Dzieci dzieciom nie tylko na Dzień Dziecka. 15-lecie Warsztatów Teatralnych Agaty Paleczny 0 17 czerwca 2019

9 czerwca ogromna sala widowiskowa Copernicus Center znowu zapełniła się feerią świateł, dźwięków, ruchu i energii. To Warsztaty Teatralne Agaty Paleczny świętowały swoje 15-lecie.

Program zatytułowany „Bajkowe podróże, czyli wspomnień czar” przypomniał scenki i piosenki z piętnastoletniej działalności teatru. Teraźniejsi wykonawcy to już nie to pokolenie, które zaczynało swoją podróż z bajką wiele lat temu. Dla dziecka taki okres to cezura wielkich zmian fizycznych i emocjonalnych. Jak mówi pomysłodawczyni, reżyserka i dyrektorka Warsztatów – Agata Paleczny – w teatrze co pięć lat dochodziło do zmian małych aktorów. Niektórzy dorośleli, inni rozpoczynali przygodę z teatrem, często już w wieku przedszkolnym. Tak że w sobotnim przedstawieniu zupełnie nowa kadra wykonywała dawne utwory sceniczne. Nie zabrakło również od lat związanych z teatrem „Little stars” artystów. Przykładem jest, od dziecka występująca, córka Agaty Paleczny – Ania.

Spektakl zaczął się punktualnie od podziękowań sponsorom i mediom, dzięki którym kulturalne instytucje w Chicago mogą istnieć i rozwijać się. Agata Paleczny serdecznie wspomniała wszystkich związanych wieloletnią współpracą (znalazło się tu także wyróżnienie dla „Dziennika Związkowego”), szczególną uwagę dedykując rodzicom małych aktorów „za zaufanie i za wiarę, za trud i poświęcenie”. A potem zaczęła się podróż w dwóch aktach, od pierwszych wspomnień z 2004 roku – spektaklu „Porwanie, czyli gdzie jest Święty Mikołaj” – po tegoroczną prapremierową „Piosenkę molową”. Poszczególne wystąpienia nie miały charakteru chronologicznego, co dodawało dynamiki spektaklowi. Gra świateł, muzyka, taniec i wspaniałe stroje stworzyły atmosferę nie do zapomnienia. Widzowie, ci mali i ci duzi, reagowali spontanicznie, nagradzając poszczególnych wykonawców burzą oklasków. W przerwie koncertu, w niedużej sali Aneksu, można było podziwiać wystawy związane tematycznie z Warsztatami, ale także prace zaprzyjaźnionych biznesów. Prezentowano kostiumy teatralne, prace plastyczne członków Warsztatów, drewniane anioły fundacji Be My Angel, zdjęcia z przedstawień NASZEGO TEATRU, książki z polonijnej księgarni i inne. Malowanie buź młodej publiczności też przyczyniło się do radosnego nastroju w kuluarach.

Oczywiście teatr nie może istnieć bez słowa. I tu Agata Paleczny ma ogromne szczęście, gdyż jej mąż – Piotr – jest utalentowanym i jedynym w Chicago wszechstronnym autorem scenariuszy jedenastu spektakli oraz niezliczonej ilości piosenek. Wszystkie jego teksty zawierają treści zrozumiałe również dla dorosłej widowni. Wielowarstwowe – często aktualne i politycznie niepoprawne – budzą dowcipne skojarzenia. Gdy teatr ma własnego autora, nie musi szukać i podpierać się klasyką literatury dla dzieci. Staje się unikalny i niepowtarzalny. Takim teatrem są Warsztaty „Little stars”. Tę unikatowość tworzą także wspaniałe kostiumy, jakie przez lata przygotowuje na potrzeby kolejnego spektaklu Maryla Pawlina. Są to profesjonalne stroje, których nie powstydziłby się żaden teatr w Chicago. Każdy taniec wymaga choreografa, a tą odpowiedzialną pracą zajmuje się w Warsztatach Marzena Pol. Zapanowanie nad dynamiczną grupą maluchów wymaga ogromnej cierpliwości i zorganizowania, żeby z rozhasanego, rozbieganego tłumu stworzyć formę artystyczną.

I oczywiście muzyka, której kompozytorami przez lata byli: Janusz Pliwko, Piotr Kucharski, Jan Zieńko, Mikołaj Korzistka, Joanna Pawlina, Marek Lichota, Agata Paleczny i Bartek Ciężobka. Nagłaśnianiem i światłami spektakli zajmowali się od początku Zbigniew Habina i Czesław Mogiliński. A od 2005 roku „Dziennik Związkowy” zamieszczał recenzje z kolejnych występów (często pióra niżej podpisanej).

Na koniec sobotniego spektaklu Agata Paleczny wręczyła dyplomy i statuetki upamiętniające 15 lat teatru wszystkim występującym. Prywatnie dodała, że cieszy ją to duże zainteresowanie Warsztatami i ma zamiar jeszcze przez długie lata zapraszać i uczyć młode pokolenie Polaków w Chicago – „bo teatr to edukacja i zabawa”. Chętnych do bajkowych podróży zaprasza do odwiedzenia strony www.warsztatyteatralne.com, a kontakt można nawiązać przez tel. 773.888.5108 lub przez internet NaszTeatrChicago@gmail.com.

Tekst i zdjęcia: Bożena Jankowska