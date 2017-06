Dzieci dzieciom, czyli charytatywny marsz na rzecz szpitala Shriners 0 by EM 11 June 2017

Związek Narodowy Polski we współpracy z zarządami dzielnic Sauganash i Edgbrook w Chicago zorganizował pierwszy charytatywny marsz na rzecz dzieci przebywających w Shriners Hospitals for Children – Chicago. Placówka ta pomaga chorym i niepełnosprawnym dzieciom w Stanach Zjednoczonych oraz dzieciom przyjeżdżającym na skomplikowane zabiegi chirurgiczne z innych państw, w tym również z Polski. Sprzymierzeńcem akcji okazała się także pogoda, a młodość, dobra energia i cel – zapewniły wielu uczestnikom wspaniałe niedziele przedpołudnie.

Do udziału w „Kids 4 Kids. Walk-N-Stroll” zaproszono dzieci i młodzież bez ograniczeń wiekowych. Pojawiła się młodzież, młodzi rodzice z pociechami w wózkach i na barana, ci, którym bliska była idea marszu.

Impreza rozpoczęła się 4 czerwca o godz. 10. Po wstępnej rejestracji uczestnicy wyruszyli z ogrodów Związku Narodowego Polskiego na dwumilowy spacer przez malownicze ulice Sauganash, ścieżkę rekreacyjną, by wielkim kołem zakończyć wspólne niedzielne spacerowanie przed siedzibą ZNP. Przed startem wszystkich uczestników oficjalnie powitali prezes Związku Narodowego Polskiego Frank Spula i radna z 39. okręgu wyborczego Margaret Laurino, którzy stanęli na czele marszu.

Koszt udziału w „Kids 4 Kids. Walk-N-Stroll” wynosił zaledwie 10 dol. od uczestnika, ale wiele osób zadeklarowało dodatkowe wpłaty na konto zbiórki. Wśród platynowych sponsorów, którzy wsparli akcję, znaleźli się: Morris Lazar, Royal Savings Bank, Advantus Capital Management, Smith-Corcoran Funeral Home, Polish National Alliance, Edgebrook Sauganash Chamber of Commerce. Złoci patroni to: Griffith, Ballard & Co., Network Microdesign Corp., Frank J. Baker Co, LTD, Liberty Bank for Savings. Tytuł srebrnych mecenasów uzyskali: Anthony Nowak-Przygodzki, Business Dir. PNA, Tarpey Pharmacy, R & M Auto Leasing, Inc., John D. D’Amico kongresman stanowy, K. Hovnanian Homes (Lodge 2244) PNA, Independent Lithi & Design, Elevator Industries of Illinois, Inc., Michael H. Erde, P.C., Teresa N. Abick. Do grona brązowych sponsorów należą: Barbara Wesolowski (Fraternal Director) PNA, Eugene i Cindy Kirejczyk, Peter Golucki (Lodge 3279) PNA, Lodge 433 PNA, Beata Bochenek, Łukasz Kosala, Opyd Family (Lodge 257) PNA, Charles i Agata Komosa, Jeffrey i Alicja Kalinsky.

Ogółem udało się zebrać kwotę wysokości 2 325 dol., która zostanie przekazana szpitalowi dziecięcemu Shriners.

Dzieci i organizatorzy w cieszących oko zielonych koszulkach, specjalnie przygotowanych na tę okoliczność, prezentowali się imponująco. W akcji wzięły udział całe rodziny, które połączyły rekreacyjny spacer z dobrym celem. Nagrodą za półtoragodzinny wysiłek był przygotowany przez organizatorów poczęstunek i zabawa w ogrodach ZNP, gdzie na milusińskich czekał dmuchany plac zabaw, a dla nieco starszych możliwość zdjęcia przy 90-letnim fordzie T. Dzieciaki pałaszowały pizzę, szalały na przygotowanych dla nich dmuchańcach, a organizatorom rosły serca.

Tekst i zdjęcia Artur Partyka