,,Dziennik Związkowy” popiera Lori Lightfoot, Melissę Conyears-Ervin, Ariela Reboyrasa i Artura Zadrożnego 0 1 kwietnia 2019

„Dziennik Związkowy” udzielił oficjalnego poparcia w wyborach na burmistrza Lori Lightfoot, w uznaniu dla jej wysokich kwalifikacji do sprawowania tego urzędu. Lightfoot pracowała w administracji miasta i biurze burmistrza oraz była przewodniczącą rady policji chicagowskiej, a także asystentką prokuratora federalnego, zaś w prywatnej praktyce prawniczej reprezentowała w sądzie duże firmy, nie zapominając przy tym o potrzebach zwykłego człowieka. Kandydatka odwiedziła siedzibę Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance, PNA) i spotkała się z przedstawicielami Polonii oraz różnych środowisk i społeczności lokalnych. Na spotkaniu w ZNP (PNA) Lightfoot wyczerpująco i rzeczowo odpowiadała na pytania dotyczące aktualnej sytuacji miasta i jego przyszłości. Zadeklarowała chęć utrzymywania stałych kontaktów i współpracy ze środowiskiem polonijnym. Obiecała, że będzie otwarta na opinie polskiej społeczności oraz na rekomendacje na ważne stanowiska w administracji miasta. Lightfoot uzyskała też poparcie obu największych chicagowskich gazet amerykańskich oraz licznych instytucji i związków zawodowych. Podobnie jak nasza gazeta, wszyscy inni popierający Lori Lightfoot uznali, że bardziej zasługuje na wybór, niż jej rywalka Toni Preckwinkle, szefowa władz powiatu Cook i Partii Demokratycznej w tym powiecie.

Na urząd skarbnika miejskiego ,,Dziennik Związkowy” popiera Melissę Conyears-Ervin, która posiada znacznie lepsze kwalifikacje do sprawowania urzędu niż jej kontrkandydat Ameya Pawar. W tym pojedynku tylko Melissa Conyears-Ervin ma doświadczenie w zakresie finansów i zarządzania. Posiada nie tylko tytuł magistra w tej dziedzinie, ale długoletnie doświadczenie zawodowe w branży tak w sektorze prywatnym jak i publicznym. Kandydatka – sprawująca aktualnie urząd posłanki stanowej – zamierza przeprowadzić staranny audyt budżetu, funduszy emerytalnych, inwestycji i zasobów miasta. Chce poczynić oszczędności oraz lepiej inwestować aktywa miejskie. Przyrzeka transparentność działań biura skarbnika i staranne rozliczanie się przed społeczeństwem ze swych decyzji i działań. Podczas spotkania z przedstawicielami Polonii w siedzibie Związku Narodowego Polskiego, Conyears-Ervin obiecywała ścisłą współpracę z naszą społecznością, ułatwienie dostępu do biura skarbnika oraz informacji w języku polskim nt. ważnych dla chicagowian programów miejskich.

„Dziennik Związkowy” udzielił też oficjalnej rekomendacji wyborczej ubiegającemu się o reelekcję radnemu Arielowi Reboyrasowi w 30. okręgu miejskim w Chicago oraz oficjalnie poparł Artura Zadroznego (Zadrożnego ), kandydata w wyborach na urząd radnego (Alderman) 4. okręgu miejskiego (4th Ward) w Des Plaines, na północno-zachodnim przedmieściu Chicago.

Ariel Reboyras to najbardziej polski ze wszystkich latynoskich radnych. Dba, by w Chicago przybywało ulic z polskimi nazwami. Uczestniczy we wszystkich polonijnych uroczystościach. Jest członkiem polonijnych organizacji i zatrudnia w swoim biurze polskojęzyczny personel. W 30. okręgu miejskim – obejmującym m.in. Jackowo na północnym zachodzie miasta – wciąż mieszka spora liczba Polaków. Długoletni radny ma nadzieję, iż wyborcy docenią jego doświadczenie, wiedzę i osiągnięcia. Nie interesują go polityczne rozgrywki i intrygi, lecz praca dla 30. okręgu, jego mieszkańców i miasta. W pierwszej turze wyborów nie uzyskał wystarczającej liczby głosów, by pokonać nowicjuszkę polityczną Jessicę Gutierrez (córkę byłego kongresmana). Aby wygrać w drugiej turze wyborów w dniu 2 kwietnia, potrzebuje głosów Polonii.

Artur Zadrozny jest praktykującym adwokatem, świetnie mówi po polsku i posiada kwalifikacje, by reprezentować mieszkańców w radzie miasta Des Plaines. Będzie też dbał o potrzeby oraz interesy polonijnej społeczności, która licznie zamieszkuje Des Plaines. Z Polski do Chicago przyjechał z rodzicami w 1993 roku, mając 10 lat. Od dwóch lat mieszka w Des Plaines. Otrzymał oficjalną rekomendację ,,Daily Herald”. Poparła go też kongresmenka Jan Schakowsky, która doceniła jego pracę na rzecz lokalnej społeczności i wspieranie praw imigrantów oraz ustępujący radny Dick Sayad i związek Chicago Federation of Labor. Zadrozny ma jednego rywala wyborczego, Marka Setzera, strażaka, który nie udostępnił żadnych informacji na swój temat. Jako radny Zadrozny będzie przeciwstawiał się podwyżkom podatków. Planuje też przyciągnąć do Des Plaines nowe przedsięwzięcia biznesowe i kulturalne, także polskie i polonijne.

