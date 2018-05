“Być Polakiem” konkurs na gazetkę szkolną

W IX edycji konkursu „Być Polakiem” organizowanego przez Fundację „Świat na Tak” I miejsce w kategorii gazetka szkolna zdobył uczeń Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago, Mikołaj Pietranik.

Zapytany, co zainspirowało go do stworzenia gazetki, odpowiedział:

„Do wzięcia udziału w konkursie zainspirowali mnie moi rodzice. Zawsze tłumaczyli mi, że na emigracji jeszcze bardziej odczuwa się przynależność do narodu polskiego. Urodziłem się i mieszkamy w USA, dlatego do polskiej szkoły chodzę tylko w soboty. Uwielbiam historię, to mój nowy przedmiot w tym roku. Rodzice zawsze bardzo dużo opowiadają mi o polskiej historii. Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę zmotywowała mnie do szukania w internecie, kto i jak do tego się przyczynił. Dowiedziałem się, jak olbrzymią rolę odegrała w tym Polonia amerykańska. Czytając o Polonii odkryłem wiele wspaniałych nazwisk jak Paderewski, Sienkiewicz, Modrzejewska, Orzeszkowa. Nie wiedziałem, jak ważna dla Polski jest pomoc Polonii. Projekt gazetki pomógł mi poznać bardzo wiele ciekawych faktów historycznych”.

(SPK)