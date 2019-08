Chicagowskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej 0 30 sierpnia 2019

Konsulat Generalny RP w Chicago udostępnił kalendarium wybranych wydarzeń w Chicago związanych z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej .

Niedziela 1 września

Msze św. za Ojczyznę odprawiane w kościołach polonijnych, w tym:

10.00 AM – kościół Trójcy Św., 1118 N Noble Street, Chicago IL 60642

http://www.trojcowo.com/

“Old Traditions and New Frontiers” – koncert muzyki polskiej

4.00 PM – Copernicus Center – the Theater – w ramach: Festival Taste of Polonia

https://topchicago.org/lincolnwood-chamber-orchestra/

Organizatorzy: Lincolnwood Chamber Orchestra, Chicago Chopin Society, American Music Festivals, Fundacja Kopernikowska

„Chicago Tribune” – specjalny dodatek informacyjny w wydaniu niedzielnym

Partnerzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska Fundacja Narodowa

http://www.chicagotribune.com/

https://www.pfn.org.pl/

Kampania internetowa w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej

#80WW2 – 80th Anniversary of the Outbreak of World War 2

Organizator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wiceminister-szymon-szynkowski-vel-sek-wzial-udzial-w-obchodach-80-rocznicy-podpisania-paktu-ribbentrop-molotow

https://www.gov.pl/web/diplomacy/deputy-minister-szymon-szynkowski-vel-sek-took-part-in-the-commemoration-of-the-80th-anniversary-of-the-molotov-ribbentrop-pact

https://muzeum1939.pl/en/international-exhibition-project-fighting-and-suffering/2644.html

https://www.youtube.com/watch?v=R2EL3bik99s

Wtorek 3 września – piątek 6 września

Wystawa „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II Wojny Światowej”.

James R. Thompson Center (Główne Lobby), 100 W Randolph St #4-300, Chicago, IL 60601

Wtorek 3 września 2019 r. godz. 12:00 PM – UROCZYTE OTWARCIE

“Fighting and Suffering. Polish citizens during WWII” – exhibition commemorating the 80th Anniversary of the Outbreak of World War II.

James R. Thompson Center (Main Lobby), 100 W Randolph St #4-300, Chicago, IL 60601

Tuesday, September 3rd, 2019 at 12:00 p.m. OPENING CEREMONY



Organizator: Konsulat Generalny RP w Chicago

niedziela 15 września

Msza św. za Ojczyznę w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 80. rocznicy agresji ZSRS na Polskę oraz Dnia Sybiraka

1.30 PM Kościół Św. Konstancji, 5843 W Strong St., Chicago, IL 60630

Złożenie kwiatów i modlitwa pod Pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńską

3.00 PM Cmentarz Św. Wojciecha w Niles, 6800 N Milwaukee Ave, Niles, IL 60714

Organizator:

Komitet Opieki nad Pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńska przy Związku Klubów Polskich w USA

Sobota 21 września

Concert of a Polish electronic band HOLOGRAM to commemorate an outbreak of the World War II.

8.00 PM Irish American Heritage Center, 4626 North Knox Avenue, Chicago, IL 60630

https://www.eventbrite.com/o/mirek-mardosz-hologram-20620705548

Konsulat Generalny RP w Chicago serdecznie zaprasza media polonijne do relacjonowania i promocji w mediach tradycyjnych i mediach internetowych wydarzeń związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Piotr Semeniuk

wicekonsul