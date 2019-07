Chicagowianie ze Strzelec Wielkich wyposażają rodzinną świątynię 0 1 lipca 2019

Ponad tysiąc osób uczestniczyło w plenerowych uroczystościach Bożego Ciała, jakie miały miejsce przed piknikiem zorganizowanym przez działaczy Fundacji Parafii Strzelce Wielkie na polanie w parku przy zbiegu ulic Cumberland i Irving Park.

Nabożeństwo w asyście drużyny kosynierów odprawił kapelan fundacji ks. Ryszard Miłek. W wygłoszonym kazaniu duszpasterz Związku Klubów Polskich powiedział, że uroczystość Bożego Ciała w parafii pw. św. Konstancji, gdzie jest proboszczem ma szczególny charakter, bo cztery ołtarze znajdują się na ulicach wokół kościoła, a piąty jest na pikniku fundacji.

Po mszy przez kilka godzin na piknikowej scenie odbywało się wiele sympatycznych wydarzeń. Liczni amatorzy tańca mieli okazję do wypróbowania swoich sił i umiejętności przy muzyce Góra Band. Dzieci bawiły się w dmuchanych namiotach. Duże emocje wzbudził mecz siatkówki o skrzynkę piwa. Sięgnęły one zenitu podczas losowania loterii fantowej. Główna nagroda ufundowana przez Czesława Wojnickiego w postaci przelotu prywatnym samolotem nad Chicago trafiła w ręce popularnego polonijnego przedsiębiorcy budowlanego Jana Czekaja, który zakupił sto losów. Piknikowa polowa kuchnia serwowała smaczne golonki, placki ziemniaczane, kiełbaski i zimne piwo.

Przewodniczący fundacji Stanisław Chwała dziękując wszystkim za wspieranie jej charytatywnych działań. Szczególnie ciepłe słowa podziękowań skierował do tych wszystkich, którzy mimo że nie pochodzą ze Strzelec Wielkich, to od lat ofiarnie wspierają pracę fundacji i imprezy przez nią organizowane. – To dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się do tej pory tyle zdziałać, a dzięki Matce Bożej Strzeleckiej pogoda nam dzisiaj sprzyjała i wszyscy wspaniale się bawili, co z pewnością przełoży się na dochód, który zostanie przeznaczony na zakup śpiewników do naszego sanktuarium – powiedział przewodniczący.

Przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez fundację na terenie rodzimej parafii było i jest bardzo wiele. Ostatnio kościół został wyposażony w baterie słoneczne, co pozwala miesięcznie zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną około trzech tysięcy złotych. W ławach dla wiernych zainstalowane zostały wyściełane klęczniki. Dochód z niedzielnego pikniku zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu nowych śpiewników, które zostaną umieszczone w ławach dla wiernych już 21 lipca tego roku na odpust Matki Bożej Szkaplerznej. W dalszych planach przewidziana jest budowa dróżek maryjnych. W tym celu trzy lata temu fundacja zakupiła dwa hektary przyległego do sanktuarium pobliskiego stawu. Kolejne dwa hektary przekazała na ten cel rodzina Genowefy Oleksy. Na tym terenie powstanie miejsce do modlitwy i kontemplacji dla pielgrzymów, którzy coraz częściej przybywają do Strzelec z różnych miejscowości zanosząc przed cudowny obraz Matki Bożej Szkaplerznej swoje intencje i prośby. Wcześniej dzięki fundacji i prywatnym sponsorom wybudowany został ołtarz główny i dwa boczne, stacje Drogi Krzyżowej, zainstalowano oświetlenie i zabytkowe, zakupione w Niemczech 23-głosowe zabytkowe organy piszczałkowe. Przed świątynią wybudowana została szopka betlejemska z rzeźbami biblijnych postaci odwzorowanych w oryginalnej wielkości. Na pobliskim cmentarzu wybudowana została spełniająca normy europejskie kaplica cmentarna z chłodnią oraz nowe ogrodzenie i parking. Działacze założonej trzynaście lat temu fundacji, żeby wspierać prace wyposażeniowe wybudowanego w latach 2000-2005 nowego kościoła, zebrali na ten cel ponad 600 tys. dolarów. Najbliższą okazją do wzbogacenia pomocowego konta będzie kolejny piknik, który w tym samym miejscu został zaplanowany na 21 lipca, w dniu rodzinnego odpustu Matki Bożej Szkaplerznej w Strzelcach Wielkich.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak