Akcja „Oddaj Włos” znowu sukcesem!

Tegoroczna edycja akcji “Oddaj Włos” prowadzonej przez fundację You Can Be My Angel przy współpracy z zaprzyjaźnionymi salonami fryzjerskimi okazała się ogromnym sukcesem.

Już od czterech lat salony fryzjerskie – Zig Zag na północy Chicago oraz Estetica na południowych przedmieściach pękały w szwach, ale i fryzjerki z Top One – salonu, który w tym roku dołączył do anielskiej imprezy, miały ręce pełne roboty.

Zarówno dzieci, jak i dorośli bardzo chętnie dzielili się “częścią siebie”, oddając włosy, które zostaną przeznaczone na peruki dla dzieci walczących z nowotworami.

Podsumowując, zebraliśmy ponad 500 kucyków, ale spóźnialscy nadal przynoszą warkocze, zarówno do salonów biorących udział w akcji, jak również wysyłają włosy na adres fundacji.

Największą radość sprawia fakt, że chętnych jest coraz więcej, ale w akcji „Oddaj Włos” wzięły udział również osoby, które wracają, aby po raz kolejny ściąć i oddać włosy na ten szczytny cel.

Aniołki dziękują z całych serc i zapraszają na anielski piknik, czyli Wianki 2018 w stadninie Pistake Bay Stable, już 24 czerwca od godziny 12:00. A tam, oprócz przejażdżek konnych, zabaw dla najmłodszych, zimnego piwa i występów muzycznych, największa strefa kibica! Bo właśnie tego dnia Polska będzie grała z Kolumbią, a mecz obejrzymy wspólnie, wyświetlony na ogromnym ekranie. Bądź z nami na Wiankach! Pomóż choremu na raka Szymonkowi, bawiąc się i kibicując naszej reprezentacji!

Więcej informacji pod nr tel: (773) 225-9749

Katarzyna Romanowska

Zdjęcia: Piotr Jezioro, Jacek Flisiak, Małgorzata Pachota