Alleluja u Chopina! 

„Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!”

Nie ma chyba na tym świecie drugiej takiej nacji, która tak hołdowałaby obyczajom i tradycji jak my Polacy! Któż z nas nie oczekuje po długim okresie postu obfitego śniadania!! No właśnie!

Rodzicom i nauczycielom Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina w Palatine i Buffalo Grove należy pogratulować kultywowania wśród naszych uczniów polskich tradycji oraz wychowywania ich w duchu katolickim. W naszej szkole śniadanie wielkanocne to wspaniały zwyczaj, które organizujemy podczas ostatnich zajęć lekcyjnych przed Wielkanocą. Wyobrażacie sobie kafeterie pięknie udekorowane świątecznymi pisankami, gdzie każda klasa ma swój stół (a klas jest aż 68!), rodzice prześcigają się w wystroju stołów i bogactwie świątecznych smakołyków. A czegóż tam nie było: kolorowe pisanki, świąteczne koszyczki, baby wielkanocne, ciasta, jaja, wędliny, świeżo upieczony chleb, żurek, słodycze, owoce, sałatki, czekoladowe zajączki i wiele więcej.

I tak bywa co roku…. Nasi uczniowie doskonale wiedzą, co to jest tradycja. To nie tylko świąteczny stół w domu, ale i w szkole i wszędzie tam, gdzie spotykają się Polacy, aby świętować Zmartwychwstanie Pańskie. Wielkanoc jest naszym największym chrześcijańskim świętem.

Uroczystości prowadziły kierowniczki obu szkół: Małgorzata Kłos w Buffalo Grove i Wanda Antczak w Palatine, które serdecznie przywitały wszystkich i podkreśliły wagę i znaczenie śniadań wielkanocnych w polskiej tradycji.

Nasz szkolny zespół „Hejnał w pięknym pokazie tanecznym wprowadził nas w uroczystą świąteczno- wielkanocną atmosferę. Choreograf p. Małgorzata Skrzypkowska wspaniale dobiera muzykę, stroje, rekwizyty do obchodzonych świąt dla szkolnej publiczności. Modlitwą i minutą ciszy uczciliśmy pamięć założycieli naszej szkoły śp. Państwa Zofii i Wiktora Barczyków. Uczennica Olivia Kalinowska w Palatine i ja w Buffalo Grove recytowałyśmy wiersz poświęcony naszym założycielom, którego jestem autorką.

Była kierowniczka Janina Wołk, dyrektor Ewa Gorski i prezes Tomasz Dubowski złożyli życzenia i zaprosili wszystkich do świętowania. Wspólną modlitwę poprowadzili kapłani: o. Piotr Sarnicki w Palatine i ks. Marcin Zasada w Buffalo Grove, a następnie poświęcili pokarmy na stołach.

Świąteczna muzyka, gwar niesamowity, radosny, i wszyscy razem przy tych stołach zgromadzeni, śmiechy i rozmowy wypełniały kafeterie szkolne. Po świetowaniu, udaliśmy się do sal lekcyjnych, w których do końca trwania zajęć nie opuszczała nas miła i podniosła atmosfera. Pożegnaliśmy się życząc sobie Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, ciesząc się na kolejne spotkanie do roku przyszłego.

„Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina” i czy to w kraju , czy za granicą, wspólna radość zawsze nas razem trzyma, czego sobie i Państwu życząc z serca całego.

Urszula Roberts, nauczycielka