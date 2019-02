Darek Barcikowski Wielkim Marszałkiem Parady Pułaskiego 2019 0 6 lutego 2019

Funkcję Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego 2019 powierzono Darkowi Barcikowskiemu z Hartford, Connecticut. Szarfa marszałkowska została mu przekazana podczas specjalnej uroczystości, która odbyła się w czwartek, 31 stycznia w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

Barcikowski, pierwszy Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Connecticut oraz partner zarządzający i wydawca gazety „Biały Orzeł”, której siedziba znajduje się w New Britain, CT, jest pierwszym w 82-letniej historii Parady Wielkim Marszałkiem wywodzącym się ze stanu Connecticut.

W ceremonii szarfowania wzięło udział ponad 200 gości, a uroczystość swoim występem uświetniły zespoły folklorystyczne Słowianie ze Stamford, CT oraz Polanie z Bridgeport, CT, zespół Gypsy Dream z New Britain, a także znana polska wokalistka i pianistka Sylwia Grzeszczak.

Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski podziękował i pogratulował udanej Parady ustępującemu Wielkiemu Marszałkowi 2018 Thomasowi Duchowi, a następnie powitał nowego Wielkiego Marszałka Darka Barcikowskiego. – W tym roku tworzymy historię, bowiem Darek Barcikowski jest pierwszym Konsulem Honorowym RP, który stanie na czele Parady Pułaskiego, zatem można powiedzieć, że nie tylko Polonia, ale i Polska ma swój udział w tegorocznej Paradzie – powiedział konsul Golubiewski.

Prezydent Komitetu Głównego Parady Pułaskiego Richard Zawisny przypomniał zgromadzonym o ideach i wartościach stanowiących podstawę organizowanych rokrocznie parad oraz o polsko- amerykańskim bohaterze, którego imię nosi parada. – Pułaski przybył do Ameryki, gdzie walczył i zginął broniąc wartości takich jak wolność i godność ludzka, które narody polski i amerykański współdzielą ze sobą – powiedział Zawisny.

– To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę dziś stanąć przed wami jako tegoroczny Wielki Marszałek Parady Pułaskiego – powiedział Barcikowski. – Ale ten zaszczyt nie należy tylko do mnie, ale należy do całej Polonii w Connecticut i do każdego z was – dodał. Podziękował także Komitetowi Parady Pułaskiego w Stamford, CT za nominację oraz swoim rodzicom, Joannie i Tadeuszowi Barcikowskim. – Wielkim Marszałkiem Parady Pułaskiego będę przez jeden rok, ale dzięki moim rodzicom dumnym Polakiem będę do końca życia – powiedział Barcikowski, który wraz z rodziną wyemigrował do Ameryki mając zaledwie 9 lat.

Parada Pułaskiego, organizowana co roku począwszy od 1937 r., jest największą na Wschodnim Wybrzeżu manifestacją dumy Polonii z polskiego dziedzictwa i kultury. Co roku przyciąga ponad 100 tys. uczestników i widzów. Tegoroczna, 82. Parada Pułaskiego przemaszeruje przez Manhattan 5. Aleją w niedzielę, 6 października 2019 r. (inf. wł.)

Zdjęcia: Magadalena Kalkowska