata pobytu w Ameryce Elżbieta Krawczyńska położyła ogromne zasługi dla społeczności polonijnej w Georgii. Wśród wielu doprowadzonych do szczęśliwego końca projektów warto wspomnieć ten, który doprowadził do powstania Polskiego Apostolatu Katolickiego im. św. Jana Pawła II, w którym od wielu lat odprawiana jest msza święta w języku polskim. Pani Elżbieta zainicjowała też Festiwal Pierogów w Atlancie, w którym bierze udział corocznie kilka tysięcy osób, by spożywać polskie jedzenie i podziwiać przygotowane pieczołowicie programy artystyczne. Oboje byli mecenasami muzyki i sztuki polskiej. Ich życie przerwał tragiczny wypadek samochodowy w roku 2016.

Muzeum Polskie w Ameryce przeobraża się powoli z placówki tylko muzealnej w centrum kultury polskiej,w miejsce odwiedzin wielu rodaków, Amerykanów i obcokrajowców, chcących zapoznać się ze sztuką czy muzyką i tą najpiękniejszą stroną polskości.

Tekst i zdjęcia: Dariusz Lachowski

Elżbieta Gurtler-Krawczyńska urodziła się 28 stycznia 1938 roku w Warszawie. Była córką lekarki inżyniera. W czasie II wojny światowej w wieku dwóch lat, wraz z matką i babcią, została zesłana do obozu pracy na Syberię, skąd udało im się wrócić. W 1962 roku zdobyła dyplom lekarza medycyny na Akademii Medycznej w Warszawie, w 1977 roku – tytuł doktora nauk medycznych, zaś w 1979 roku – tytuł specjalisty kardiologa. Pracowała w Instytucie Hematologii, w Klinice Kardiologii oraz w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Była również świetnym nauczycielem akademickim. Do Stanów Zjednoczonych wyemigrowała wraz z mężem w 1986 roku. W Atlancie rozpoczęła pracę w Klinice Kardiologii Emory Medical School. Jej zainteresowania naukowe skupiały się wokół problemu wykorzystania metody scyntygrafii w obrazowaniu niedokrwienia mięśnia sercowego. Za swoje publikacje naukowe zdobyła wiele nagród przyznawanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Krzysztof Krawczyński urodził się 5 czerwca 1938 r. w Warszawie. W Polsce pracował w Państwowym Zakładzie Higieny (dzisiejszy Narodowy Instytut Zdrowia), zaś w Stanach Zjednoczonych w Laboratorium CDC. Działał w bardzo znanej grupie naukowej, która zajmowała się wirusowym zapaleniem wątroby, walnie przyczyniając się do odkrycia wirusów typu B, C i E. Był zapraszany z wykładami i odczytami do największych ośrodków naukowych na całym świecie.