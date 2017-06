Czego nie mówić przy odnawianiu prawa jazdy 0 by EM 18 June 2017

Na początku czerwca Władysław P. wybrał się do urzędu Secretary of State w podchicagowskim Bridgeview, by odnowić swoje prawo jazdy. Urzędnik przeszedł przez kilka standardowych pytań, w tym zaproponował rejestrację do głosowania. Po odmowie Władysława, który nie jest obywatelem USA, urzędnik zażądał okazania zielonej karty. Mężczyźnie w ostateczności odnowiono prawo jazdy, choć datę ważności ograniczono do daty wygaśnięcia zielonej karty. Jak się dowiadujemy – ma to związek znowymi procedurami, a przypadek Władysława nie jest odosobniony.

Po zamieszczeniu informacji o przypadku Władysława na Facebooku w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja: czy urzędnik miał prawo poprosić Władysława o zieloną kartę? Jeśli tak, dlaczego? I dlaczego część kierowców proszona jest o dowód legalnego pobytu, a inni odnawiają prawo jazdy bez słowa? Dlaczego w Bridgeview pytają, a w Schaumburgu nie? Postanowiliśmy sięgnąć do źródła i zadać powyższe pytania przedstawicielom biura sekretarza stanu.

Prawdziwe ID, prawdziwe zamieszanie

Kto dawno nie odnawiał swojego prawa jazdy lub dowodu (ang. ID card) w Illinois, ten może być zaskoczony szeregiem zmian wprowadzonych do dotychczasowych procedur, które uchodziły za dość łatwe i szybkie. Zamieszanie wokół prawa jazdy w stanie Illinois związane jest z dostosowaniem go do federalnych wymogów ustawy Real ID z 2005 r., o której kilkakrotnie pisaliśmy, a niekoniecznie związane z rządami nowej administracji Białego Domu. – W kwestii tego, komu są wydawane prawa jazdy i dowody, nic się nie zmieniło – zapewnia nas rzecznik prasowy biura sekretarza stanu Dave Druker.

Przypomnijmy, że Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził ustawę Real ID w maju 2005 r. w odpowiedzi na zalecenia komisji badającej okoliczności ataku terrorystycznego z 11 września 2001 r. (9/11 Commission). Ustawa wymaga, by wszystkie stany wprowadziły do procedur wydawania praw jazdy i dokumentów tożsamości odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające podrobienie tych dokumentów i kradzież tożsamości oraz aby dane osobowe trafiły do centralnego systemu.

Nie tak szybko

Najbardziej zauważalną zmianą, zapoczątkowaną w lipcu 2016 r., jest ta, że prawa jazdy i dowody w Illinois nie są już wydawane od ręki w filiach biura sekretarza. Obecnie zdjęcie petenta jest wysyłane do Springfield do centralnej bazy danych posiadającej funkcję rozpoznawania twarzy. Kierowca dostaje tymczasowy dokument, a dopiero po weryfikacji prawo jazdy w ciągu 15 dni przychodzi pocztą na podany adres. – Wcześniej zrobienie zdjęcia i rozpoznanie twarzy wnioskodawcy oraz wprowadzenie wizerunku do bazy danych było pierwszym punktem procedury przyznawania prawa jazdy lub stanowego ID. Teraz, zgodnie z federalnymi wymogami Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, jest to ostatni etap − wyjaśnia Druker.

„urzędnik w biurze sekretarza stnu nie powinien dociekać, dlaczego odmawiamy rejestracji do głosowania, a pytanie o status imigracyjny paść nie powinno”…

I co ważne, zgodnie z nowymi procedurami przy wydawaniu lub odnawianiu prawa jazdy oraz dowodu sprawdzany jest również numer Social Security. Nazwisko, data urodzenia i numer weryfikowane są w Social Security Administration, a jeżeli informacje nie mogą być zweryfikowane, prawo jazdy lub stanowe ID nie zostanie wydane.

Wymiana prawa jazdy i dowodów jest stopniowa w miarę wygasania ważności tych dokumentów. Stąd osoby, które dawno nie odnawiały prawa jazdy lub dowodu, mogą być zaskoczone zmianą procedur. Jednak w miarę upływu czasu wszyscy mieszkańcy Illinois będą wchodzić w posiadanie nowych dokumentów. Po przedłużeniu rząd federalny dał Illinois czas do stycznia 2018 r. na sprostanie odgórnym przepisom. Do tego czasu starym prawem jazdy i dowodem można legitymować się na lotniskach w przypadku rejsów krajowych oraz w większości urzędów państwowych.

Dlaczego pytają?

Wróćmy do sprawy Władysława i pytania urzędnika o zieloną kartę. – Rząd federalny wymaga od nas, abyśmy przy wystawianiu lub odnawianiu prawa jazdy oferowali petentom możliwość rejestracji do głosowania. Odmawiając rejestracji do głosowania, kiedy nie jesteśmy obywatelami Stanów Zjednoczonych – postępujemy słusznie; gdybyśmy zagłosowali mając w kieszeni zieloną kartę, weszlibyśmy w poważny konflikt z prawem. Jednak urzędnik nie powinien dociekać, dlaczego rejestracji odmawiamy, a pytanie o status imigracyjny paść nie powinno. Jeżeli padło, pragnę przeprosić tego i innych waszych czytelników – mówi Dave Druker i prosi o wskazanie ośrodków, w których urzędnicy biura sekretarza stanu dobiegali statusu imigracyjnego interesantów. – Jednocześnie chciałbym zaoferować dobrą radę. Odmawiając prawa do głosowania, nie musicie udzielać urzędnikowi żadnych wyjaśnień. Po prostu powiedzcie „nie”. Nie ma żadnych przepisów, które wymagają od mieszkańca Illinois podania przyczyny takiej decyzji.

Zdaniem rzecznika zażądanie okazania karty stałego pobytu przez urzędnika było sprowokowane dobrowolnym poinformowaniem o braku obywatelstwa przez Władysława. Pociągnęło to za sobą dalsze konsekwencje – data ważności nowego prawa jazdy została ustalona na podstawie upływu ważności zielonej karty. Duker twierdzi, że gdyby Władysław w ogóle nie wypowiadał się na temat swojego statusu, prawdopodobnie otrzymałby prawo jazdy ważne na cztery lata – jak wszystkie wydawane obecnie dokumenty.

Warto też wiedzieć, że…

Wszystkie procedury wprowadzane w Illinois na mocy ustawy Real ID nie dotyczą prawa jazdy dla nieudokumentowanych imigrantów. Illinois wydaje specjalne prawa jazdy mieszkańcom bez uregulowanego statusu pobytowego i numeru Social Security. Dokument ten zezwala tylko na prowadzenie pojazdów mechanicznych w granicach stanu Illinois i nie jest używany jako oficjalny dokument potwierdzający tożsamość.

“Odmawiając prawa do głosowania przy odnawianiu prawa jazdy, nie musicie udzielać urzędnikowi żadnych wyjaśnień. Po prostu powiedzcie „nie”. Nie ma żadnych przepisów, które wymagają od mieszkańca Illinois podania przyczyny takiej decyzji”

O ile w przypadku podstawowych uprawnień do prowadzenia pojazdów, czyli prawa jazdy kategorii D, wymogi związane ze statusem imigracyjnym się nie zmieniły, o tyle kierowcy zawodowi z prawem jazdy CDL od lipca 2015 r. przy odnawianiu swojego dokumentu muszą przedstawić dowód legalnego pobytu. Przepisy te są bardzo jasno przedstawione na stronie internetowej biura sekretarza stanu i nie stanowią już niespodzianki dla licznych wśród naszych rodaków kierowców ciężarówek.

Również podczas wizyty w oddziale sekretarza stanu w celu zmiany adresu lub nazwiska możesz zostać zapytany o rejestrację do głosowania i powinieneś wówczas zastosować się do tych samych wskazówek.

Zapamiętaj też, że podanie się za obywatela amerykańskiego, kiedy nim nie jesteś, jest przestępstwem federalnym, które może cię kosztować odmowę obywatelstwa w przyszłości.

Bezpieczny kierowca jest bezpieczny

Jeżeli otrzymasz z biura sekretarza stanu zawiadomienie o konieczności odnowienia prawa jazdy, na którym figurujesz jako „Safe Driver”, masz opcję odnowienia dokumentu drogą elektroniczną lub pocztową i możesz w ogóle uniknąć wizyty w biurze sekretarza i ewentualnych pytań na temat statusu. To jeszcze jeden powód, dla którego warto być bezpiecznym kierowcą!

Skończyły się stare dobre czasy, kiedy nowi imigranci z Polski zachwalali sobie amerykańską łatwość w załatwianiu formalności i brak biurokracji, czasy, kiedy zdanie egzaminu na prawo jazdy i wyjście z biura sekretarza stanu z tym dokumentem było możliwe w ciągu kilku godzin. Nowe przepisy dostosowują dokumenty do wymogu zupełnie nowych czasów, w których wszyscy jesteśmy podejrzani.

Joanna Marszałek

j.marszalek@zwiazkowy.com

Współpraca: Alicja Otap