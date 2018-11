Coleen Jan Paderewski – strażniczka pamięci o Ignacym Janie 0 by EM 27 listopada 2018

W chicagowskich obchodach stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę wzięła udział Coleen Jan Paderewski, krewna słynnego męża stanu i muzyka Ignacego Jana Paderewskiego, i autorka książki. Przybyła z dalekiego Salt Lake City w stanie Utah, gdzie pielęgnuje pamięć o wielkim Ignacym Janie, jego dziedzictwie ideowym i muzycznym.

Podczas wizyty w Chicago Coleen Jan Paderewski uczestniczyła m.in. w uroczystościach niepodległościowych w Muzeum Polskim w Ameryce, spotkała się z konsulem generalnym RP Piotrem Janickim i odwiedziła naszą gazetę. Krewna polskiego bohatera narodowego przyniosła ze sobą maszynopis książki swego autorstwa, poświęconej przewiezieniu ciała Ignacego Jana Paderewskiego do Polski w 1992 roku. – Zostałam poproszona przez prezydenta Busha o towarzyszenie mu podczas ostatniej drogi do Polski jej wielkiego syna – powiedziała nam podczas wizyty w redakcji.

Kopia ,,Paderewski’s Journey Home”, jest już po korekcie i adiustacji. Autorka prowadzi starania o zezwolenie na publikację historycznych zdjęć, które będą stanowiły oprawę graficzną do jej pracy.

W Salt Lake City Coleen Jan Paderewski jest od dawna ambasadorem polskości. Dzięki niej rozwija się szybko doroczny festiwal muzyki i kultury polskiej imienia Paderewskiego – Paderewski Music Festival of Salt Lake City, który organizowany jest pod egidą Gifted Music School. Renomowana placówka, założona i prowadzona przez Eugene’a Watanabe, laureata Konkursu Chopinowskiego Fundacji Kościuszkowskiej, kształci talenty muzyczne z całego kraju i na doroczny festiwal Paderewskiego przyciąga coraz liczniejszą rzeszę melomanów.

Coleen Jan Paderewski urodziła i wychowała się w Kalifornii w inteligenckiej rodzinie. Ojciec Clarence Joseph Paderewski (kuzyn Ignacego Jana) był wziętym architektem i prezesem American Institute of Architects. Matka, Cecilia Paderewski, zasłynęła w czasie II wojny światowej jako jedyna kobieta-inżynier aeronautyczny, pracująca w Consolidated Aircraft (dziś General Dynamics w San Diego w Kalifornii). W młodości Coleen Jan Paderewski była utalentowanym muzykiem i sportsmenką. Absolwentka Polytechnic State University w San Luis Obispo oraz San Diego State University.

– W tym roku w naszym festiwalu 1 i 2 listopada udział wzięło rekordowe 250 osób. To było nadzwyczaj udane wydarzenie i odnieśliśmy ogromny sukces. Szkoda, że nikt nie przybył z Chicago, choć zapraszaliśmy do udziału Polonię chicagowską za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP. Może ktoś z Chicago odwiedzi nasz festiwal w przyszłym roku? Bardzo byśmy się cieszyli – podkreśliła Coleen Jan Paderewski, która dba o to, by rokrocznie uczestnicy festiwalu muzycznego im. Paderewskiego w Salt Lake City otrzymali na jego zakończenie jakąś pamiątkę.

Uczestnikom najnowszego festiwalu, odbywającego się w roku obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę, wręczono medale z inskrypcją: ,,2018 100th Anniversary of The Freedom of Poland. Paderewski Music Festival”.

Coleen Jan Paderewski, matka trojga dzieci i babcia trojga wnucząt, jest już na emeryturze i pochłania ją działalność społeczna i edukacyjna, i nie tylko w amerykańskich środowiskach, ale też i polonijnych. – Może trudno w to uwierzyć, ale nawet Polacy, którzy stosunkowo niedawno przybyli z Polski, dowiadują się ode mnie historii, której nie znali. Cieszę się, że mogę z innymi podzielić się moją wiedzą, bo moim celem jest szerzenie wiedzy o Ignacym i podtrzymywanie o nim pamięci.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Na zdjęciu: Coleen Jan Paderewski fot.Ewa Malcher