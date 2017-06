Festiwalowe atrakcje Trójcowa

Podczas dorocznego festiwalu parafialnego Trójcowa był czas zarówno na wspólną modlitwę, jak i na wspólną zabawę. Uzyskany dochód z pikniku pozwoli na wyremontowanie budynku szkoły im. Trójcy Świętej, obchodzącej w tym roku swoje 25-lecie.

XIV festiwal parafialny Trójcowa odbył się 11 czerwca – w niedzielę Trójcy Przenajświętszej – w parku włoskiego ośrodka Casa Italia, w podchicagowskim Stone Park. Rodzinny piknik tradycyjnie rozpoczął się mszą świętą, na której zgromadziła się rekordowa liczba 500 wiernych. Nabożeństwo odprawili ksiądz proboszcz Andrzej Totzke SChr, ksiądz Krzysztof Janicki SChr i salezjanin – ksiądz Henryk Kuman MS z Twin Lakes w stanie Wisconsin.

Bogaty program festiwalu parafialnego, prowadzonego przez Marię Baran i Janusza Olechnego, przewidywał liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Oferta zachęciła do wypoczynku na świeżym powietrzu ponad 1300 osób. Ksiądz proboszcz Andrzej Totzke Schr nie krył zadowolenia: – Myślę, że jeśli ktokolwiek kiedykolwiek był na festiwalu trójcowskim, wie, że jest to świetna rodzinna zabawa, pełna różnych niespodzianek, aktywności dla dzieci. Idea, która przyświeca organizowaniu takich wydarzeń, to potrzeba budowania wspólnoty. Dzisiaj świętujemy Trójcę Przenajświętszą, a więc miłość pomiędzy osobami Trójcy Przenajświętszej. Chcemy czerpać z tej miłości, aby być razem, budować jedność. Tego mam potrzeba, tego chcemy i to jest właśnie cel takich wydarzeń jak dzisiejsze – mówił proboszcz.

Na dobry początek zatańczył Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik” działający przy parafii od 1991 r. Taneczny popis tancerze rozpoczęli od tańców lubelskich. W repertuarze Lajkonika znalazły się także przyśpiewki i tańce Beskidu Śląskiego z tańcem sarna w wykonaniu dziewcząt. Na koniec tancerze zaprezentowali się w mazurze.

Nie zabrakło pokazów judo w wykonaniu dzieci i karate dorosłych. Pokaz sztuki walki kanku – Karate Kyokushin Marka Ociesielskiego, wielokrotnego medalisty mistrzostw USA i świata – okazał się dużą atrakcją.

Z interpretacją koncertu Jankiela z Pana Tadeusza wystąpiła Kasia Kolanko, absolwentka polskiej szkoły im. Trójcy Świętej i Pierwsza Dama Parady 2017.

Ale kulminacyjnym punktem imprezy był turniej piłki siatkowej o puchar księdza proboszcza, który zgromadził wielu kibiców. – Co roku mieliśmy mecz maturzystów przeciwko drużynie księdza proboszcza i co roku drużyna księdza proboszcza wygrywała dużą przewagą. W tym roku zorganizowaliśmy mecz drużyny Lajkonika przeciwko drużynie maturzystów. Zwyciężyła drużyna Lajkonika wynikiem 3:0. W następstwie drużyna Lajkonika zagrała przeciwko drużynie księdza proboszcza – tłumaczył wieloletni organizator i sędzia turnieju Robert Kania. Finałowy mecz pomiędzy drużyną księdza proboszcza a Lajkonikiem był wyjątkowo zacięty i wyrównany. Toczył się do dwóch wygranych setów, do 25 punktów. Set decydujący został wygrany przez Lajkonika 25:21.

Na pikniku każdy bez względu na wiek odnajdywał odpowiednią dla siebie grę lub atrakcję. Dla najmłodszych był dmuchany zamek, można też było rozegrać partyjkę szachów pod okiem trenera, odwiedzić minizoo, czy przejechać się kolorową ciuchcią. Wśród gier sportowych i zręcznościowych dużą popularnością cieszyły się rzuty lotkami, w którym dla zwycięzcy ufundowano hulajnogę.

Piknik parafialny Trójcowa odwiedzili goście z Polski: Małgorzata Gosiewska – wiceprzewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Krzysztof Wolski – prezes Polsko-Libijskiej Izby Gospodarczej i Bartosz Rybak – prezes zarządu Europejskiej Fundacji Aktywności Społecznej.

Poseł Gosiewska z szacunkiem i uznaniem mówiła o spotkaniach z Polonią: – Z wielką radością patrzę, jak Polacy mieszkając tak daleko, kultywują tradycję, język, spotykają się. I to tak międzypokoleniowo: dziadkowie, rodzice, dzieci. Takie właśnie wspólne spędzanie czasu w rodzinie, z językiem polskim i kulturą jest przenoszeniem polskości dalej. Bo to nie ziemia sprawia, że jesteśmy Polakami, tylko to, co mamy w sercach, i to, co przekazujemy naszym dzieciom. Dzięki takim piknikom dzieci wychowują się w polskości. I to jest piękne.

Ostatnim punktem festiwalowego programu było losowanie loterii fantowej i licytacja kapelusza księdza proboszcza. Wśród atrakcyjnych nagród loterii znajdowały się nagrody rzeczowe i pieniężne. Najcenniejszym fantem był 7-dniowy, w pełni opłacony wyjazd dla 2 osób do Meksyku lub na Dominikanę. Szczęśliwy los wylosował Piotr Siwula. Kapelusz księdza proboszcza – przywieziony z Meksyku – za 450 dolarów wylicytował Benedykt Eźlakowski – parafianin Trójcowa.

Do zachodu słońca trwała zabawa taneczna przy muzyce Góra Band, a kuchnia polowa non stop wydawała polskie przysmaki.

Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka