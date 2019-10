Dąb rotmistrza Witolda Pileckiego i Tablica Fundatorów Dębowej Alei Niepodległości w Yorkville 0 7 października 2019

W minioną niedzielę w w Ośrodku Młodzieżowym Dystryktu XII i XIII PNA w Yorkville w pierwszą rocznicę Projektu Dębowa Aleja Niepodległości odsłonięto Tablicę Fundatorów. Uhonorowano także rotmistrza Witolda Pileckiego posadzeniem dębu Jego imienia.

Projekt Dębowa Aleja Niepodległości miał swój początek 3 maja 2018 roku, kiedy to z inicjatywy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce pierwszy dąb został posadzony przed budynkiem Związku Narodowego Polskiego w Chicago. W sobotni poranek 29 września zeszłego roku kontynuowano ten wspaniały pomysł w Ośrodku Młodzieżowym w Yorkville. Sto jeden sadzonek dębowych zostało zasadzonych na terenie ośrodka, aby oddać cześć bohaterom, którzy 100 lat wcześniej walczyli, aby odzyskać niepodległość Polski.

W ostatnią niedzielę uroczyście obchodzono pierwszą rocznicę tego wielkiego przedsięwzięcia. Dokładnie o godzinie 11.11 rano przybyłych gości przywitał Marek Adamczyk, koordynator programu Przystanek Historia. Powitalne słowa w języku angielskim do grupy amerykańskich uczestników skierowała Beata Sołtys.

Obecny na uroczystości konsul generalny RP w Chicago, Piotr Janicki, w krótkim przemówieniu powitalnym zwrócił się do zebranych: – Spotykamy się w pierwszą rocznicę posadzenia tych wspaniałych dębów. Chciałbym bardzo podziękować Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich za organizację tej uroczystości. Nie miałem jeszcze okazji zobaczyć, jak rosną dęby, które rok temu posadziliśmy, ale mam taką nadzieję, że rosną bardzo dobrze.

Następnie konsul Janicki przy asyście wicekonsula Piotra Semeniuka wręczył 38 dyplomów konsularnych osobom prywatnym oraz dodatkowych 12 organizacjom zaangażowanym w ten projekt. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Frank Spula – prezes ZNP, Alicja Kuklińska – sekretarz krajowy ZNP, najstarsza polskojęzyczna gazeta „Dziennik Związkowy” i jej dyrektor generalny Łukasz Dudka – projektant loga Dębowej Alei, Edward Mika – dyrektor ośrodka w Yorkville, który udostępnił teren na posadzenie dębów, Tadeusz Młynek – prezes ZNP, Stowarzyszenie Ułanów Polskich, PASO, a także osoby, które poświęciły swój czas, by projekt mógł być zrealizowany, m.in: Bernadetta Manturo i Ewa Koch, wiceprezes ZNP.

Po tej uroczystości, w samo południe, Marek Adamczyk i Beata Sołtys zaprosili zebranych na polową mszę świętą, którą odprawił kapelan ZNP w Chicago, ksiądz Marek Janowski. Po mszy w sali „Solidarność” miała miejsce krótka prezentacja „Dębowa Aleja Niepodległości – wczoraj, dziś, jutro”.

Kolejnym punktem programu było posadzenie dębu im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Tego symbolicznego aktu dokonali przedstawiciele polonijnych organizacji: Stowarzyszenie Ułanów Polskich im. Tadeusza Kościuszki, ZHP Chicago, 12 Pułk Ułanów Podolskich Chicago i SWAP-PAVA. Biało-czerwoną wstążką drzewko udekorował Edward Mika, a poświęcił ksiądz Marek Janowski.

Kulminacją niedzielnej uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej Tablicy Fundatorów Dębowej Alei Niepodległości z nazwiskami zasłużonych osób i organizacji. Aktu tego dokonali: ksiądz Marek Jankowski, Tadeusz Młynek i Edward Mika, przy dźwiękach Gaude Mater Polonia – średniowiecznego hymnu polskiego, śpiewanego przez rycerstwo po odniesionym zwycięstwie, który w niedzielę został wykonany przez dyr. Bernardę Redlińską przy akompaniamencie pedagogów ze szkoły im. Adama Mickiewicza. Polski i amerykański hymn odśpiewała Natalia Kawalec. Uroczystość uwieńczyła salwa honorowa członków 12. Pułku Ułanów Podolskich w Chicago.

Pomysłodawczyni Dębowej Alei, Helena Sołtys, wyraziła podziękowanie wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie: – Gdyby nie wsparcie partnerów, a mieliśmy ich wielu, projekt nie doszedłby do skutku. Ale najważniejszym z nich był ten, który dał nam teren, żeby dęby mogły się rozwijać i zapuszczać korzenie. To XII i XIII Dystrykt ZNP, czyli Ośrodek Młodzieżowy w Yorkville. Dziękujemy za to panu Mice i jego współpracownikom.

Uczestnikom i orgnizatorom pogratulował też sekretarz stanu RP minister Adam Kwiatkowski, który wystosował okolicznościowy list (który publikujemy wraz z niniejszym artykułem na naszej stronie internetowej).

Na zakończenie tego historycznego wydarzenia uczestnicy zostali zaproszeni na „ognisko pokoju”, gdzie można było upiec smaczną kiełbaskę i pośpiewać patriotyczne pieśni przy akompaniamencie gitar.

Ta historyczna inicjatywa zyskała patronat i poparcie konsulatu RP w Chicago, a także logo „Niepodległa”. Oznacza to, że przez najbliższe cztery lata organizacje polskie i polonijne mogą sadzić dęby i drzewa niepodległości na całym świecie. Wiele z nich posadzono w Polsce, Europie, a także na Syberii i Kamczatce. Wszystkie one przez wieki będą upamiętniać zryw narodu polskiego, jaki doprowadził do odzyskania niepodległości po ponad stuletnich zaborach.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka