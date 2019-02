Flirt z Art Déco w MPA 0 18 lutego 2019

Po kilkunastu tygodniach przygotowań, ścisłej współpracy ze sponsorami oraz starannego doboru muzyki w sobotę wieczorem, 9 lutego nastąpił szczęśliwy finał, czyli romantyczny flirt z Art Déco w salach Muzeum Polskiego w Ameryce.

Sobotni wieczór rozpoczął się spotkaniem VIP w The Stephen and Elizabeth Ann Kusmierczak Art Gallery, w której umieszczono obrazy i rzeźby z lat 1901-1947. Większość z nich prezentowana była na wystawie w Nowym Jorku i to one, oddając ducha panującego w sztuce polskiej tamtego okresu, idealnie pasowały do miejsca powitania gości. W tym roku 30 kwietnia przypada 80. rocznica otwarcia jednej z największych wystaw światowych „Świat Jutra”, bo taki tytuł nosiła Wystawa Światowa w Nowym Jorku w 1939 roku.

Trwa karnawał, zatem wcale nie dziwi duże zainteresowanie tego typu zabawami, a że przy okazji można jeszcze podziwiać przepiękną biżuterię z tamtego okresu, obrazy i stroje to kolejne pozytywy spotkania w muzeum. Po zakończeniu godziny koktajlowej, licznie zebranych powitał prezes Muzeum Polskiego w Ameryce Ryszard Owsiany. W tym samym czasie za ogromny trud i wniesiony całokształt pracy podziękowano Jamie Kusmierczak i Markowi Kowalczykowi. Gość specjalny tego wieczoru Joe Loundy, prezes Chicago Art Déco Society przekazał na ręce prezesa Ryszarda Owsianego najnowszy, mający się wkrótce ukazać, przepiękny album w całości poświęcony sztuce Art Déco w Chicago.

Główny archiwista muzealny Halina Misterka, pełniąca tego wieczoru rolę opiekunki gabloty wypełnionej artystycznymi artefaktami, z wielką swobodą i zaangażowaniem odpowiadała na pytania uczestników wieczoru związane z prezentowaną biżuterią. Tego wyjątkowego wieczoru goście mogli nabyć specjalnie przygotowane wybrane kopie obrazów artystów polskich, które były prezentowane na Wystawie Światowej w Nowym Jorku, oraz kopie plakatów z tego okresu. Jednak największym zainteresowaniem przybyłych cieszyła się wyjątkowa prezentacja kosztowności z Pawilonu Polskiego.

Po zakończeniu spotkania w galerii, uczestnicy udali się do sali głównej, gdzie w blaskach świateł reflektorów rozpoczęła się muzyczno-taneczna część wieczoru, którą otworzył utwór „Un Peu Demode” w niezwykłym wykonaniu Mieczysława Fogga, odtworzony z płyty winylowej. Muzykę zanurzoną w rytmach charlestona, fokstrota czy boogie-woogie z dużą dawką dowcipu serwowali DJ Piotr i DJ Bogdan, a to na przemian całkowicie cyfrowo, a to prosto z gramofonu.

Oprócz wyśmienitej zabawy i wykwintnego poczęstunku, który mógł zaspokoić najbardziej wybredne gusta i dodać potrzebnej energii do dalszego uczestnictwa w tańcu, był także tort i jego wspólne krojenie! Ilość uczestników, ich radość i zainteresowanie tematem, niewątpliwie świadczy o dużym zapotrzebowaniu na tego typu imprezy, które doskonale wypełniają polonijną pustkę powstałą pomiędzy kultywowaniem pamięci o przeszłości, a bezrefleksyjnym zanurzaniem się w uciechach dnia codziennego na obczyźnie.

Warto wiedzieć, że art déco to styl w sztuce: architekturze, malarstwie, grafice, a także architekturze wnętrz, najbardziej rozpowszechniony w latach od 1919 do 1939. jego nazwa wywodzi się od francuskiego art – sztuka i décoratif – dekoracyjny, choć w rozumieniu języka polskiego w tym przypadku termin décoratif nie oznacza tylko i wyłącznie „zdobienia”.

Tekst i zdjęcia: Dariusz Lachowski