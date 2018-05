Chicagowska wizyta prezydenta RP z małżonką na stulecie Niepodległej 0 by EM 27 maja 2018

Wizytę w Chicago prezydent RP Andrzej Duda rozpoczął od spotkania w polskim konsulacie z gubernatorem Illinois Bruce’em Raunerem. Politycy spotkali się już w kwietniu br. w Polsce, kiedy Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim przebywającego z pierwszą wizytą w Polsce i Europie gubernatora Illinois. Spotkanie w Polsce dotyczyło m.in. polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i w obszarze bezpieczeństwa w kontekście przypadającej w tym roku 25. rocznicy ustanowienia partnerstwa pomiędzy Gwardią Narodową Illinois a Siłami Zbrojnymi RP. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Chicago również z pracownikami Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej i z burmistrzem Rahmem Emanuelem.

Spotkanie z Polonią w Millennium Park

Proszę, abyście zawsze byli razem i w Stanach Zjednoczonych wspierali Polskę po to, by amerykańscy politycy czuli, że Polonia ma wielką siłę także polityczną – apelował prezydent Andrzej Duda w sobotę, 19 maja na spotkaniu z Polonią w Millennium Park w Chicago.

“Proszę, abyście byli razem; żebyście tworzyli siłę wspierającą Polskę i polskość tu w Stanach Zjednoczonych. Proszę was także po to, by wszyscy amerykańscy politycy czuli, że Polacy w Ameryce, że Polonia, to jest wielka siła także i polityczna” – podkreślił prezydent. Podziękował amerykańskiej Polonii za jej “dumę i postawę”. “Proszę was, żebyście nadal byli zawsze z nami, wspierali ojczyznę swoich dziadków, swoich rodziców, żebyście byli z Polską” – powiedział prezydent. Dziękował też Polonii za to, że “nosi Polskę w sercu, mimo że daleko od jej granic”. “Polacy mieszkają w Chicago prawie od samego początku istnienia miasta. Dziękuję wam, że przechowaliście i zachowujecie Polskę w swoich sercach” – mówił Duda. Dziękował Polonii za to, jak w USA reprezentują “Polskę i polskość”.”Chciałem podziękować też za to, jak tę polskość budujecie i przechowujecie. Dziękuję księżom i siostrom za to, że strzegą wiary i tradycji polskiej, ale dziękuję też za to, że są oparciem duchowym, że wzmacniają serca, że pozwalają czasem przetrwać trudne chwile” – mówił prezydent. Dziękował też polskim nauczycielom. “Jakże trudno byłoby zachować polskość, gdyby nie wasza praca edukacyjna z młodzieżą; uczenie polskiego języka, uczenie o Polsce, uczenie o polskiej historii, czyli budowanie postaw patriotycznych” – powiedział Duda. Prezydent dziękował licznie zgromadzonym na spotkaniu góralom – członkom Związku Podhalan w Ameryce Północnej. Prezydent podkreślił, że na Polonię w USA “można było liczyć od pokoleń”. “Wasi pradziadkowie, dziadkowie, ojcowie, tak jak wy sami, wyjeżdżali z Polski za chlebem, ale nigdy nie zapomnieli o ojczyźnie” – wskazał Duda. “Nie tylko pomagaliście swoim rodzinom i rodakom materialnie, ale kiedy trzeba było walczyliście również za Ojczyznę” – dodał. Zaznaczył, że ma na myśli żołnierzy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, a także żołnierzy, którzy w czasie drugiej wojny światowej zgłosili się do armii amerykańskiej, by również walczyć o wolną Polskę.”Myślę o wszystkich tych, którzy wspierali Solidarność i opozycję w czasach komunistycznego zniewolenia. Myślę o wszystkich, którzy wspierali polskie aspiracje przynależności do NATO. Myślę o tych, którzy wspierali nas w tym, by obecność sojusznicza na terenie Polski stała się faktem” – powiedział Duda.”To także dzięki wam Polska jest dzisiaj niepodległa, wolna, suwerenna, rośnie w siłę, należy do Paktu Północnoatlantyckiego, jest bezpieczniejsza i mocniejsza. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości dziękuję wam za to w imieniu 38 milionów Polaków” – podkreślił Duda. Podziękował też Polonii za jej lojalność wobec Stanów Zjednoczonych. Prezydent mówił o historii przyjaźni polsko-amerykańskiej, wskazując, że ma ona długie tradycje. “Poczynając od pamiętanego prze Amerykanów Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego, którzy walczyli o niepodległość Stanów Zjednoczonych” – przypomniał. Zaznaczył też, że również Amerykanie walczyli o wolność Polski. Wskazał na amerykańskich lotników walczących w 1920 r. w tzw. Eskadrze Kościuszkowskiej, “którzy bronili polskiego nieba przed bolszewikami, ale myślę też o bohaterze nam współczesnym – o sierżancie sztabowym Michaelu Ollisie, który zginął w Afganistanie zasłaniając swym ciałem polskiego oficera” – powiedział prezydent.

7. Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki (tzw. Eskadra Kościuszkowska) to pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego z lat 1918-1925, który walczył podczas wojny polsko-ukraińskiej i wojny polsko-bolszewickiej. W eskadrze tej służyli m.in. ochotnicy amerykańscy.

Wręczenie odznaczeń zasłużonym dla Polonii

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z amerykańską Polonią w sobotę, 19 maja w Millennium Park w Chicago wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla Polonii.

Grający w Washington Wizards Marcin Gortat odebrał z rąk prezydenta Dudy Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej “za wybitne osiągnięcia sportowe, za zasługi w rozwijaniu i upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży, za promowanie Polski i działalność charytatywną”.

“Niesamowity moment. Doczekałem się tego, ze zostałem uznany nie tylko jako koszykarz, ale jako człowiek, który codziennie wykonuje jakąś pracę na rzecz naszego kraju. Zawsze nagrody przychodziły do mnie w związku z koszykówką i odbijaniem piłki o parkiet. Dziś zostałem uhonorowany za to, co robię poza parkietem, czyli pracę z młodzieżą, z żołnierzami, za promowanie Polski poza jej granicami poprzez organizowanie obozów, spotkań z żołnierzami, z weteranami, organizowanie szkół dla uzdolnionych sportowców” – mówił PAP koszykarz.

Gortat podkreślił, że nie udałoby mu się tego wszystkiego robić, gdyby nie sztab ludzi, z którymi współpracuje. “Cieszę się, że doczekałem takiej chwili. Jest to dla mnie ogromny impuls, żeby kontynuować tę pracę i nawet podwoić wysiłki” – podkreślił sportowiec.

Ponadto “Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej “w uznaniu wybitnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii Polski, za działalność polonijną” odznaczony został Bogdan Horoszowski.

Z kolei “za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, za niesienie pomocy osobom potrzebującym” Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali Michael Fryzel, Teresa Mirabella i o. Józef Zuziak.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej “za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii Polski, za działalność polonijną” odznaczona została Aniela Bartoszek. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali też “za wybitne zasługi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym, za działalność na rzecz społeczności polskiej w Chicago” s. Marta Elżbieta Cichoń oraz “za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej, za działalność na rzecz społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki” Hubert Pralicz.

Para prezydencka wręczyła również pamiątkowe dyplomy przedstawicielom kilkudziesięciu szkół polonijnych z całych Stanów Zjednoczonych oraz ich absolwentom.

19 maja dniem polskiego dziedzictwa w Illinois

W związku z wizytą polskiej pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy w Chicago oraz “ze względu na bogate tradycje kulturowe i osiągnięcia polskiej społeczności” gubernator stanu Illinois Bruce Rauner ustanowił 19 maja dniem polskiego dziedzictwa w stanie.

„W związku z tym, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda odwiedzili Chicago, a także ze względu na bogate tradycje kulturowe i osiągnięcia polskiej społeczności ja, Bruce Rauner, gubernator stanu Illinois, niniejszym ogłaszam 19 maja 2018 roku, dniem polskiego dziedzictwa w Illinois” – napisał gubernator w deklaracji.

Rauner wskazał, że od 1608 roku, kiedy pierwsi polscy osadnicy przybyli do Jamestown w stanie Wirginia, Polacy byli ważną częścią historii i kultury Ameryki.

Zaznaczył, że w Chicago Amerykanie polskiego pochodzenia stanowią prawie 7 proc. ludności i jest to największa polska społeczność poza Polską. Zaznaczył, że język polski jest trzecim najczęściej używanym językiem w Chicago, obok angielskiego i hiszpańskiego.

Gubernator wskazał też, że w 2018 r. przypada w 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Z kolei stan Illinois obchodzi w tym roku 200. rocznicę istnienia.

Wizyta w chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce

Muzeum Polskie w Ameryce (MPA) gościło prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę wraz z pierwszą damą RP Agatą Kornhauser-Dudą w piątek, 18 maja 2018 roku.

Prezydent Duda i Pierwsza Dama zostali powitani przez prezesa MPA Richarda Owsianego i przewodniczącego zarządu MPA, prezesa Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego (ZPRKA) Josepha A. Drobota Jr. oraz dyrektor zarządzającą MPA Małgorzatę Kot. Prezydent wraz z małżonką zostali oprowadzeni po budynku przez prezesa Owsianego i dyrektor zarządzającą Kot. Zwiedzanie objęło salę zarządu ZPRKA, pokój I.J. Paderewskiego i galerię im. Stephena i Elizabeth Ann Kuśmierczaków. Kolekcja MPA zrobiła duże wrażenie na parze prezydenckiej.

Wizyta zakończyła się krótka rozmową w Sali Głównej MPA im. Sabiny F. Logisz. Prezydent Duda powiedział, że muzeum jest prawdziwym klejnotem Polonii i przekazał flagę Rzeczypospolitej Polskiej na ręce prezesa Owsianego. W uroczystości brali udział członkowie zarządu MPA, pracownicy i zaproszeni goście.

Prezes MPA Richard Owsiany powiedział: „To, że przybywa do naszego Muzeum z wizytą urzędująca głowa państwa Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi potwierdzenie wagi naszej instytucji i wyraz uznania dla pracy, której codziennie w Muzeum się poświęcamy, czyli zapewnieniu, że skarby historii Polski i Polonii są dostępne dla Polaków i Polonii dziś i zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń, stanowiąc o ich tożsamości”.

Prezydent Andrzej Duda wpisał się na długą listę osobistości, które odwiedziły MPA i bibliotekę. Wśród nich były takie osoby jak: I.J. Paderewski, generałowie Władysław Sikorski i Józef Haller, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Herbert Hoover i Barack Obama, Karol Kardynał Wojtyła, i wielu innych.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem katyńskim w Niles



Prezydent Andrzej Duda złożył w piątek, 18 maja kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim na cmentarzu św. Wojciecha w Niles koło Chicago, a także pod znajdującą się na tym samym cmentarzu tablicą smoleńską. Prezydentowi towarzyszyła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Pierwsza dama zapaliła znicz pod tablicą smoleńską, na której znajdują się nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego. Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego odegrała też m.in. utwór “Śpij kolego”.

Na cmentarzu obecna była kilkusetosobowa grupa Polonii. Po uroczystości para prezydencka podeszła do zebranych, witając się, ściskając dłonie, rozmawiając. Można było usłyszeć okrzyki “Duda, tak trzymać”, “Nasz prezydent”.

Po drugiej stronie ulicy, poza terenem cmentarza stała około 20-osobowa grupa również przedstawicieli Polonii. Z tej strony dobiegały hasła: “Tu jest Polska, tu jest Polonia”, “Duda, wstań z kolan”, “Zapraszamy do rozmowy”, “Spójrz nam w oczy”, “Polska nie na sprzedaż”. W momencie, gdy prezydent składał wieniec pod tablicą smoleńską, skandowano: “Cześć i chwała bohaterom”. Zgromadzeni mieli ze sobą transparenty m.in. z napisami: “Dlaczego odwołałeś Macierewicza, Szydło, Szyszko”.

Pomnik Katyński w Niles na terenie aglomeracji chicagowskiej stoi na terenie katolickiego cmentarza św. Wojciecha. Monument, którego autorem jest amerykański rzeźbiarz polskiego pochodzenia Wojciech Seweryn, odsłonięto w maju 2009 roku. Aktu odsłonięcia i poświęcenia dokonał ówczesny prymas Polski ks. kard. Józef Glemp. W uroczystościach uczestniczył ówczesny wiceszef BBN minister Witold Waszczykowski, który odczytał list od prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Tablica smoleńska na cmentarzu św. Wojciecha w Niles została odsłonięta we wrześniu 2011 roku. Wojciech Seweryn również zginął w katastrofie Tu-154M.

Odsłonięcie tablicy poświęconej prezydentom Kaczyńskiemu i Kaczorowskiemu

Prezydent Andrzej Duda odsłonił w niedzielę, 20 maja w kościele św. Ferdynanda w Chicago tablicę poświęconą b. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i ostatniemu prezydentowi na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

„Ryszard Kaczorowski rocznik 1919, harcerz żołnierz, polityk, ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie; można powiedzieć w jakimś sensie symbol polskiej emigracji, ale również i symbol myślenia tej emigracji o Polsce, czyli wasz symbol jako tych, którzy mieszkają poza granicami Polski” – mówił prezydent do zgromadzonych w kościele św. Ferdynanda przedstawicieli Polonii po zakończeniu mszy św.

„Z drugiej strony prezydent Rzeczpospolitej, prof. Lech Kaczyński, wspaniały człowiek, inteligent wielkiej klasy, ale przede wszystkim wielki patriota, który walczył za tę Polskę w Polsce o to, żeby była wolna, prawdziwie niepodległa, prawdziwie suwerenna” – mówił Duda.

Zaznaczył, że oba oni lecieli do Katynia, by oddać hołd polskim oficerom. „Lecą razem i razem giną. To wielki symbol jedności Polaków mieszkających w Polsce i Polaków, którzy mieszkają poza jej granicami, jedności tak niezwykle potrzebnej” – podkreślił Duda.

Apelował do Polonii by była jednością. „Chciałbym, żebyście byli jednością i chciałbym, żebyście byli jako jedność postrzegani, także przez polityków w Stanach zjednoczonych, żeby oni czuli respekt wobec Polonii, Polaków a tym samym wobec Polski; żeby mieli pewność, że jeżeli coś będzie nie tak, to Polacy staną w obronie swojej ojczyzny, że nie pozwolą szargać jej dobrego imienia” – powiedział Duda.

Jak zaznaczył, politycy w USA, powinni wiedzieć, że Polonia oczekuje od nich „polityki, która będzie polityką sojuszniczą wobec Polski” i za taką politykę będą przez Polonię nagradzani głosami, a tym, którzy takiej polityki prowadzić nie chcą Polonia nie będzie dawała głosu.

„Chciałbym, żebyście w tym zakresie także byli jednym. To niezwykle ważne, bo wtedy będą nas szanować i wy będziecie tutaj w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej szanowani, gdy będziecie jednością i kiedy będzie wiadomo, że Polacy są razem” – podkreślił prezydent.

Duda zaznaczył, że „był ogromnie dumny”, gdy w rozmowie z prezydentem Donaldem Trumpem – m.in. w rozmowie telefonicznej po tym, jak został on wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych – usłyszał od niego, że “w Polonii jest siła”.

Prezydent kończy w niedzielę swoją pięciodniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. W jej trakcie m.in. prowadził debatę wysokiego szczebla w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, z związku z objęciem przez nasz kraj przewodnictwa w tym gremium a także spotkał się w chicagowskim Millennium Park z amerykańską Polonią.

Wizyta w bazie Gwardii Narodowej Illinois w Kankakee

Prezydent Andrzej Duda odwiedził w piątek, 18 maja bazę Gwardii Narodowej Illinois w Kankakee, gdzie m.in. spotkał się z amerykańskimi żołnierzami polskiego pochodzenia i rozmawiał o pogłębieniu współpracy między Gwardią Narodową a Wojskami Obrony Terytorialnej.

Prezydent został dowieziony do bazy znajdującej się w położonym ok. 60 km na południe od Chicago mieście Kankakee śmigłowcem Black Hawk. Na miejscu prezydent obejrzał różne modele tego wielozadaniowego amerykańskiego śmigłowca transportowego, będącego wsparciem piechoty, zbudowanego przez Sikorsky Aircraft Corporation.

Duda podkreślił podczas briefingu prasowego, że baza ta jest miejscem służby “naszych przyjaciół”. “Współpraca pomiędzy polską armią a Gwardią Narodową stanu Illinois trwa nieprzerwanie od 25 lat; rozpoczęła się w 1993 roku, kiedy dopiero aspirowaliśmy do tego, by stać się członkami NATO” – mówił prezydent.

Zaznaczył, że “między innymi właśnie polsko-amerykańska współpraca militarna z Gwardią Narodową Illinois przyczyniła się do zacieśnienia więzi, które ostatecznie wprowadziły nasz kraj do Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

“Późniejsza wspólna służba polskich i amerykańskich żołnierzy z Gwardii Narodowej w Iraku, w Afganistanie, w Czadzie, w Bośni, w Kosowie przyczyniła się do zacieśnienia tych więzi, do wzajemnego poznania się od strony interpretacyjnej. Ale wspólna służba to także wiele przyjaźni i budowanie zaufania do Polaków, którzy – jak dziś słyszałem od amerykańskich oficerów – są świetnymi żołnierzami” – powiedział Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, że jego wizyta w bazie pogłębi obecną współpracę. “Bo dzisiaj w Polsce budowana jest formacja, która ma być w jakimś sensie odpowiednikiem amerykańskiej Gwardii Narodowej, mówię tutaj o Wojskach Obrony Terytorialnej” – podkreślił prezydent.

Dodał, że podczas wizyty w bazie towarzyszyli mu m.in. dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. Wiesław Kukuła, a także Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika oraz attache obrony w Waszyngtonie gen. Cezary Wiśniewski. “Rozmawiamy o pogłębieniu tej współpracy, o wspólnych szkoleniach. Nasi żołnierze wiele nauczyli się od swoich amerykańskich kolegów; Amerykanie pomagali w zabezpieczeniu Euro 2012, szczytu NATO w Warszawie” – powiedział prezydent.

Gen. bryg. Mark Jackson z Gwardii Narodowej Illinois również zwracał uwagę na wieloletnią współpracę z Polską. Jak mówił, przez ten czas Gwardia Narodowa Illinois przeprowadziła wspólnie z Polską ponad 300 dwustronnych wydarzeń. Dodał, że od 2003 roku Gwardia Narodowa Illinois była razem z polskimi żołnierzami obecna podczas każdej zmiany w Iraku i w Afganistanie.

Jeden z żołnierzy polskiego pochodzenia służący w Gwardii Narodowej Illinois, pilot Lukasz Bokun mówił, że jego jednostka lata do Polski co najmniej raz na dwa lata. “Współpracujemy z bazą w Powidzu. Tam latają Herkulesami, my tam latamy na trening z nimi. Razem się od siebie uczymy” – mówił Bokun. Zaznaczył, że choć urodził się w Chicago, to jednak dzięki rodzicom, którzy oboje są Polakami, jest mocno związany z Polską. Podkreślił, że do Gwardii Narodowej Illinois wstąpił właśnie ze względu na współpracę z Polską. (PAP)

Małżonka prezydenta RP odwiedziła „Dar Serca”

Małżonka prezydenta Polski Agata Kornhauser-Duda złożyła wizytę 20 maja w siedzibie chicagowskiej Fundacji „Dar Serca”, która od 30 lat umożliwia niepełnosprawnym dzieciom z Polski podjęcie leczenia w szpitalach amerykańskich.

– Jestem pod wrażeniem tego, co robicie dla tych dzieci – powiedziała pierwsza dama podczas spotkania z członkami zarządu i głównymi sponsorami fundacji, którzy mówili o jej działalności.

W ciągu trzech dekad z pomocy fundacji skorzystało blisko 900 dzieci z Polski, cierpiących w głównej mierze na różnego rodzaju schorzenia układu mięśniowo-kostnego. Rocznie z pomocy fundacji korzysta około 40 jej podopiecznych. W latach minionych dzieci były operowane bezpłatnie w chicagowskim szpitalu dziecięcym Shriners. Obecnie leczenie dzieci z deformacją kończyn w głównej mierze odbywa się w instytucie światowej sławy chirurga dr. Paleya z Florydy. Niestety, koszty leczenia, które sięgają setek tysięcy dolarów, musi pokrywać Narodowy Fundusz Zdrowia lub sami zainteresowani. Fundacja zapewnia lokum oraz bierze na siebie koszty utrzymania, przejazdów, częściowej rehabilitacji i badań przed operacjami, co pochłania roczny budżet fundacji.

Pani prezydentowa pytała o sposoby gromadzenia funduszy na finansowanie działalności statutowej fundacji. –Środki finansowe otrzymujemy od osób indywidualnych, które bardzo często deklarują stałe wsparcie. Darczyńcy mogą wrzucać pieniądze do puszek znajdujących się w wielu polonijnych sklepach. Pomoc przekazują także różnego rodzaju organizacje, które tak jak golfiści organizują własne imprezy na cel pomocowy. Olbrzymią pomoc otrzymaliśmy od polonijnych kontraktorów, którzy kilka lat temu praktycznie za darmo wybudowali dom dla naszych podopiecznych, w którym teraz się znajdujemy. Obecnie jednak głównym źródłem dochodu naszej fundacji są zbiórki na antenie radia 1030 AM oraz z wpływy z dorocznego balu charytatywnego i rejsu statkiem po jeziorze Michigan” – powiedziała prezes fundacji Dorota Malachowski.

Dziękując za zaangażowanie w pomaganie dzieciom, które w Polsce najczęściej nie mają szans na wyleczenie, pierwsza dama zadeklarowała swoje wsparcie dla charytatywnych działań fundacji. Zapowiedziała między innymi przekazywanie upominków na prowadzone podczas imprez licytacje. Zwiedziła dom, który jest miejscem pobytu chorych dzieci i ich opiekunów podczas leczenia w USA. Miała okazję porozmawiać z mamami dzieci, które aktualnie z tej pomocy korzystają. Blisko godzinny pobyt w siedzibie fundacji przy 3860 North 25th Avenue w Schiller Park koło Chicago zakończył występ zespołu tanecznego Małe Wici oraz wspólna sesja zdjęciowa z uczestnikami spotkania. Dziękując za odwiedziny gospodarze wręczyli małżonce prezydenta symbol fundacji – „Złote Serduszko”, ta z kolei odwdzięczyła się ryciną Pałacu Prezydenckiego.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP