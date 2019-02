Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Chicago 0 1 lutego 2019

Rejestracja kandydatów tylko do 3 lutego

Kolejny już raz będzie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych. W tym roku egzamin w Chicago odbędzie się w dniach 9-10 marca. Rejestracja kandydatów trwa tylko do 3 lutego – jeszcze zdążysz się zapisać, jeśli się pospieszysz. To pierwszy europejski egzamin, który daje możliwość uzyskania państwowego dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego.

Coraz częściej uświadamiamy sobie, że znajomość języka polskiego to nie tylko wartość sentymentalna do kraju przodków, ale duży atut, chociażby na rynku pracy, czy w trakcie zdobywania edukacji. Jeśli ktoś chciałby studiować w Polsce lub wiąże swoją karierę zawodową z Europą, to niewątpliwie powinien przystąpić do tego egzaminu. Osobom, które mają polskie obywatelstwo, otwiera drogę na bezpłatne studia w kraju nad Wisłą. Jest to też niezbędny dokument dla cudzoziemców starających się o obywatelstwo. Certyfikat honorowany jest przez nieliczne uczelnie amerykańskie, które przyznają punkty (ang. credits) za znajomość języka obcego (tu: polskiego). Należy jednak nadmienić, że nie jest on tak rozpoznawany w amerykańskim systemie edukacyjnym, jak wprowadzony niedawno dla naszego języka egzamin STAMP4S, którego celem jest uzyskanie Pieczęci Dwujęzyczności (Seal of Biliteracy).

Do egzaminu certyfikatowego mogą przystępować wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim. Urzędowym poświadczeniem jest wspomniany wcześniej certyfikat, wydawany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jest to najwyższe ciało przyjmujące wnioski dotyczące potrzeb w zakresie egzaminów, nadzorujące ich przeprowadzanie i wydające poświadczenie znajomości języka polskiego.

Egzamin ten weryfikuje biegłość językową na 6 poziomach: A1 (poziom elementarny), A2 (poziom wstępny), B1 (poziom progowy), B2 (poziom ogólny średni), C1 (poziom efektywnej biegłości użytkowej) i C2 (poziom zaawansowany) – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz A1, A2, B1 i B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży. Poziom oznaczony jako A1 jest najniższym poziomem biegłości językowej, natomiast C2 – najwyższym.

Zazwyczaj egzamin trwa dwa dni, składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej (pierwszego dnia odbywa się część pisemna, drugiego – ustna). Sprawdzeniu podlega poprawność gramatyczna, sprawność czytania, rozumienia tekstów pisanych, słuchania i mówienia. Wynik jest ustalany na podstawie liczby uzyskanych punktów z obydwu egzaminów i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu. Warunkiem zdania testu w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży jest uzyskanie co najmniej 50 proc. punktów z części pisemnej i 50 proc. punktów z części ustnej egzaminu. Natomiast w przypadku osób dorosłych należy uzyskać co najmniej 50 proc. punktów z każdego modułu części pisemnej i ustnej.

Należy pamiętać, że do egzaminu w grupie przeznaczonej dla dzieci i młodzieży mogą przystąpić osoby w wieku 14 -17 lat, w przypadku osób dorosłych należy mieć ukończone 18 lat w dniu egzaminu.

Nie wszyscy jednak muszą przystępować do tego egzaminu, aby zdobyć certyfikat. Osoby, które ukończyły studia wyższe w języku polskim lub szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe szkoły średnie i posiadają świadectwo dojrzałości, działające w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej mają możliwość złożeniu wniosku o wydanie certyfikatu bez przystępowania do testu.

Pierwsze państwowe egzaminy z języka polskiego jako obcego odbyły się po raz pierwszy w 2004 r. w Polsce. Było to znaczące wydarzenie dla promocji języka polskiego oraz uwieczniające pracę zespołu specjalistów z zakresu glottodydatyki.

W 2017 r. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Chicago, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało uprawnienia do organizowania certyfikowanych egzaminów z języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży. Cieszy się on dużym powodzeniem, szczególnie wśród polonijnych uczniów. Kolejny już raz będzie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych. W tym roku egzamin w Chicago odbędzie się w dniach 9-10 marca. Rejestracja kandydatów trwa tylko do 3 lutego – zdążysz się zapisać, jeśli tylko się pospieszysz.

Pytania w sprawie egzaminu można kierować na adres e- mail certyfikatpolskiwchicago@gmail.com lub pod numer telefonu: (312) 520.6019.

Więcej informacji na temat egzaminu certyfikatowego oraz przykładowe testy można znaleźć na stronie: www.certyfikatpolski.pl.

Opracowała: Agnieszka Oskiera

fot.pxhere.com