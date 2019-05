Biało-czerwony weekend z “Dziennikiem Związkowym”!

W ten weekend zabieramy was Drodzy Czytelnicy na największe biało-czerwone święto Polonii w Chicago – na Paradę Konstytucji 3 Maja do śródmieścia. Startujemy w sobotę, 4 maja o godz. 11.30 am. „Dziennik Związkowy” maszeruje z numerem 55. Dołączcie do nas jeśli macie ochotę! Szczegóły dotyczące parady oraz obchodów majowych świąt w Chicago (a dzieje się sporo aż do poniedziałku) znajdziecie w naszym przewodniku po obchodach majowego święta, w aktualnym wydaniu weekendowym.

Mamy dla was wywiady z organizatorami parady, królową parady i marszałkiem, oraz sylwetki wicemarszałków, przyjaciela Polonii i zapowiedź tego, co będzie się działo aż do poniedziałku, 6 maja. Mamy także relację z podniesienia polskiej flagi przed Konsulatem Generalnym RP, które miało miejsce w miniony czwartek, kiedy obchodziliśmy Dzień Flagi.

Ponadto w numerze weekendowym znajdziecie także:

– wywiad red. Anny Rosy z prezesem PLL LOT Rafałem Milczarskim, któremu zadaliśmy także trudne pytania,

– relację z 28. dorocznego koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Lajkonik”,

– tekst red. Jolanty Telegi o utrudnieniach legalizacji statusu imigracyjnego,

– publicystykę prof. Danushy V. Goska o biciu kukły Judasza w Pruchniku i stereotypach,

– zaproszenie z parafii św. Wojciecha do wzięcia udziału w paradzie w sobotę i w polskiej mszy w niedzielę,

– relację z balu wiosennego Daru Serca i balu charytatywnego królowej Podhalan,

– relacje z przejazdu motocyklistów ku czci św. Jana Pawła II w Chicago, oraz z wystawy fotografii „Ameryka znana i nieznana” w Art Gallery Kafe,

– wiadomości z Chicago oraz Illinois.

Do tego #NiePrzegapcie Magazynu Weekendowego “Kalejdoskop”, w którym jest co poczytać – szczególnie w ciepły wiosenny weekend oraz części czwartej z poradami z wielu dziedzin, smacznymi przepisami, konkursem w którym wygrać można tablet Amazon Kindle Fire oraz mnóstwem wiadomości sportowych, w tym z polonijnych boisk.

Dokładamy jeszcze dwie części z ogłoszeniami, dzięki którym m.in. znajdziesz pracę, kupisz-sprzedasz i wynajmiesz.

fot.Ewa Malcher