Derby Fishing for Children – polonijne wędkowanie najmłodszych 0 16 czerwca 2019

Już po raz 22. odbyły się polonijne zawody wędkarskie Derby Fishing for Children. Wbrew zapowiedziom synoptyków pogoda okazała się łaskawa, co sprawiło, że dzieci bez przeszkód mogły realizować marzenia o wielkiej rybie, a rodzice mieli okazję miło spędzić czas nad wodą na świeżym powietrzu.

Do zawodów, rozgrywanych w parku Wood Dale Grove, zgłosiło się 128 dzieci. Zostały one powitane przez prezesa Polish Fishing&Hunting Club Jacka Sokołowskiego, który życzył złowienia jak największej ryby, a rodzicom i opiekunom dobrze spędzonego czasu. Do życzeń dołączył również Konsul RP w Chicago Piotr Semeniuk, podkreślając dumę z tego, że dzieci mieszkające z dala od ojczyzny zachowują polskie tradycje i język.

Specjalny gość Conservation Police Officer, Jaremy J. Ausmus, nie tylko mówił o zasadach bezpiecznego wędkowania, również przywiózł prezenty dla zwycięzców w postaci zestawów sprzętu wędkarskiego.

Zawodnicy podzieleni byli na trzy gruby wiekowe: do pięciu lat, 6-10 oraz 11-15. Wszystkim musieli towarzyszyć rodzice lub dorośli opiekunowie. Miejsce wędkowanie było dowolne, tak że brzegi jeziorka Grove były dookoła zapełnione polskimi rodzinami z dziećmi.

Dziesięciu wędkarskich sędziów czuwało nad sprawnym przebiegiem zawodów oraz podliczało wyniki. Po zmierzeniu złowionej ryby i zapisaniu jej rozmiarów została ona wypuszczana z powrotem do jeziora.

Amalia i Krystian Czupryna złowili największą rybę w kategorii najmłodszych dzieci. Tuż za nimi uplasowali się Robert Kłysz i Stella Kacprzak. Wśród dzieci starszych najwięcej szczęścia mieli Bart Wiśniowski, Jakub Pytlak i Methew Dłubała. Rywalizację w kategorii 11-15 lat wygrali Sydney Pieron, Maryam Heib i Kevin Jabłoński.

Wszystkie pozostałe dzieci zostały sklasyfikowane na czwartym miejscu i każde z nich otrzymało dyplom, medal i nagrody od sponsorów.

Trzy pierwsze miejsca w poszczególnej grupie wiekowej były premiowane pucharami, dyplomami, medalami, wedkami i upominkami.

A później wszystkie dzieci z rodzicami staneli w kolejce po gorące kiełbaski, kasznkę, hot dogi, słodycze oraz specjalnie na tę okazję przygotowane napoje i soki.

Szefem kuchni polowej od lat jest Janusz Małek z żoną Krystyną. Pomagali im Frank i Halina Stapka, Jacek Krzysztofczyk, Wojciech Kubacki, Małgorzata Dabrowski i Bernadetta Zaleski.

Organizatorom z pomocą przyszło 38 różnych sponsorów, którzy nie tylko promowali zawody i dofinansowali je, ale również zadbali o prezenty i nagrody dla uczestników. Wszystkim za to należą się wielkie słowa uznania i podziękowania.

Dzieci już teraz zapraszamy w to samo miejsce na 23. Fishing Derby for Children. Do zobaczenia za rok.

Tekst i zdjęcia Jerzy Krawczyk