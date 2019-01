Dni Kultury Polskiej w Niles i okolicach 0 11 stycznia 2019

Samorząd lokalny Niles Township oraz grupa “Coming Together” jest organizatorem obchodów Kultury Polskiej w Niles i okolicach. Obchody trwać będą od stycznia do kwietnia bieżącego roku. Projekt ten wspierany jest przez instytucje w Skokie, Niles, Morton Grove i Lincolnwood – miejscowości należące do najbardziej zróżnicowanych etnicznie w skali kraju.

Inicjatywa świętowania i poznawania wielu kultur w tych miasteczkach jest już tradycją, która trwa od 10 lat. W najbliższych miesiącach – z uwagi na ważne rocznice – to właśnie Polska i polskość będzie głównym motywem celebracji.

Uroczysta inauguracja obchodów odbędzie się 27 stycznia o godz. 1 p.m. w Niles West High School, przy 5701 W. Oakton w Skokie. Poprowadzi ją znany i ceniony prezenter, reportażysta telewizyjny polskiego pochodzenia – Alan Krashevsky. Warto w tym miejscu nadmienić, że w 1997 r. otrzymał on nagrodę Heritage Media Award od Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Ceremonia rozpocznie się starą polską tradycją, powitaniem chlebem i solą. Będzie to dzień pełen atrakcji. I tak, od godz. 2 p.m. w audytorium będziemy mogli wysłuchać koncertów muzycznych, obejrzeć występy taneczne i teatralne oraz podziwiać polskie wyroby artystyczne, rękodzielnictwo i rzemiosło. Artyści, twórcy, zespoły, które będą z nami tego dnia to: Aga Kubiak, Agnieszka Markowicz, Grace Bazylewski, Joanna Kacprzyńska, Katarzyna Derda, Lidia Wylangowska, Patricia Stepniak, Rebecca Gengler, Voytek Glinkowski, utalentowani uczniowie liceum Niles North, Ewa Judka, Skokie Vallery Symphony Orchestra Polonia Ensemble, Whispers Center for Artistic Expression Niles West Choir, Paderewski Symphony Orchestra, grupa teatralna „Little Stars”. Organizatorzy zapraszają także na wystawę zatytułowaną: „Zamenhof Panel Display The Women of Independence Display”. Nie zabraknie też pysznych polskich przysmaków od lokalnych sprzedawców. A cała impreza jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich.

W ramach obchodów będzie możliwość uczestniczenia w ponad 50 bezpłatnych zajęciach związanych z szeroko pojętą kulturą polską. Odbędą się liczne spotkania z autorami książek, projekcje filmowe, pokazy rzemiosła artystycznego i inne wydarzenia podkreślające wkład kultury polskiej w życie społeczeństwa w dziedzinie nauki, literatury, sztuki i edukacji.

Przewodnicząca „Coming Together”, Susan Van Dusen, już teraz zaprasza na spotkanie z autorem książki „The Best Polish Restaurants in Buffalo”, Williamem Kowalskim, które odbędzie się 18 marca o godz. 7 p.m. w Niles-Main District Library, przy 6960 W. Oakton w Skokie.

Ponadto zachęca do lektury książek wybranych przez grupę „Coming Together” jako źródła pogłębionej edukacji kulturowej. Znajdziemy tu tytuły przeznaczone dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. A oto kilka z tych propozycji: ,,Anna and the Swallow Man”, napisana przez Gavriel Savit, przeznaczona dla dorosłych i młodzieży, kolejna książka to ,,The Weight of Water”, autorstwa Sarah Crossan, adresowana do uczniów klas 6-8. Natomiast ,,The Glass Mountain: Tales from Poland” Davida Walsera, z ilustracjami Jana Pieńkowskiego, polecana jest uczniom klas 3-5, i ostatnia pozycja przeznaczona dla dzieci to: ,,Ignas – The Boy with the Colorful Head”, wydana zarówno w języku angielskim i polskim, autorstwa Anny Mycek-Wodecki. Zatem już teraz możemy sięgnąć po lektury, o których więcej dowiemy się podczas obchodów Dni Kultury Polskiej na północno-zachodnich przedmieściach Chicago.

Organizacja „Coming Together” istnieje od 10 lat i za główny cel stawia sobie integrację różnorodności kulturowej w społeczności lokalnej. Składa się z wolontariuszy, którzy rokrocznie organizują święto wybranej kultury. W minionych latach celebrowano m.in. kulturę azjatycko-hinduską, filipińską, grecką, koreańską, latynoską, hiszpańską, chińską, asyryjską, muzułmańsko-amerykańską etc. Rok 2019 przypadł na obchody Kultury Polskiej. Wybór daty tego wydarzenia nie jest przypadkowy, ponieważ zbiega się z dwiema rocznicami: 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, które obchodziliśmy w 2018 r. oraz 30. rocznicą obalenia komunizmu, która przypada w tym roku.

Tekst: Agnieszka Oskiera

Zdjęcia: Łukasz Dudka

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat obchodów Kultury Polskiej w Niles można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Na zdjęciu głównym: organizatorzy obchodów Dni Kultury Polskiej w Niles i okolicach. Drugi z lewej burmistrz Niles Andrew Przybylo