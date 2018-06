Chicago dla Skolimowa

Członkinie Polish Women in Business zorganizowały akcję charytatywną na rzecz Domu Artysty Weterana w Skolimowie pod Warszawą. Gościem honorowym wieczoru w Konsulacie Generalnym RP w Wietrznym Mieście był popularny aktor Olgierd Łukaszewicz, były prezes Związku Artystów Scen Polskich.

W roku ubiegłym z inicjatywy Grażyny Skoczeń członkinie kierowanej przez Annę Tukiendorf-Wilhite kobiecej organizacji zainicjowały zbiórkę funduszy na zainstalowanie windy w budynku, w którym jesień życia spędza wielu znakomitych artystów teatralnych, filmowych i estradowych. Wielu z pensjonariuszy ma problemy z poruszaniem się i korzysta z wózków. Do transportu służy stara, zacinająca się winda z okresu PRL-u. Konieczna jest jej wymiana. Na ten cel potrzeba około 60 tys. dolarów. W roku ubiegłym przekazano 15 tys. dol. Organizatorzy liczą, że wyniki tegorocznej aukcji okażą się jeszcze bardziej owocne i wraz z innymi darowiznami do końca roku uda się zgromadzić wymaganą kwotę. Obok przywiezionych przez Olgierda Łukaszewicza książek z podpisami aktorów i wielu innych upominków wystawionych na aukcję, była między innymi koszulka z autografem Jakuba Błaszczykowskiego, którą za 1750 dolarów wylicytowała Barbara Martin, oraz piłka tenisowa podpisana przez siostry Radwańskie, która trafiła w ręce polonijnego tenisisty Janusza Dańko.

„Taka aukcja jak tutaj, to jest coś niebywałego. To się zapisze w historii tego domu, który ma już 90 lat(…). Pani Grażyna Skoczeń znała kiedyś starego aktora Wiktora Przegrodzkiego we Wrocławiu i on wysłuchiwał jej problemów nastolatki. Był takim dobrym wujkiem. Po latach znalazł się w tym domu. I ona była tym spiritus movens, że raptem tylu ludzi z Chicago zechciało zauważyć potrzebę, przypomnieć sobie polskich aktorów. Ja ogromnie dziękuje wszystkim, którzy się zaangażowali w pomoc dla zasłużonych artystów scen polskich” – powiedział Olgierd Łukaszewicz, dziękując organizatorom oraz całej Polonii za zaangażowanie. Gospodyniom wieczoru wręczył pamiątkowe aniołki. Dał również próbkę swoich umiejętności estradowych.

W artystyczno-patriotyczny klimat wieczoru, obok pokazu tanecznego w wykonaniu Natalie Sanchez i Mathew Skorupskiego, wpisało się także otwarcie wystawy „Poland – A Country of Remarkable Women”. Ekspozycja zorganizowana z okazji 100-lecia niepodległości Polski staraniem prezes PWB Anny Tukiendorf-Wilhite i wicewojewody opolskiego Violetty Porowskiej, ukazuje 20 postaci kobiet, które zasłużyły się na polskiej drodze do wolności. Zaszczytu symbolicznego otwarcia wystawy dostąpili: zastępca konsula generalnego, konsul Małgorzata Bąk-Guzik, pomysłodawczyni przedsięwzięcia Anna Tukiendorf-Wilhite i prezes Polish American Chamber of Commerce Stanisław Skoczeń.

Warto przypomnieć, że Polki wspierając dążenia niepodległościowe jednocześnie upominały się o swoje prawa, między innymi wyborcze, co zaowocowało uzyskaniem prawa głosu w wyborach już w listopadzie 1918 roku. W Stanach Zjednoczonych stało się to dwa lata później. Wśród prezentowanych postaci są między innymi: noblistka Maria Skłodowska-Curie, aktorki Helena Modrzejewska i Apolonia Chałupiec (Pola Negri), poetka Wisława Szymborska, “Matka dzieci Holocaustu” Irena Sendlerowa, sportsmenki Halina Konopacka i Wanda Rutkiewicz.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP