Czy dekret Trumpa może dotknąć polskich obywateli?

Po ogłoszeniu przez prezydenta Trumpa dekretu z 27 stycznia, który przewiduje wprowadzenie restrykcji dotyczących wjazdu do USA obywateli siedmiu krajów zamieszkanych przez większość muzułmańską, w niektórych mediach pojawiły się informacje, że zakazem tym będą objęci również Polacy, którzy mają drugie obywatelstwo jednego z krajów wymienionych w dekrecie.

W praktyce mogłoby to oznaczać, że Polacy, którzy mają również paszport Sudanu, Syrii, Iraku, Iranu, Jemenu, Libii lub Somalii – nie otrzymaliby pozwolenia na wjazd do USA.

Taka informacja mogła wynikać z komunikatu umieszczonego na stronie ambasady amerykańskiej w Wielkiej Brytanii, według którego na czas obowiązywania dekretu ambasada USA w Londynie zaprzestaje wydawania wiz obywatelom wspomnianych siedmiu krajów.

Jednak 1 lutego, po zamieszaniu wywołanym dekretem Trumpa z 27 stycznia, na tej samej stronie ambasady USA w Londynie, pojawił się komunikat o tym, że wyjątek w decyzji o niewydawaniu wiz stanowią osoby z podwójnym obywatelstwem, które w dalszym ciągu mogą składać podania o wizę na podstawie ważnego paszportu drugiego kraju obywatelstwa, nie objętego zakazem: „Amerykańskie ambasady i konsulaty nadal będą rozpatrywać wnioski i wydawać wizy kwalifikującym się aplikantom, którzy posłużą się paszportem kraju nie objętego zakazem, nawet jeżeli posiadają również obywatelstwo kraju objętego zakazem” – czytamy w komunikacie na stronie ambasady amerykańskiej w Londynie.

Na stronie internetowej amerykańskiej ambasady w Warszawie ani na stronie konsulatu generalnego w Krakowie nie pojawiły się żadne informacje w sprawie zmian w wydawaniu wiz dla obywateli polskich, również tych z obywatelstwem drugiego kraju.

Z kolei 31 stycznia na wspólnej konferencji prasowej szefa resortu bezpieczeństwa narodowego Johna Kelly’ego z p.o. szefa Urzędu Celnego i Straży Granicznej (U.S. Customs and Border Protection, CBP) Kevinem McAleenanem poinformowano, że podróżni z podwójnym obywatelstwem będą mogli okazać przy wjeździe do USA paszport innego kraju niż wydany przez jedno z siedmiu państw wyszczególnionych w dekrecie wydanym przez prezydenta Donalda Trumpa. Z wypowiedzi obu urzędników wynikało również, że jeśli podróżni mają obywatelstwo jeszcze jakiegoś kraju, będą mieli prawo ubiegać się o pozwolenie na wjazd do USA.

Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, o komentarz w sprawie wjazdu do USA Polaków z podwójnym obywatelstwem kraju objętego dekretem, zwróciliśmy się do Ambasady RP w Waszyngtonie. W e-mailu otrzymanym od Zygmunta Matyni, kierownika konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie, czytamy: „Kwestię tę wyjaśnia wspólna wykładnia Departamentu Stanu i Urzędu Celnego i Ochrony Granic (Customs and Border Protection), pkt. 1 i 2 dotycząca rozporządzenia wykonawczego. Według niej obywatele polscy posiadający także obywatelstwo jednego z 7 państw objętych rozporządzeniem mogą aplikować o wizę USA tak jak pozostali obywatele naszego kraju. Czy zostaną wpuszczeni do USA jest już innym zagadnieniem i, jak wiemy, decyzję w tej sprawie podejmuje oficer imigracyjny na granicy.”

(jm, PAP)