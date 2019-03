Enigma – muzycznie spełnione marzenia 0 4 marca 2019

Marzenia potrafią się spełniać w najmniej oczekiwany sposób i w najbardziej nieprzewidywalnym czasie. Tak oto wypełniła się po latach tęsknota miłośników muzyki new age, by choć raz usłyszeć na żywo utwory legendarnego projektu muzycznego Enigma.

W sobotni wieczór 23 lutego w Copernicus Center członkowie tajemniczego projektu Enigma wystąpili po raz pierwszy na żywo przed chicagowską publicznością w ramach swojego pierwszego światowego turnee.

Ich karierę można mierzyć w kilogramach zdobytych nagród: trzy nominacje do Grammy, ponad 70 milionów sprzedanych płyt, ponad 100 złotych i platynowych albumów, to drobna część tajemnicy projektu muzycznego Enigma. Pomimo takich liczb i szalonej popularności, projekt nigdy nie ujrzał świateł scenicznych, muzycy nigdy wcześniej nie koncertowali na żywo.

Projekt Enigma powstał w 1980 roku. Jego ojcem jest rumuńsko-niemiecki muzyk, piosenkarz, autor tekstów i producent Michael Cretu. W tamtym czasie głosem zespołu była Sandra, później rozwijająca swoją solową karierę. Enigma zaskoczyła miliony słuchaczy swoim unikalnym i dziś wręcz kultowym brzmieniem. Eklektyczna muzyka przetykana gregoriańskimi śpiewami, psalmami, dźwiękami dzwonów kościelnych i organów tworzyła w tamtych latach bardzo specyficzny i klimatyczny nastrój. Zakryte twarze muzyków i tysiące sprzedanych płyt sprawiły, że Enigma stała się jednym z najpopularniejszych zespołów tamtych lat i takim pozostała do dnia dzisiejszego – często inspirując innych wykonawców.

Na scenie Copernicus Center zabrzmiały doskonale znane hity „Sadeness”, „Return to Innocence”, „Gravity of Love” w wykonaniu członków projektu Enigma, wokalistów: Andru Donaldsa, Angela X i Fox Limę. Koncert był wyjątkowy i przypomniał widzom głosy, które dobrze pamiętają z innych piosenek Enigmy. Dwugodzinny koncert – z udziałem dziesięciu muzyków z Paderewski Symphony Orchestra – zapewnił widowni moc niezapomnianych doznań. Połączenie klasycznych instrumentów smyczkowych oraz nowoczesnych elementów cyfrowych wywarło ogromnie pozytywne wrażenie na licznie zgromadzonej publiczności. Podczas występu, na dużym ekranie umieszczonym za muzykami, wyświetlano videoklipy towarzyszące obrazami poszczególnym utworom. Koncert w Chicago był pierwszym przystankiem zespołu podczas światowej trasy koncertowej zaplanowanej na wczesną wiosnę 2019 roku.

W programie koncertu znalazły się najbardziej popularne i lubiane utwory z różnych albumów projektu Enigma, oprócz tych wymienionych wcześniej zagrano „Rivers of belief”, „In the shadow in the light”, „Eyes of truth”, „Seven lives”, „Amen” i aż dwukrotnie, raz na bis, „Boom boom”. Reprezentowały one różne lata kariery zespołu Enigma i można je znaleźć na albumach zespołu, poczynając od najstarszego „MCMXC A.D.”, aż do najnowszego „The fall of a Rebel Angel”

Podczas rewelacyjnego koncertu muzycy Enigmy zabrali publiczność w niezapomnianą podróż do czarującego świata dźwięków, obrazów i wspomnień, które odżyły na nowo, ze zdwojoną siłą przypominając, że warto marzyć.

Tekst i zdjęcia: Dariusz Lachowski