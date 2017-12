29 grudnia w weekendowym, noworocznym wydaniu „Dziennika Związkowego” znajdziecie Państwo prezent – kalendarz na 2018 r. Nie jest to jednak zwykły kalendarz. Chcieliśmy w nim zaprosić Państwa w podróż w czasie. Odwiedzamy miejsca w Chicago, gdzie rodziła się wolna Polska. Naszym przesłaniem było przywołanie tej karty z historii Polonii, która nie jest ani powszechnie znana, ani doceniona.

Dość powiedzieć, że za sprawą Ignacego Jana Paderewskiego, który wielokrotnie odwiedzał Stany Zjednoczone, udało się w końcu powołać polonijnych rekrutów do Błękitnej Armii gen. Hallera.

6 października 1917 r. administracja Stanów Zjednoczonych pozwoliła na rozpoczęcie naboru do polskiego wojska. Rekruci nie mogli mieć amerykańskiego obywatelstwa, nie mogli też przekroczyć 21 lat lub mieć ukończone 31. Na front pojechali więc często bardzo młodzi ludzie. Z samego Chicago do Francji popłynęło pomiędzy 2,5 – 3 tys. Polaków, którzy na frontach I wojny światowej bili się za wolną ojczyznę, z całej Ameryki – ponad 20 tys. Wielu z nich po 1918 r. powróciło za ocean, inni zostali w wolnej Polsce.

Kolejnymi kartkami z kalendarza opowiadamy historię chłopaków z Jackowa, Marianowa, Józefowa…

Ale nie koniec na tym przygody z historią. W kalendarzu spotykamy przeszłość z teraźniejszością. Za sprawą naszych fotografów: Jacka Boczarskiego i Artura Partyki, i graficzek: Ewy Malcher-Serocki i Ewy Wiśniewskiej – udało się wyczarować świat, w którym łączymy archiwalne zdjęcia z dzisiejszym widokiem tych miejsc, które zaznaczyły się na mapie Polonii.

Konsultacji historycznej udział nam profesor Columbia College Dominic Pacyga, człowiek, który zna każdy szczegół z dziejów Polonii oraz Jan Loryś z Muzeum Polskiego w Ameryce. Placówka ma swój wielki wkład w powstawanie kalendarza; to właśnie z jej archiwalnych zbiorów fotograficznych korzystaliśmy wybierając najciekawsze zdjęcia.

Powstanie kalendarza nie byłoby możliwe, gdyby nie entuzjastyczne podejście naszego sponsora – Związku Narodowego Polskiego, który odpowiedział z ogromną życzliwością na nasz projekt! Dzięki takiemu wsparciu mogliśmy efektownie zaznaczyć nie tylko stulecie odzyskania niepodległości, ale także 110 rocznicę istnienia „Dziennika Związkowego”.

Pierwsze egzemplarze kalendarza, jeszcze ciepłe, wprost z drukarni, trafiły do rąk naszych gości, którzy pojawiali się w Muzeum Polskim w Ameryce 18 grudnia. Na promocji niepodległościowego kalendarza „Dziennika Związkowego” stawiło się ponad stu gości, w tym nasz gość honorowy – 98-letni były redaktor naczelny gazety – Pan Jan Krawiec. Zebrani nie tylko usłyszeli od nas o tym, jak projekt powstawał, ale także mieli okazję, zapewne jedyną w życiu, by wysłuchać pieśni „Leć, orle biały” skomponowanej specjalnie na potrzeby akcji rekrutacyjnej w Ameryce przez Ignacego Jana Paderewskiego.

Pieśń a capella wykonał były solista Opery Śląskiej w Bytomiu, laureat konkursów im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, wieloletni organista z bazyliki św. Jacka i kościoła p.w. św. Konstancji – Józef Homik. Cóż to było za wykonanie!

Ale naszym gościom zgotowaliśmy kolejną niespodziankę zapowiadając dwójkę niezwykle uzdolnionych młodych ludzi: Karoliny Kaeyry Baran i Pascala Pahla, którzy brawurowo wykonali „Dumkę na dwa serca”. Karolina, uczennica trzeciej klasy liceum, wydała dwie płyty „Winter Wonderland” i „Fountains of Gold”, a jej talent to na pewno powód do dumy dla całej Polonii. Pascal Pahl jest studentem trzeciego roku Indiana University, gdzie studiuje na wydziale jazzowym. To wszechstronnie uzdolniony młody artysta.

Gratulacje i słowa uznania przyjmowaliśmy od konsula ds. Polonii Piotra Semeniuka, przedstawicielki ZNP i redaktor naczelnej „Zgody” Alicji Kuklińskiej, prezesa Muzeum Polskiego w Ameryce Ryszarda Owsianego i dyrektor zarządzającej placówką Małgorzaty Kot. O kilka słów poprosiliśmy także prof. Dominica Pacygę.

A na zakończenie programu ucztę muzyczną zgotowała Agnieszka Iwańska, wokalistka jazzowa, kompozytorka i autorka tekstów, która wraz ze Sławomirem Bielawcem, muzykiem i założycielem zespołu Antykwariat zaprezentowała kilak szlagierów z międzywojnia w całkowicie nowej aranżacji, tworząc z każdej piosenek swoisty monodram.

Nasze południowe spotkanie zaakcentowaliśmy typowo polskim poczęstunkiem, który przygotował Leszek Jakubowski z TATA’s Pierogi, który chętnie włączył się swoją smakową cegiełką w promocję kalendarza.

Teraz najważniejszy moment przed nami. 29 grudnia do polskich sklepów w całej aglomeracji trafi noworoczny numer „Dziennika Związkowego” z prezentem w śrdoku od nas – dla was w postaci kalendarza, którego będziecie najważniejszymi recenzentami.

Jeśli zawiśnie w wielu polskich domach, będzie to dla nas ukoronowaniem pracochłonnego projektu, a jeśli rozdacie go swoim amerykańskim przyjaciołom (kalendarz jest dwujęzyczny) spełni swoją dodatkową rolę – opowie o Polakach, którzy bez względu na to, gdzie ich los rzucił – jeśli Ojczyzna wzywa – stawiają się na posterunku.

Autorami projektu są Małgorzata Błaszczuk i Grzegorz Dziedzic.

