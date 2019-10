,,Dziennik Związkowy” popiera Marka Rudnickiego do Senatu RP i Filipa Frąckowiaka do Sejmu RP 0 10 października 2019

10 października upływa termin do rejestracji do głosowania w polskich wyborach parlamentarnych. Polonijni wyborcy mający ważne polskie paszporty powinni zarejestrować się do wyborów i wziąć w nich udział. Tym bardziej, że mają wyjątkową okazję zagłosować na kandydatów, którzy rozumieją nasze problemy oraz chcą godnie i skutecznie reprezentować nasze interesy w parlamencie Rzeczypospolitej. Obaj kandydaci, Marek Rudnicki i Filip Frąckowiak, dobrze znają bolączki Polaków na obczyźnie i chcą pomagać rodakom.

Prof. dr medycyny Marek Rudnicki poznał problemy różnych środowisk w toku swojej praktyki lekarskiej oraz działalności społecznej w Chicago – jako twórca Amber Coalition, pomagającej osobom z problemami onkologicznymi i lider Związku Lekarzy Polskich w Chicago, i od niedawna jako członek Polonijnej Rady konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Rudnicki startuje do Senatu RP z listy PiS z okręgu nr. 44. Prof. Rudnicki może poszczycić się licznymi sukcesami naukowymi (były wykładowca na Wydziale Medycznym UIC), zawodowymi (świetny lekarz specjalista) i na polu działalności społecznej.

Kandydat na posła, Filip Frąckowiak też startuje z ramienia PiS na miejscu 15. Jego hasłem wyborcze to: ,,Mój priorytet to Polonia”. Jest mocno związany z Polonią chicagowską, o czym mówił naszej gazecie w wywiadzie opublikowanym 13 września br. Często przyjeżdża do Chicago, gdzie ma bliskich i przyjaciół, i gdzie dzieli ich troski. Jako dziecko przyjeżdżał z matką, Haliną Frąckowiak, która tutaj koncertowała. Są tu też miejsca, z którymi mocno związany był jego ojciec prof. Józef Szaniawski, założyciel Izby Pamięci gen. Ryszarda Kuklińskiego. Frąckowiak jako dyrektor tej placówki jest kontynuatorem dzieła swojego ojca. Ma liczne osiągnięcia jako warszawski radny i wicedyrektor TVP Polonia.

W swoich programach wyborczych obaj kandydaci, Marek Rudnicki i Filip Frąckowiak, obiecują m.in., że jako parlamentarzyści RP otworzą w Chicago swoje biura, służące lokalnym społecznościom. Przyrzekają też pracować na rzecz rozwiązania problemu niesprawiedliwego podwójnego opodatkowania oraz uproszczenia procedur paszportowych. Marek Rudnicki i Filip Frąckowiak zasługują na głosy chicagowskiej Polonii. Głosujmy!