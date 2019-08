Długi Labor Day weekend z nami! 0 30 sierpnia 2019

Zabierz „Dziennik Związkowy” na długi weekend! Drogi Czytelniku, w najnowszym wydaniu weekendowym przeczytasz m.in.:

– o ekonomii, wojnie i… pracy w Labor Day pisze red. Jolanta Telega;

– o terapii zamiast wydalenia ze szkoły. To w przypadku, gdy uczeń zostanie złapany na posiadaniu narkotyków. O tej ważnej informacji dla każdego rodzica pisze red. Joanna Marszałek;

– o orędziu o stanie miasta Chicago, które wygłosiła burmistrz Lori Lightfoot pisze red. naczelna Alicja Otap.

1 września mija 80 lat od wybuchu II wojny światowej. „Dziennik Związkowy” ukazuje się od ponad 111 lat i dlatego 1 września 1939 r. o wojnie informował na bieżąco! Przypomnieliśmy w aktualnym wydaniu tę archiwalną stronę naszej gazety. Mamy także kalendarium chicagowskich obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Jak co tydzień polecamy teksty naszych felietonistów. Szczególnie Johna Guzlowskiego, który rocznicę wybuchu wojny ujął w liczby: „Historia jest pełna liczb, dat, ułamków, ilości tego i tamtego…”

W aktualnym wydaniu także nieco historii amerykańskiej. Prof. John F. Marszałek z Mississippi State University, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia im. Ulyssesa Granta w rozmowie z red. Anną Rosą opowiada o swoich polskich korzeniach, wojnie secesyjnej i – oczywiście – Ulyssesie Grancie. Zachęcamy do lektury!

W ubiegły weekend byliśmy także na Regatach Polonia Cup 2019, które odbyły się na niespokojnych wodach jeziora Michigan; na spotkaniu wydziału stanowego KPA, gdzie prezentowali się kandydaci startujący w tegorocznych wyborach w Polsce oraz w przyszłorocznych w Stanach; na uroczystej mszy św. po polsku u werbistów w Northbrook oraz na odpuście Matki Bożej Częstochowskiej w parafii św. Ferdynanda w Chicago. Relacje z tych wydarzeń w wydaniu weekendowym. Mamy także relację z 48. Sejmu Związku Narodowego Polskiego, który odbył się w dniach 25-28 sierpnia w Phoenix w Arizonie, gdzie wybrano władze ZNP-PNA.

Na weekend szczególnie w plenerze polecamy też lekturę Magazynu Weekendowego „Kalejdoskop”, w którym jak co tydzień – jest co czytać! Do tego dokładamy część czwartą z poradami z wielu dziedzin, smacznymi przepisami, konkursem, w którym wygrać można tablet Amazon Kindle Fire, zapowiedziami tego, co w weekend dzieje się w mieście i w życiu Polonii oraz z ilością wiadomości sportowych, która zadowoli każdego kibica – także lokalnego. Jak co tydzień czekają na Was także dwie części pełne ogłoszeń.

#NiePrzegapcie i #CzytajcieZNami!

fot.Ewa Malcher