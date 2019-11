Deli 4 You podtrzymuje polską tradycję kulinarną. Pierogi domowe robione ręcznie na naszych oczach! 0 8 listopada 2019

Smaczne domowe pierogi to część polskiego kulinarnego dziedzictwa narodowego. Tej tradycji są wierne lokalne delikatesy Deli 4 You, mające w swojej ofercie prawdziwe pierogi domowe. I nie jest to chwyt reklamowy! Jako jedyna firma w aglomeracji chicagowskiej ciasto i farsze wyrabia ręcznie, a nie za pomocą maszyny.

Któż nie lubi pierogów? Pierwsze wzmianki o pierogach, pochodzących z Rusi, przypadają na średniowiecze. Co ciekawe, pojawiały się w różnych częściach świata – lepione inną techniką, z różnych mąk, z różnym farszem, ale jednak były pierogami. Przez wieki urozmaicano przepisy i smaki. Do Kraju nad Wisłą dotarły w XIII wieku za sprawą biskupa Jacka Odrowąża, który zasmakował ich w czasie swojej wizyty w Kijowie. Szybko zagościły na stałe w polskiej kuchni. Związały się z nami na dobre i złe, zarówno w kraju, jak i na emigracji. Także w Chicago są popularnym wyrobem – nie tylko wśród Polaków. Kilkadziesiąt przedsiębiorstw, piekarni, sklepów czy delikatesów ma w swojej ofercie różnorodne smaki pierogów.

Wyróżniającą się na tym rynku firmą są delikatesy Deli 4 You, mające w swojej ofercie pierogi domowe. I nie jest to tylko chwyt reklamowy. Jako jedyni na rynku ciasto i farsze wyrabiają ręcznie, a nie za pomocą maszyny. Mająca 15-letnie doświadczenie pracownica Elżbieta Kozioł tłumaczy wyższość wyrobu Deli 4 You nad konkurencją. – Robimy pierogi domowe, a nie przemysłowe. Ciasto i farsze robimy ręcznie. Przez osiem godzin wraz z Fluizą Kucberbajewą robimy około 1300 pierogów. W naszej ofercie mamy 17 smaków. Najpopularniejsze z nich to ruskie oraz z kapustą i grzybami. Klienci doceniają te pierogi, mówią, że są dużo smaczniejsze od tych ogólnie dostępnych, przemysłowych robionych maszynowo – podkreśla.

Zaufanie klientów wzbudza to, że panie robią pierogi na ich oczach. Każdy może się przyglądać, a nawet przed zakupem skosztować cieplutkich, prosto z wrzącej wody pierożków. Odpowiedzialna za zaopatrzenie Iwona Bogdańska także zdradza część tajemnicy popularności pierogów domowych. – Bardzo rygorystycznie dobieramy składniki. Odpowiadającego nam sera szukaliśmy w wielu kompaniach. Używamy organicznych produktów, owoce są zawsze świeże, nigdy mrożone – zaznacza.

Pierogi z Deli 4 You to połączenie tradycji z nowoczesnością, by nadążyć za potrzebą rynku. Oprócz wspomnianych już ruskich i z kapustą, w szerokiej ofercie znajdują się także: ze szpinakiem i serem ricottą, indykiem, kaczką, białą czekoladą i malinami, śliwkami, jagodami i truskawkami. Są także z jagodami i z serem, bananem i z serem, ze słodkim serem, z soczewicą z pomidorami i fetą oraz z kapustą z grzybami. Na zamówienie oferowane są także bezglutenowe.

Każda z trzech lokalizacji delikatesów w Prospect Heights, Schaumburgu i w Norridge posiada sekcję wyrobu pierogów. Jest to ważne, by nie tracić czasu na dowożenie wyrobów. Zgodnie z filozofią kierownictwa delikatesów, świeżość produktu to jeden z priorytetów, jaki wyróżnia ich produkty od konkurencji. W pierwszej połowie przyszłego roku zostanie otwarty nowy, największy i najnowocześniejszy sklep w Algonquin, z oddzielną dużą sekcją przeznaczoną do wyrobu pierogów.

W dniach 15-16 listopada we wszystkich trzech sklepach odbędzie się promocja domowych pierogów, mająca na celu popularyzację tego produktu. Będzie można przyjść, pooglądać kucharki podczas pracy, porozmawiać i skosztować ręcznie wyrabianych pierogów. Każdy, nawet największy niedowiarek, będzie mógł osobiście przekonać się o wyższości ręcznie wyrabianego przysmaku nad oferowaną gdzie indziej odmianą przemysłową, w której doświadczenie kucharek zastępują maszyny.

Delikatesy Deli 4 You niezwykle starannie przygotowują się do nadchodzącego okresu świątecznego. W tym czasie będzie można nie tylko nabyć specjalnie przygotowane pierogi we wszystkich smakach i uszka z grzybami, ale także złożyć zamówienia na specjalne świąteczne zestawy.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka