Betlejemskie światło u Pięciu Braci Męczenników

Od wielu lat polscy harcerze przynoszą betlejemskie światło pokoju do kościoła Pięciu Braci Męczenników i uczą tego pięknego zwyczaju harcerzy latynoskich spotykających się w tej parafii.

W niedzielę 9 grudnia połączone grupy harcerzy wniosły w procesji betlejemskie światełko do ołtarza, gdzie będzie nieustannie się palić do Bożego Narodzenia. Druhna Madzia Nienajadło przeczytała historię i znaczenie światełka, które kieruje nasze myśli ku prawdziwemu znaczeniu nadchodzących świat Bożego Narodzenia, a nie do sklepów po podarunki. Tegoroczne hasło: ,,Światło, które łączy”.

Ks. Bruno Chmiel zachęcił do przyniesienia odpowiednich latarń ze świecami do odpalenia światełka i zabrania do domu oraz przekazywania innym, prosząc Boga, by przyniosło pokój, zgodę i błogosławieństwo w naszych rodzinach.

Druhna Asia Rożek, opiekunka drużyny Morskie Oko, która od lat organizuje przekazywanie światła betlejemskiego w naszej parafii, została obdarowana przez Komitet Centrum św. Jana Pawła II unikalnym DVD z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w tej parafii w 1979 roku.

Mamy nadzieję, że betlejemskie światło pokoju za rok znów zawita w naszym kościele, nawet pod inną nazwą parafii, po narzuconym przez archidiecezję połączeniu się z parafią hiszpańskojęzyczną.

Aniela Bartoszek

fot.Aniela Bartoszek, Zbyszek Przeszlowski