Anielski radioton na rzecz Amelki

Podczas radiotonu, w który zaangażowanych było ponad 50 wolontariuszy oraz przyjaciół fundacji, udało się zebrać ponad 65 tys. dolarów. Na dzień dzisiejszy zadeklarowanych jest już 68 tys. dol.… a kwota nadal rośnie.

Anielski Radioton odbył się 19 października na antenie Radia Polski FM. Pieniądze zebrane podczas sobotniego happeningu przeznaczone zostaną na leczenie 3,5-letniej Amelki ze Słupska zmagającej się z nowotworem. Jest ona 44. dzieckiem, któremu chicagowska fundacja udzieli pomocy. Do tej pory fundacja You Can Be My Angel przekazała łącznie $1,547,716.64 na leczenie chorych dzieci.

Rekordowy pozostaje do dziś pierwszy radioton zorganizowany w 2014 roku. Udało się wtedy zebrać sumę wynoszącą $109,744.00. Największą, jednorazową darowizną była kwota $40,000.00 przekazana przez anonimowego darczyńcę.

Łączna suma zebrana podczas wszystkich dotychczasowych anielskich radiotonów to ponad $368,000.00

Anioły kwestujące w polskich sklepach, restauracjach, odbierające telefony od darczyńców oraz zgromadzone w radiowym studio, były po raz kolejny zaskoczone ogromną falą dobroci z jaką się spotkały. Najwyższą kwotę w licytacji – $9,300.00, osiągnęła koszulka Roberta Lewandowskiego wylicytowana przez panów Roberta i Janusza z firmy Planet Group, oraz zestaw gadżetów przekazanych fundacji przez Adama Kownackiego, za który pan Piotr z firmy Arrow Trans Corp. zapłacił $5,250

Osoby, którym nie udało się dołączyć do akcji, a które chciałyby wesprzeć chorą Amelkę, prosimy o telefony na numer 773-225-9749. Można też wysyłać czeki na adres fundacji 5214 W Lawrence Ave., Chicago, IL 60630 lub wpłacać datki w systemie PayPal na stronie www.youcanbemyangel.com.

DZIĘKUJĄC ZA KOLEJNY CUDOWNY GEST Z PAŃSTWA STRONY, PROSIMY ZOSTAŃ ANIOŁEM AMELKI JUŻ DZIŚ !!!!

